Samantha Markle tiene 56 años y desde siempre ha sido una fuerte crítica de su medio hermana. La ha calificado de "escaladora con debilidad por los pelirrojos". El libro saldrá la semana que viene

Si alguien pensaba que el drama familiar de Meghan Markle se había terminado quizás está equivocado. La próxima semana, la media hermana mayor de la duquesa publicará sus propias memorias en las que recuerda hechos concretos de su infancia con la ahora miembro de la corona.

El libro, que se divide en dos entregas, se llama El diario de la hermana de la princesa Pushy - Volumen 1 y saldrá a la luz el próximo 17 de enero a través de la editorial Barnes & Noble. Sobre el contenido, la contratapa describe: "En medio de una tormenta de noticias falsas y caos mediático, Samantha Markle comparte la verdad sobre su vida y su familia contra todo pronóstico y ultimátums, mientras un cuento de hadas real cae en picada en la cocina . A veces, la verdad es más extraña que la ficción".

La hermana mayor tiene 56 años, es escritora y guionista. En diálogo con The Sun dijo que el libro de 330 páginas provocará que la duquesa se sienta incómoda pero que, al parecer, será bastante amable con la familia real.

"Hay algo para todos. Ha sido un viaje interesante", sostuvo y agregó: "Trata de mi vida y mi perspectiva sobre varios temas en el camino a medida que se cruzan con este evento real en la historia. Pasaban muchas cosas a puertas cerradas que el mundo no sabía. No sé cómo ponerme en contacto con Meghan. Nunca recibí una copia de Finding Freedom (la biografía oficial de los príncipes) por correo".

A propósito de las posibles represalias de los ex royals, Samantha aseguró que "las personas que no tienen nada que ocultar no tienen nada que temer". "La verdad es la verdad . El nivel de comodidad de uno está donde la verdad es una prioridad o no para el individuo", consideró.

Samantha es la hija mayor de Thomas Markle, de 76. Ha sido una crítica de Meghan y una vez la llamó "una escaladora social superficial" con "una debilidad por los pelirrojos". Meghan, de 39 años, ha criticado las afirmaciones como "absurdas" y dijo que su media hermana apenas la conoce.