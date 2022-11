La repulsiva historia de Peter Tobin, el abusador sexual y asesino en serie que murió encadenado a una cama

escuchar

Medios británicos confirmaron que el asesino en serie Peter Tobin murió a los 76 años de edad, después de enfermarse mientras cumplía tres cadenas perpetuas por sus abominables crímenes.

El medio The Guardian informó que fuentes enteradas contaron que Tobin “fue llevado de la Prisión de Edimburgo al hospital el miércoles de esta semana y posteriormente murió”.

Peter Tobin murió mientras cumplía tres cadenas perpetuas. (Foto: Danny Lawson/PA)

El asesino en serie cumplía cadena perpetua por violar y asesinar a la estudiante polaca Angelika Kluk, de 23 años, y esconder su cuerpo bajo el suelo de una iglesia de Glasgow en 2006. También cumplía cadena perpetua por los asesinatos de Vicky Hamilton, de 15 años, y Dinah McNicol, de 18.

Los cuerpos de estas víctimas fueron encontrados 17 años después, enterrados en el jardín de la antigua casa de Tobin en Margate, Kent (Inglaterra).

Versiones de prensa que circularon en septiembre aseguraban que Tobin yacía “encadenado a una cama de hospital” y fue fotografiado con una bata de hospital, en un estado gravemente enfermo. El Sunday Mail dijo que el asesino en serie se había caído y roto la cadera y que se negaba a recibir alimentos y medicamentos.

Los medios británicos señalan este sábado que Tobin, “uno de los peores delincuentes en serie del Reino Unido”, se lleva consigo a la tumba “una letanía de oscuros secretos, incluidos los nombres y el paradero de otras víctimas que se cree que murieron en sus despiadadas manos”, según The Sun.

Angelika Kluk, Vicky Hamilton y Dinah McNicol (Foto:AP)

El medio agrega: “Pasó toda su vida cometiendo crímenes en toda Gran Bretaña, incluidos ataques sexuales a dos niñas adolescentes, antes de que su rostro quedara grabado en la conciencia pública luego de su condena en 2007 por el asesinato de la estudiante polaca Angelika”.

El temible asesino que inspiró una película y terminó preso bajo tierra en una caja de cristal

Robert Maudsley permanece custodiado en la prisión de Wakefield, Inglaterra, desde hace 43 años. El temor que inspira llevó a las autoridades a encerrarlo en una caja de cristal a varios metros bajo tierra, donde solo tiene espacio para una cama, mesa, silla, lavamanos e inodoro. Una hora al día puede ver la luz y hacer ejercicio.

El hombre, de 68 años, es uno de los asesinos en serie que más revuelo causó en Europa. Lo apodan ‘Hannibal the Cannibal’ por comerse el cerebro de una de sus víctimas, según reseñan varios medios internacionales.

John Farrell fue uno de sus clientes y su primera víctima. El hombre le mostró los vejámenes y abusos que le había cometido a menores de edad y eso disgustó a Maudsley, quien le propinó fuertes golpes en el rostro hasta dejarlo inconsciente.

En 1974, se entregó de manera voluntaria a las autoridades y fue enviado al Hospital de Broadmoor para recibir atención psicológica. La entidad médica parecía ser el mejor lugar con el fin de atender su estado mental, así como el de otros sujetos y asesinos en serie, entre ellos el británico Peter Sutcliffe.

Robert Maudsley cometió varios crímenes en Inglaterra Twiiter: @BeyondDarkShow / @PsychSore

No obstante, para 1977, cometió el segundo asesinato. Con la ayuda de uno de sus compañeros de habitación torturó durante nueve horas a otro recluso, como registró el diario The Sun. La cabeza de la víctima quedó en un estado deplorable. Al parecer, la había destruido usando una cuchara. Según los medios citados, Robert fue acusado injustamente por un guardia de comerse el cerebro del muerto. De ahí que lo denominaron ‘Hannibal the Cannibal’. La condena por homicidio que le impuso el juez hizo que lo trasladaran a la cárcel de Wakefield, donde completa más de 40 años.

Su comportamiento no mermó; se agudizó al asesinar a dos de sus nuevos compañeros de patio. Los reportes indican que el hombre estranguló y apuñaló en repetidas ocasiones a Salney Darwood con un cuchillo artesanal que había hecho a partir de una cuchara sopera. Esa misma arma le sirvió para provocarle lesiones fatales a William Roberts y abrirle el cráneo. Los sujetos estaban en la cárcel cumpliendo penas por asesinar a menores y mujeres.

