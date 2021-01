La siesta de la tarde: un estudio analizó los beneficios para los mayores de 60 años

La esperanza de vida más larga y los cambios neurodegenerativos asociados que la acompañan aumentan la posibilidad de demencia, con alrededor de 1 de cada 10 personas mayores de 65 años afectadas en el mundo desarrollado.

A medida que las personas envejecen, sus patrones de sueño cambian y las siestas de la tarde se vuelven más frecuentes. Pero la investigación publicada hasta la fecha no llegó a ningún consenso sobre si las mismas podrían ayudar a evitar el deterioro cognitivo y la demencia en las personas mayores o si podrían ser un síntoma de demencia.

Dormir habitualmente la siesta por la tarde en personas mayores de 60 años puede estar relacionado con una mayor agilidad mental, y proporcionar una mejor conciencia de ubicación, fluidez verbal y memoria de trabajo, según sugiere una investigación publicada en la revista online General Psychiatry.

El doctor Lin Sun, del Centro de Enfermedad de Alzheimer y Trastornos Relacionados, en el Centro de Salud Mental de Shanghai, y de la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong, exploró junto a su equipo a 2214 personas sanas de, al menos 60 años, y residentes en varias ciudades grandes de China, incluidas Pekín, Shanghai y Xian.

En total, 1534 dormían habitualmente la siesta por la tarde, mientras que 680 no lo hacía. Todos los participantes se sometieron a una serie de controles de salud y evaluaciones cognitivas, incluido el Mini Examen del Estado Mental (MMSE) para detectar demencia. La duración media del sueño nocturno fue de alrededor de 6,5 horas en ambos grupos.

Las siestas de la tarde se definieron como períodos de al menos cinco minutos consecutivos de sueño, pero no mayores a dos horas, y se tomaron después del almuerzo. Se preguntó a los participantes con qué frecuencia dormían siestas durante la semana, y variaba desde una vez a la semana hasta todos los días. Las pruebas de detección de demencia incluyeron 30 elementos que midieron varios aspectos de la capacidad cognitiva y la función superior, incluidas las habilidades visuoespaciales, la memoria de trabajo, la capacidad de atención, la resolución de problemas, la conciencia de ubicación y la fluidez verbal.

Las puntuaciones de rendimiento cognitivo del MMSE fueron significativamente más altas entre los que dormían la siesta que entre los que no lo hacían. Y hubo diferencias significativas en la conciencia de la ubicación, la fluidez verbal y la memoria. Este es un estudio observacional, por lo que no puede establecer la causa. Y no hubo información sobre la duración o el horario de las siestas, lo que puede ser importante. Pero hay algunas posibles explicaciones para las observaciones encontradas, aseguraron los investigadores.

Una teoría es que la inflamación es un mediador entre las siestas del mediodía y los malos resultados de salud. Los químicos inflamatorios tienen un papel importante en los trastornos del sueño, afirmaron.

El sueño regula la respuesta inmunitaria del cuerpo y se cree que la siesta es una respuesta evolucionada a la inflamación. Las personas con niveles más altos de inflamación también duermen siestas con más frecuencia, según explicaron los investigadores.

