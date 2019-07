La rubia no es tarada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2019 • 00:52

-¡Profe, profe! A mí me gusta preguntar estas cosas. ¿Puede ser que usted haya dicho que la inflación no es un fenómeno monetario? -Virginia Gallardo está sentada en un banco que la eleva por sobre los siete varones sentados en la mesa. Introduce la pregunta con voz de colegiala.

-Es que no es -dice el candidato en un reflejo, casi sin mirarla.

-Entonces tengo una propuesta para hacerle: ¿por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?

Lo que siguió a ese intercambio televisivo, terminó por llevar a la polémica fuera del bar: ¿por qué Axel Kicillof no contestó a la pregunta que Gallardo hizo con notable conocimiento y sentido común? Tal vez, entre otras cosas, fue porque sus propios compañeros de mesa interrumpieron. Mariano Iudica, que oficia de conductor, explicó que la modelo estudió para ser contadora y toma clases particulares de Economía con Javier Milei. Lo que en verdad quería explicar era que la rubia no era tarada como la de la canción de Luca Prodan. Sobre el mansplaining -esa costumbre de asumir que las mujeres saben menos y explicarles o tratar de traducir lo que en verdad quisieron decir-, más mansplaining. Hubo aplausos generales por la proeza. El candidato a gobernador tomó nota en el mismo tono condescendiente de la mesa: "Mirá que interesante". Después, se dirigió a sus interlocutores varones y siguió hablando con ellos. Gallardo volvió a su rol: se calló y sonrió.

La ¿buena? noticia es que el gesto no pasó inadvertido. Hubo títulos destacando que una modelo "rubia y voluptuosa" -tal como ella misma se definió en otra mesa, la de Mirtha Legrand- había descolocado a Kicillof. Hubo columnas sobre la implicancia económica de una pregunta aparentemente inocente porque había sido formulada por una chica "rubia y voluptuosa". Hubo cientos de mensajes en las redes sociales, de hombres y mujeres, cuestionando la moral, el historial y las aptitudes de la chica, porque trabaja de "rubia y voluptuosa".

El candidato tuvo que ensayar una excusa: "Fue una situación incómoda: no contesté esa pregunta porque estábamos en un programa liviano. No me parecía que la mesa de Polémica en el Bar fuera un lugar para responder". Zanjó la discusión redoblando, otra vez, el mansplaining, como si se hubiera contagiado del clima de abierta defensa del machismo que promueve el programa creado por Gerardo Sofovich hace 57 años: "Cuando quiera nos juntamos y le explico mi opinión".

La rubia voluptuosa se paseó por los programas de radio y televisión repitiendo la pregunta y explicando ella también que tenía credenciales para hacerla. ¿Se las pedimos acaso a los señores entrevistadores de turno, incluidos sus compañeros de programa? No, pero es cierto que ellos no sonríen todos los días desde un banquito como si esa fuera su mejor habilidad, ellos no se callan aunque la mayoría sepa de economía bastante menos que la Chica del Verano 2011 de Carlos Paz, que además dice haber sido discípula de Santiago Bulat (con quien trabajó en Animales sueltos) y del libertario Milei. "Yo tuve otra vida -parece excusarse la modelo-; estudiaba para ser contadora en Entre Ríos antes de venir a Buenos Aires".

Me recordó un cuento que otra Gallardo, Sara, escritora y periodista hoy revisitada por tantos como la autora feminista que fue, escribió hace más de treinta años. En El secreto, una señorita morocha aburrida de la vida chata de una ciudad reducida, se elige, primero, una cabeza rubia de repuesto, y después "algunos pares de ojos y de bocas, dos senos magníficos para alternar con los suyos, y un par de pies imposible más gracioso". Su vida, como la de Virginia, era "ponerse y quitarse, combinar, reír". Quizá los machistas rezagados y hasta los que posan de deconstruidos deberían entender de una vez que esas dos versiones femeninas no son excluyentes, y que merecen el mismo respeto y consideración, sin importar el repuesto con el que elijan presentarse.