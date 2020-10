La separación y el perdón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 19:03

Perdonar es un acto terapéutico. Es algo que hacemos por nosotros mismos. El perdón es: "Ya me lastimaste una vez en al pasado; no voy a permitir que me sigas lastimando en el presente". Al perdonar, uno levanta el ancla del pasado para continuar construyendo hacia el futuro.

Este tipo de perdón está muy relacionado con el tema de la separación de pareja. Pero para comprender mejor el tópico, te invito a considerar las siguientes ideas al respecto:

Es el duelo de la ilusión. Cuando formamos pareja, construimos un ideal, un proyecto, un objetivo que deseamos alcanzar juntos. Recordemos que la pareja es ese tercero que armamos los dos. ¿Qué sucede frente a una separación? Se murió la ilusión. Es decir, vino una desilusión. Se cayó el proyecto que teníamos juntos y, para muchos, esta situación es muy dolorosa. Siempre lo es en general, pero para algunos, el dolor es más fuerte que para otros. Muchos quedan anclados en esta emoción que provoca, además, resentimiento, bronca y deseos de venganza.

Todo aquel que ha pasado de la ilusión a la desilusión necesitará volver nuevamente a la primera etapa para crear una nueva ilusión. Cuando la pareja pierde el ideal del comienzo, básicamente ocurren tres cosas: 1) El ensayo de "quién soy yo" sin mi pareja: al descubrirse a sí mismos, algunos comienzan a hacer cosas que antes no hacían. 2) Retrocesos al pasado: la persona recuerda, sin querer, hechos felices vividos. 3) La culpa y la disculpa: por momentos, se siente culpable; y por momentos, asegura que es "el otro" el responsable de la ruptura. Es todo un proceso a recorrer. Si no logramos elaborarlo, quedamos estancados en este segundo paso.

Separación conflictiva. Es la herida al narcisismo. Aquí aparece la venganza, la bronca ante la pérdida de la ilusión que genera mucho dolor emocional. Surgen pensamientos tales como: "Te voy a destruir"; "Me arruinaste la vida"; "Yo que te di los mejores años de mi vida". Algunos colocan a los hijos en el medio de la disputa para triangular al otro. Dicho atascamiento no les permite seguir adelante. Hay que recordar que, siempre antes de una separación física, hubo una separación emocional. Este tipo de separación ocurre previamente al momento en el que uno de los dos deja la casa. También el conflicto donde uno quiere y el otro, no; donde uno presiona, llama y da todo lo que le habían pedido y el otro se enoja aún más.

Construir hacia adelante. Es importante saber que "un clavo no saca otro clavo". No es conveniente armar otra pareja rápidamente. Esto suelen hacerlo más los varones que las mujeres. Es preciso darse un tiempo para pensar qué nos pasó, para reflexionar, para elaborar, para crecer interiormente. Nunca es aconsejable apresurarse. El heredero del amor que una vez sintieron ambos es el respeto, que significa "mirar de nuevo". El vínculo de pareja no funcionó, pero ahora es necesario armar un nuevo vínculo, sobre todo si hay niños. Uno se separa como pareja, pero nunca como padre. No hay que hablarles a los hijos mal del ex o de la ex. La paternidad es para toda la vida y, aunque haya una separación, debe mantenerse un trato cordial y de respeto mutuo.

Se estudió el hecho de que, si uno no elabora bien su separación, traerá lo negativo a la nueva relación. Un alto porcentaje de gente que vuelve a formar pareja fracasa, porque le "pasa factura" a su nuevo compañero o nueva compañera de todo lo que vivió antes. Por eso, es importante saldar: "Me diste cosas buenas que quedan en mí; también me diste cosas malas que decido perdonar. Yo también te di cosas buenas y malas. Así que, como dice el tango, "mano a mano hemos quedado". No se trata ni de satanizar ni de divinizar al otro.

Necesitamos perdonar, lo cual no implica un acto de debilidad. El perdón consiste en soltar para no permitir que el resentimiento que guardo me siga lastimando. Perdonar no es minimizar. Uno perdona primero por su propia vida, y luego por el otro. Perdonar no es olvidar, sino decidir no recordar. Tampoco implica que habrá reconciliación; más bien es remover el dolor y la bronca que estaban congelados. Es una decisión que disminuye el estrés y nos sana porque nos permite construir hacia adelante. A veces, empatizar con el otro nos facilita el hecho de poder perdonarlo. Hacia atrás, están las pérdidas; hacia adelante, siempre están las oportunidades.

