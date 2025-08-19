La oportunidad perfecta es ahora

Imaginá la sensación de tener ya reservadas las vacaciones a bordo de un crucero. La tranquilidad de saber que en breve vas a estar en la cubierta de un mega crucero, mientras ves el sol caer sobre el mar y te sumergís en alguna de las piletas. Que vas a estar riendo en familia o con amigos, con un cóctel helado en la mano. Todo esto —y mucho más— es posible a bordo de MSC Fantasia, el moderno barco de MSC Cruceros, que esta temporada llegará por primera vez a Buenos Aires con una propuesta pensada para que todos sus huéspedes puedan vivir un verano exclusivo.

Un paraíso

flotante

Una ciudad flotante con alma de paraíso. Eso es MSC Fantasia, el barco icónico de MSC Cruceros. Y la nueva promoción, “La oportunidad perfecta” propone vivir a pleno cada uno de los rincones del barco, cada una de las delicias gastronómicas. Sentarse en cubierta a ver atardecer frente al mar con la caricia de la brisa marina.