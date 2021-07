La princesa saudí que lleva dos años y cuatro meses presa en una de las cárceles más crueles del mundo

Silvina Reusmann

Son tiempos complicados para la realeza saudí, en especial para algunas de las mujeres de la Familia Real que tienen el atrevimiento de pensar diferente o de creer que los derechos deberían ser iguales para todos. Esta idea confinó a Basmah bint Saud bin Abdulaziz Al Saud (57) en la celda 108 del módulo B9 de la prisión de alta seguridad Al-Ha’ir, en Riad, la capital de Arabia Saudita, donde comparte suerte con miles de prisioneros, algunos acusados de pertenecer a las filas de ISIS y Al Qaeda o simplemente por ser miembros de la “rama equivocada de la Familia Real”, entre otros graves delitos.

Vista aérea que ofrece Google Earth de la prisión de alta seguridad de Al-Hair, en Riad. Allí, en la celda 108 del módulo B9, lleva más de dos años detenida la princesa Basmah.

La cárcel Al-Ha’ir es famosa también por haber hospedado a numerosos activistas por los derechos humanos como la feminista Loujain Al Hathloul quien recuperó la libertad en febrero del año pasado luego de un tortuoso paso por el lugar. La princesa Basmah es prima de Mohammed bin Salman, príncipe heredero al trono saudí, aunque ejerce “de facto” como jefe de gobierno desde que su padre salió de la escena principal tras distintas internaciones médicas. Sobre MBS -como se lo conoce popularmente- penden serias acusaciones como su responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul.

La princesa Basmah durante una entrega de premios en Atlanta, en 2016. Marcus Ingram

Los motivos de la encarcelación de Basmah son tan oscuros como controvertidos. Las fuentes oficiales dicen que la princesa y su hija de 29 años Suhoud al-Sharif están acusadas de querer salir del país sin permiso (cualquier miembro de la Casa Real que quiera viajar fuera de Arabia Saudita necesita una visa expedida por el rey). Suhoud al-Sharif también está acusada de resistirse a la autoridad y agredir a un oficial de policía cuando intentaban llevárselas por la fuerza. Sin embargo, opositores al régimen de Mohammed bin Salman, actual príncipe de Arabia Saudita, declaran que las verdaderas razones del encierro son otras: una multimillonaria herencia, algunos secretos de la familia real y cierta predisposición de la princesa a abogar por los derechos humanos.

Noticia de un secuestro

El 28 de enero de 2019, la princesa Basmah manejó su auto hasta el aeropuerto de Yeda. Pretendía viajar a Suiza para someterse a una tratamiento médico que resolviese de una vez por todas sus problemas cardíacos. Como su primo MBS le negó la visa (imprescindible para atravesar “migraciones”), pergeñó su plan de escape: con carta de recomendación de sus médicos de cabecera, contrató una ambulancia aérea de la empresa Redstar Aviation, por la que pagó 95 mil dólares. Pero el avión jamás despegó.

Regresó a su hogar pensando nuevas alternativas para cruzar la frontera. Basmah vivía en Yeda, una ciudad en la costa del Mar Rojo, un lugar tranquilo y familiar, donde no pasa demasiado. Jamás hubiese imaginado que en el lobby de su edificio habría ocho hombres armados esperándola. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran una escena digna de Misión Imposible pero sin Tom Cruise como protagonista. Tras algunos minutos frente a los ascensores, esperando la llegada de Basmah, dos matones se percatan que están siendo filmados y tapan las lentes. Sus rostros, en primer plano, es lo último que muestra la grabación. Luego, silencio absoluto. Ninguna nota de rescate, ninguna llamada a la familia ni una acusación formal: la sensación era de total incertidumbre, la princesa había desaparecido.

Un retrato del temido príncipe heredero Mohammed bin Salman Al Saud, conocido como MBS, quien ejerce el poder "de facto" desde que su padre se alejó de la escena principal tras reiteradas internaciones médicas. Él sería quien ordenó el arresto de su prima de Basmah.

La Oprah de Medio Oriente

Para entender quién es Basmah, hay que hacer un poco de historia. Esta princesa criada entre el Líbano y Gran Bretaña es la nieta del rey Abdulaziz, fundador del estado saudí, e hija del rey Saud que gobernó entre 1953 y 1964, famoso por haber procreado 115 hijos y por haber sido el primer gobernante de Arabia Saudita en visitar los Estados Unidos. Basmah es la menor de la familia y dicen que solo vio a su padre dos veces. Se educó en los mejores colegios de Europa y la fortuna familiar le permitía vivir como lo que era, una princesa que como todos sabemos, tienen gustos caros. Pese a su educación occidental, a los 11 le presentaron a quien sería su marido y con quien se casó 13 años después. Tuvieron 5 hijos pero finalmente se separaron. Ella se convirtió en una importante empresaria y activista. Su inclinación por ciertos temas que resultan álgidos en algunas culturas como el lugar y rol de la mujer en la sociedad abonaron los conflictos que se desatarían más tarde. Como mujer criada en occidente, sus ideas eran para ojos conservadores, cuanto menos heréticas. No vaya a ser que en el siglo XXI las mujeres comiencen a cuestionarse cosas. Las ideas revolucionarias son peligrosas para el status quo.

Su trabajo como periodista le dio visibilidad. Fue la primera mujer de la Familia Real saudí en aparecer en la portada de una revista, para lo cual tuvo que pedir el permiso del rey (antes de que le fuera concedido, estaba prohibido para una mujer aparecer en una revista o diario). En su libro The Fourth Way propone un estilo de vida basado en cuatro pilares: seguridad, libertad, igualdad y educación, algo que no cayó bien en ciertos círculos y se consideró provocador y hasta peligroso. Vale recordar aquí que recién en 2017 se permitió manejar a las mujeres sauditas y que hace apenas un mes lograron el derecho de vivir solas sin la autorización de un tutor masculino. Las declaraciones de Basmah sobre la injusticia y la desigualdad económica en su país tampoco favorecieron su situación frente a una Casa Real famosa por su predisposición por los lujos y los gastos desmesurados. Muchos la llaman la Oprah de Medio Oriente pero su fama solo la puso en la mira del gobierno.

Por algo más que un puñado de dólares

Aunque su vida transcurría mayoritariamente en Londres, donde residía, Basmah había vuelto a Arabia Saudita cuando su marido murió y su hijo mayor fue acusado por el gobierno de corrupción. Como no le habían podido comprobar nada, lo había dejado libre, pero ella no tuvo la misma suerte, al fin y al cabo había cometido un delito mayor: ser mujer y creerse con derecho a hablar. Una multimillonaria herencia a la que tiene derecho por ser uno de los hijos del Rey Saud, también parece ser motivo de cárcel. Se habla, en concreto, de largas extensiones de tierra en Arabia y dos mil millones de euros en un banco suizo. Miembros cercanos de la familia que ocupan el actual gobierno habrían comenzado a saquear la herencia de forma poco sutil y nada legal y ante las protestas de la princesa Basmah, dicen que esta sería una forma de hacer que ella ceda el dinero y se retire en silencio. Poco probable conociéndola.

En abril de 2020, trece meses después de su secuestro, la princesa Basmah apareció en Twitter pidiendo piedad a su tío, el rey Salman, y también a su primo, el temido MBS. Los mensajes duraron un suspiro en las redes ya que fueron misteriosamente eliminados.

Un año después de su desaparición y sin noticias de su paradero pese a la presión de cierta parte de la familia y sus conexiones en el extranjero, Basmah apareció en Twitter rogándole a su primo, el actual príncipe regente, por su libertad ya que su salud se está deteriorando día a día. Lamentablemente el ruego no surtió demasiado efecto y la princesa sigue en prisión junto a su hija, aunque desde distintos países se están llevando a cabo diferentes acciones diplomáticas para conseguir su liberación. Basmah ya cumplió más de dos años en la cárcel, encerrada injustamente por ser mujer y tener voz propia, por tener dinero y creerse con derechos, algo que para algunos, todavía parece una insensata locura.

Silvina Reusmann