19 de agosto de 2025
19 de agosto de 2025
La oportunidad perfecta es ahora
El deseo de recorrer diferentes destinos paradisíacos puede hacerse
realidad gracias a la nueva promoción de MSC Cruceros. Asegurate
un verano soñado a bordo de MSC Fantasia.
Imaginá la sensación de tener ya reservadas las vacaciones a bordo de un crucero. La tranquilidad de saber que en breve vas a estar en la cubierta de un mega crucero, mientras ves el sol caer sobre el mar y te sumergís en alguna de las piletas. Que vas a estar riendo en familia o con amigos, con un cóctel helado en la mano. Todo esto —y mucho más— es posible a bordo de MSC Fantasia, el moderno barco de MSC Cruceros, que esta temporada llegará por primera vez a Buenos Aires con una propuesta pensada para que todos sus huéspedes puedan vivir un verano exclusivo.
Un paraíso
flotante
Una ciudad flotante con alma de paraíso. Eso es MSC Fantasia, el barco icónico de MSC Cruceros. Y la nueva promoción, “La oportunidad perfecta” propone vivir a pleno cada uno de los rincones del barco, cada una de las delicias gastronómicas. Sentarse en cubierta a ver atardecer frente al mar con la caricia de la brisa marina.
Cuándo y cómo
obtener el mejor
beneficio
Del 18 de agosto al 15 de septiembre, quienes reserven su lugar a bordo de MSC Fantasia podrán acceder al mejor precio y a un beneficio incomparable: all Inclusive de bebidas, porque parte del placer de viajar es brindar con exquisitos tragos con vistas al océano, en compañía de familia y amigos.
14 salidas a los destinos más
imponentes del litoral brasileño
Esta temporada, MSC Fantasia contará con 14 salidas programadas desde la Terminal de
Cruceros “Quinquela Martín” de la Ciudad de Buenos Aires, de noviembre a marzo.
A partir del 24 de noviembre de 2025, el barco zarpará con itinerarios de 8, 9 y 10 noches que combinan naturaleza, playa y cultura.
- Río de Janeiro: reconocida por sus playas icónicas, como Copacabana e Ipanema.
- Búzios: un encantador pueblo con playas cristalinas.
- Ilhabela: una isla con una vegetación exuberante y senderos tropicales.
- Camboriú: una ciudad moderna con todas las comodidades y servicios, pero frente al mar.
- Ilha Grande: diferentes playas de aguas turquesas a las que se accede por pintorescos senderos que atraviesan la selva.
Además de los destinos, el plan es disfrutar el confort de la vida a bordo. Desayunar frente al mar, el mejor entretenimiento todas las noches, probar las distintas propuestas gastronómicas.
MSC Yacht Club: una experiencia única
Para los que buscan una
propuesta aún más
exclusiva, MSC YACHT
CLUB vuelve a bordo de
MSC Fantasia. Este espacio
premium dentro del
crucero ofrece:
- Mayordomo y servicio de conserjería las 24 horas
- Wifi
- Acceso a áreas privadas con restaurante gourmet
- Piscina
- Solárium
- Jacuzzi
- Entrada preferencial al spa
Un universo definido por la elegancia y la sofisticación, diseñado para quienes eligen lo mejor.
Fiestas de fin
de año a bordo
Una postal única: ver los fuegos artificiales de Copacabana desde el mar. Para huéspedes exigentes, el plan es hacer un recorrido exclusivo de 10 noches para celebrar las fiestas de fin de año.
Gastronomía y
entretenimiento
MSC Fantasia eleva los estándares de la vida en altamar: con una capacidad de más de 4.300 huéspedes, sus 333 metros de eslora sorprenden por el diseño elegante y la tecnología avanzada. Además, cada espacio está pensado para el placer: desde los restaurantes gourmet como Il Cerchio d'Oro, el glamoroso Red Velvet o el exclusivo steakhouse Butcher's Cut, hasta espacios de entretenimiento como el teatro L'Avanguardia, el simulador de F1, cine 4D y los clubes para chicos y adolescentes.
El espacio del bienestar y la actividad física
Si el plan es vivir unas vacaciones de relax, el MSC Aurea Spa es la clave. Como un oasis en medio del océano, es perfecto para reconectar con uno mismo. Quienes prefieran la actividad física, pueden visitar el gimnasio de última generación, usar las pistas deportivas, practicar mini golf, o disfrutar del parque acuático.
Promoción
Para asegurarte tus vacaciones: podés reservar entre el 18 de agosto y el 15 de septiembre y empezar a imaginar tu viaje a bordo de MSC Fantasia con all inclusive de bebidas, al mejor precio.
