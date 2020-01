La ruta de Notting Hill: 7 locaciones para recrear las escenas de la película

Cynthia Consoli SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020 • 13:25

"Anna, how long are you intending to stay here in Britain?" le pregunta uno de los periodistas de la conferencia de prensa, iniciando el último y más lindo diálogo de la película. "Indefinitely" es la única palabra que pronuncia la heroína, cambia el curso de la historia y confirma epílogo que estábamos esperando. Sonríe. Y no es cualquier sonrisa, es la sonrisa de ella. Ni el caos mediático de flashes que dispara esa respuesta estorba en el cruce de miradas amorosas e interminables entre los protagonistas. Y viene la música. Suenan los primeros acordes de la versión de She de Elvis Costello, y es el mejor final de todos los finales. El que ya vimos un millón de veces y ¿cuántas veces más podríamos volver a ver?

Crédito: Gentileza

Un lugar llamado Notting Hill fue rodada en Londres, se estrenó en mayo de 1999 y puso en el mapa del mundo al vecindario de la capital inglesa que comienza en la esquina noroeste del Hyde Park, en el distrito de Kensington y Chelsea. La comedia romántica cuenta las idas y vueltas de William Thacker (Hugh Grant), un chico común, dueño de una librería de barrio, que muere de amor por Anna Scott (Julia Roberts), una mega estrella de Hollywood. En aquel entonces, y a pesar de ser cosmopolita, este sector gozaba de un presente bastante tranquilo. Pero el boom de la peli cambió todo y desde entonces, el barrio se convirtió en un polo turístico.

A Notting Hill no vamos porque celebra uno de los carnavales más importantes de Europa, por las casas victorianas de colores, las antigüedades, ni los locales de diseño cool. Las fans de la película llegamos hasta ahí dispuestas a cazar, uno a uno, los escenarios de esta historia.

A continuación, armamos esta ruta imperdible para las que recitamos los diálogos y nos avisamos cuando está en la tele. Para las que la alquilamos en VHS y todavía guardamos el DVD. Y para las que preguntan ¿cuántas veces más vamos a verla? tenemos una sola respuesta: Indefinitely.

1) La puerta azul

Crédito: Gentileza

La fachada del hogar de William, donde los paparazzis sorprenden a los protagonistas -y el roommate Spike baila en undies-, sigue como entonces, pero cambió el color de las columnas (antes azules y hoy blancas). El interior es una casona bien british que nada tiene que ver con el modesto departamento de soltero del librero. Un viejo rumor dice que Richard Curtis, guionista de esta peli (y de otras como Cuatro Bodas y Un Funeral y Love Actually) había vivido ahí.

Dónde: 280 Westbourne Park Road, a pocos pasos de la esquina de Portobello Road y justo al lado del Starbucks. Y cruzando Portobello, en la esquina de enfrente, se rodó la escena donde se chocan y él vuelca el café sobre la remera de ella. Casualmente, ahora hay una cafetería que se llama Coffee Republic.

2) La librería

Crédito: Gentileza

Para reconstruir la declaración de amor de Anna en la escena de "Soy solo una chica, parada frente a un chico, pidiéndole que la ame", hay que visitar dos locaciones, que están muy cerca entre sí. Por un lado, The Notting Hill Bookshop es la librería de verdad que inspiró la creación de The Travel Book Co. (la de ficción). Afuera, una placa celeste indica que es el lugar correcto, pero la magia sucede cuando ponemos un pie adentro, porque es realmente entrar en la peli. Spoiler alert: no solo vas a querer comprar libros, sino también unos suvenires divinos. Por otro lado, sobre la calle más concurrida está el punto exacto en el que estaba la librería de esta historia, y el entorno sigue muy parecido.

Dónde: The Notting Hill Bookshop está en 13-15 Blenheim Crescent. La librería de William fue montada en 142 Portobello Road, donde ahora hay un gift shop.

Más info: www.thenottinghillbookshop.co.uk

3) Portobello Road Market

Crédito: Gentileza

¿Te acordás de Hugh Grant atravesando el mercado callejero entre la gente? ¿De las estaciones del año que cambian porque el tiempo pasa y él sigue caminando sin ella? ¿De la voz de Bill Withers cantando Ain´t no sunshine? La escena tristísima es en la feria que se instala en la calle Portobello, el alma de este barrio. Si bien todos los días hay negocios de libros, vinilos, ropa vintage, cashmere, juegos de té de porcelana, antigüedades de lo que se te ocurra y productos frescos, visitarla los sábados es uno de los hits de la ciudad porque los puestos se multiplican y siempre hay músicos haciendo covers de clásicos ingleses. Un tip: andá con hambre, porque vas a querer probar comida de todo el mundo. Y no te pierdas el crep de Nutella con frutillas.

Cuándo: lunes a sábados desde las 9 AM. Chequeá la web porque los horarios de cierre varían.

Más info: www.portobelloroad.co.uk

4) La casa de Bella y Max

Crédito: Gentileza

La disputa por el último brownie sucede al final de una comida en la casa de Bella, la amiga que está en silla de ruedas, y su marido Max. Muchos de los diálogos más brillantes de la peli se dan allí, durante el festejo del cumpleaños de Honey, y donde, además, nuestro galán y su heroína tienen la primera cita. La casa donde transcurre la cena está en Notting Hill pero fuera del corredor turístico, en una zona residencial de casas parecidas.

Dónde: 91 Lansdowne Road.

5) Rosemade Gardens

Crédito: Gentileza

Es el jardín privado donde se cuelan Anna y William en su cita está a pocas cuadras de la casa de Bella. En la misma calle hay varios, pero vas a reconocer el de la peli por la puerta de rejas, que se mantiene intacta, y por la chapa con su actual nombre, Montpelier Garden. No se puede visitar, pero mirá a través de las plantas, es tal como se ve en la famosa escena nocturna de "¡Whoopsiedaisies!" y en el último plano del final feliz.

Dónde: zona residencial de Rosemade Road (es una calle cortita).

6) The Ritz London

Crédito: Gentileza

En este hotel de súper lujo se hospedaba la actriz Anna Scott cuando visitaba Londres. También fue ahí donde William se hizo pasar por un periodista de la revista Horse & Hound para poder verla, y donde una desafortunada aparición interrumpió su primera cita. El Ritz, que por supuesto existe, está en el corazón de la city, muy cerca de Buckingham Palace y otros must-see de la ciudad.

Dónde: 150 Piccadilly. A pocos pasos del tube Green Park Station.

Más info: www.theritzlondon.com

7) The Savoy

Crédito: Destinia.com

A pesar de no estar en Notting Hill, vale la visita porque fue la locación del happy ending. La escena de la conferencia de prensa (la que más replays merece) fue rodada en otro de los hoteles emblemáticos de la ciudad. Además de estar a un paso de las postales turísticas más importantes (el Támesis, Covent Garden, la National Gallery y el London Eye), es uno de los lugares top recomendados para el ritual del five o'clock tea.

Dónde: Strand, London WC2R 0EZ. Cerca de las estaciones del underground de Charing Cross, Embankment, Temple y Covent Garden.

Más info: www.thesavoylondon.com

¿Cómo llegar a Notting Hill?

Crédito: Luke Stackpoole /Unsplash

En subte. Te tomás el Underground (o tube) hasta la estación Notting Hill Gate.

Desde ahí hasta Portobello Road está todo señalizado.