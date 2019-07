La mejor foto para conseguir más citas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2019 • 00:53

Concluyo, luego de algunas experiencias propias y ajenas, que la mayoría de las citas románticas surgidas en la virtualidad fracasan en el mundo real debido, entre otras razones, a las fotografías publicadas en los perfiles. "Ver viene antes que las palabras" escribía el crítico John Berger en su libro Mirar, y tenía razón: la primera impresión es (y siempre será) lo que cuenta a la hora de buscar sexo o amor. En ese contexto, swipear se ha vuelto un arte para entendidos, y una ardua tarea para quienes no están muy entrenados en las herramientas del lenguaje visual, pues cualquiera puede quedar atrapado en una galería de imágenes antiguas o confusas, ordenadas arbitrariamente con el único fin de impactar. La verdad, es decir, la foto más reciente del o la candidato/a, asomará (con suerte) recién al final del álbum... pero oh oh, se trata de dos personas muy distintas. Es que diez años es mucho tiempo en la vida de alguien. Sin embargo, nos prestamos al juego perverso de la comparación: de una apariencia decente en el pasado, a inmolarnos en una selfie quemada por el flash frente al espejo del baño, y con la toalla colgada como decorado de fondo.

El ser humano es hijo del rigor...¿por qué presumir de lo que ya no existe? ¿por qué no presentarnos en las redes tal cual somos hoy? Además, no todo tiempo pasado fue mejor. Más allá de que las fotos engañosas siguen siendo el talón de Aquiles de la industria del dating, cierto es que también abunda una notable falta de autoestima y criterio a la hora de "vendernos" en el mercado de las citas en línea. No en vano una investigación realizada por la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, sugería tiempo atrás que son nuestros amigos o conocidos quienes deberían seleccionar nuestras fotografías más favorecedoras. "Los hallazgos sugieren que las personas toman malas decisiones cuando seleccionan imágenes halagadoras de sí mismas para los perfiles en línea, lo que afecta la percepción que otros tienen de ellas" decía David White, autor del estudio. "Es probable que este efecto tenga un impacto sustancial en las interacciones; las impresiones y las decisiones se basan en ellas, incluso si se debe contratar, salir, ser amigo o votar por alguien" agregaba.

Retratos borrosos tomados con pésima luz o fuera de foco, en sitios improbables como el ascensor o un evento nocturno; con poca ropa o vestimenta inapropiada, actitudes estrafalarias, y sin mencionar a quienes posan con el perro, la abuela o los hijos para sensibilizar a potenciales candidatos. No hay retina que resista. Viendo el efecto desalentador que tiene esa realidad entre los usuarios, y el inexplorado filón, hace cuatro años la emprendedora británica Saskia Nelson decidió abandonar su trabajo de oficinista para dedicarse profesionalmente a la fotografía para perfiles de citas online, un negocio al que se lanzó luego de pasar siete años buscando pareja en portales y aplicaciones. La idea es brillante si recordamos que en un futuro cercano todos los individuos sexualmente activos se conectarán a las plataformas para encontrar un romance, según previsiones de la ODA (Online Dating Association) . Con base en Londres, en 2013, Nelson fundó Hey Saturday (a propósito del sábado, culturalmente aceptado como el día clave para tener una cita) la primera agencia de fotografía que ayuda a las personas a contar con imágenes reales y de calidad para compartir en las redes sociales. Junto con un equipo de colegas empezó trabajando con mujeres, pero hoy la mitad de sus clientes son hombres y jóvenes conscientes de que el truco no radica en la pose sino en la honestidad. La demanda se ha multiplicado y la agencia ya abrió oficinas en Nueva York. Los clientes llevan a la sesión de fotos sus elementos favoritos o el que mejor los define, visten normalmente y los posados son al aire libre, con luz natural

Una recorrida por la galería del sitio basta para advertir que solemos tener una opinión distorsionada de nosotros mismos, y que a veces lucimos mucho mejor de lo que creemos...