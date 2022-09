Desde pequeñas o pequeños, nuestras mamás o papás acostumbraban a inscribirnos a diferentes actividades después de clases. Por ejemplo, fútbol, natación, taekwondo o ballet. Puede ser que ahora, en la edad adulta, mientras cursamos la universidad, continuemos realizando alguna de estas prácticas deportivas. Pero ¿conoces cuál es el deporte más completo que existe? Una experta de la UNAM responde.

De acuerdo con UNAM Global, el espacio digital de la Universidad Nacional, la natación es el deporte más completo. Pero ¿por qué? La Máxima Casa de Estudios informa que, para practicar esta actividad física, necesitamos utilizar dos tercios de los músculos de nuestro cuerpo.

De esta manera, según el estilo que llevemos a cabo, veremos la tonificación en estructuras musculares. Tales como bíceps, tríceps, deltoides, glúteos, intercostales, abdominales y pectorales.

Al respecto, la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez, directora de Medicina del Deporte de la UNAM, explicó que practicar la natación “tres veces por semana durante 50 minutos, además de realizar otro ejercicio externo, puede traer grandes beneficios”.

La natación es recomendada por muchos especialistas

Beneficios de la natación para la salud

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de UNAM Global, indica que la natación es un deporte aeróbico. En otras palabras, es una actividad de baja intensidad y de gran resistencia. Por lo que el cuerpo obtiene grandes beneficios. Pero ¿cuáles son?

Las ventajas de la natación que la UNAM señala, son diversas. De tal modo que, practicar esta disciplina contribuye a la salud mental y emocional. Esto es debido a que mientras nadamos, el oxígeno que utilizamos activa el cerebro, lo cual libera endorfinas. A su vez, esta sustancia favorece un estado de relajación y reduce el estrés.

Asimismo, la natación permite disminuir los niveles de ansiedad y mejora el estado de ánimo. Para practicarla, no hay pretextos, pues la Universidad Nacional asegura que casi cualquier persona puede ejecutar esta disciplina, ya que las probabilidades de lesión son bajas.

“Igual, para la movilidad articular es buena, porque no tenemos que vencer con tanto peso, sino que el agua nos ayuda a mover nuestras articulaciones. Por ejemplo, en gente mayor se recomienda para mejorar la movilidad de cadera o de hombro. Todo esto es bueno”, señaló Rodríguez Gutiérrez.

La natación no solo permite ejercitar el área cognitiva del cerebro y mejorar la velocidad mental, sino que también ayuda a controlar “el peso, el metabolismo de los lípidos, los niveles de glucosa, los problemas respiratorios, la hipertensión arterial e incluso, el asma inducida”, detalló la titular de Medicina del Deporte de la UNAM.

Sin embargo, la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez subrayó que, para conseguir los beneficios de la natación, es necesario mantener los movimientos por al menos 20 minutos, porque “no se vale que lo haga por ratos y me pare. Me recupere cinco minutos y así. Eso no me va a traer beneficios; debe ser un ejercicio continuo”, dijo.

La natación constituye uno de los ejercicios mas completos

Natación para principiantes y actividades complementarias

Quieres practicar natación pero, ¿no sabes por dónde comenzar? La especialista sugiere algunos estilos para las personas que apenas comienzan a practicar este deporte.

En este sentido, la experta recomienda ejecutar “crol y dorso, principalmente. Pecho también, pero siempre y cuando no haya lesiones de rodilla, porque puede favorecer a que haya más daño en esta. Mariposa no, porque es complicado. También a lo mejor es bueno empezar a nadar con una tabla para trabajar patada o con un plug para brazada”.

Por otra parte, la UNAM aconseja algunos ejercicios en la alberca y actividades complementarias que refuerzan la natación y aumentan la resistencia. Tales como saltos de payaso, burpees, sentadillas y aquaerobics.

Para finalizar, Rodríguez Gutiérrez exhortó a las y los mexicanos a realizar algún deporte, pues el riesgo de padecer obesidad, hipertensión o diabetes, es mayor para quienes no practican actividades físicas.

¿Imaginabas que la natación es el deporte más completo?, ¿conocías sus beneficios? ¡A nadar se ha dicho!