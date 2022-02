El fenómeno Cristina e Iñaki: el ENM o la no monogamia ética, la tendencia amorosa del 2022

LA NACION

“De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto...” Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin

La realeza y las celebrities suelen darnos lecciones aceleradas de lingüística y modales. Nada como un buen RRPP para el arte del eufemismo mediático, sobre todo cuando se trata de decorar aquellas situaciones vergonzantes y ordinarias que también deben atravesar quienes portan alguna clase de “corona”. Así el mundo se burlaba del último comunicado, lleno de pretendidas florituras políticamente correctas, que firmaron la hermana del Rey y su flamante ex marido. En la vereda opuesta recordemos a Lady Di, que no tuvo pelos en la lengua para llamar a las cosas por su nombre y admitir en televisión que en su matrimonio eran tres. Al pan, pan. Vaya uno a saber cuáles fueron las palabras exactas que cruzaron por la cabeza de la pobre Cristina, que al fin de cuentas es un ser humano, cuando vio la foto de él paseando de la mano con una colega por las calles de Barcelona. Ella, que hasta iba a la cárcel a llevarle consuelo y comida.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images

La no monogamia consentida

No sé si será gracias a los profesionales del idioma, pero desde hace tiempo asistimos a una falsa delicadeza para hablar de ciertas cotidianeidades privadas, por ejemplo, leo por ahí que serán “tendencia” en 2022 las “relaciones éticas no monógamas” (o ENM), una práctica que pone en la misma bolsa a todas las formas de pareja abierta posibles: swinger, poliamor, trío y cualquier otro estado del corazón o la cama que involucre a más de dos individuos. El nuevo concepto no sería tan simple, coinciden los que saben. Para la terapeuta Shamyra Howard, “la no monogamia ética (ENM) - también llamada no monogamia consensuada (CNM)-, es un estilo de relación que implica estar conectado sexual y/o románticamente con más de una persona. La palabra clave es ‘ética’, lo que significa que todas las personas implicadas están de acuerdo, comprenden y consienten estar involucradas y ser responsables”, define en una nota sobre el tema. “Según un artículo de 2016 publicado en The Journal of Sex and Marital Therapy, una de cada cinco personas ha practicado la no monogamia consentida. Este estilo de relación no es para todos, y eso está bien. Hay diferentes tipos de relaciones ENM, y al igual que las monógamas, sólo funcionan si las partes hacen el trabajo” agregaba.

Mirar para otro lado o la no monogamia consentida, la nueva tendencia del 2022

En buena hora la gente se ha cansado de mentir, al menos en cuanto a sus verdaderos deseos y necesidades íntimas. Sin ir más lejos, en una encuesta reciente realizada en Estados Unidos por el sitio YouGov entre más de 13000 adultos aproximadamente un tercio (32%) confesó que su relación ideal es en cierto modo “más liberal y diversificada”. Eso refrenda tantos sondeos publicados a lo largo de estas décadas que ubican al trío como una de las fantasías sexuales más populares entre casados y solteros. En definitiva, la “tendencia” viene a blanquear viejas teorías de antropólogos y expertos en comportamiento: los humanos no nacimos para ser fieles, aunque sí podemos estar con la misma persona toda la vida. Y ése es otro gran punto de partida. “La ENM no significa que una pareja sea descuidada o que pueda hacer lo que quiera. De hecho, a menudo requiere más trabajo, más comunicación y más comprensión cuando se introducen estas otras dinámicas. No es una solución rápida para aquellos que no están preparados para consentir, no se sienten cómodos con la idea o no tienen una base sólida y buscan una solución rápida. No es el antídoto para las relaciones problemáticas. Si ya tienes problemas de confianza, fidelidad, sexo y/o comunicación, abrir tu relación no resolverá esos problemas, y podría causar otros para todos los involucrados” explicaba Howard.

Mientras unos ponderan la honestidad y otros aprecian las diferentes conexiones que propone abrir el juego a terceros, muchos olvidan las complicaciones de atender más de tres quioscos. Hay que estar pendientes de la agenda (que día le toca a quién), afinar los protocolos de autocuidado (COVID), aprender a gestionar los celos y otros tantos factores de estrés, típicos de un romance “común”. Quizá, puertas adentro, la dinámica de los protagonistas de esta noticia haya sido al estilo de una no monogamia consentida que él ejerció a pleno derecho mientras ella prefería no saber, lo que sí pone en cuestión la ética de ambos.