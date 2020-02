La socialité fue criticada por usar un barbijo como un accesorio de moda más en el aeropuerto de Londres Crédito: Instagram Patricia d''Arenberg

La socialité Patricia della Giovampaola, también conocida como la princesa d'Arenberg, llegó a Londres hace unos días y se sacó una foto luciendo una chaqueta de la marca Vetements y un barbijo con el epígrafe: "new look".

Entre las respuestas que recibió por la imagen posteada en su instagram, se destacó la de una seguidora: "Patricia, el barbijo no es un new travel accessory que va con tu outfit al que le haces mención especial. Es una medida de prevención para evitar más muertes. Ya van casi 900 (oficialmente) y 96 en un solo día. Más empatía por favor". Giovampaola respondió "¿Por qué no empatía con un touch de glamour?".

El glamour le viene de familia. Patricia nació en un pintoresco pueblo de la Toscana y veraneaba siempre con sus tíos en Punta del Este. Ella deslumbraba por su belleza y allí, en las fiestas del jet set internacional, a fines de los ochenta, conoció a quien le cambiaría la vida para siempre: el príncipe Rodrigo d'Arenberg, veinte años más grande que ella y un famoso playboy de la época. Se casaron y él murió en 2007.

La seguidora no contenta con la respuesta de la instagrammer arremetió diciendo: "Tu empatía no aparece, no hay mensaje acerca del barbijo, a pesar de que se vea gracioso con tu nueva combinación. No decís que es una medida de precaución para evitar el contagio, la propagación y la muerte innecesaria de muchas personas. De hecho, China al ser un país sin libertad de expresión no muestra los números verdaderos. Se dice que en los crematorios ya han pasado más de cincuenta mil cuerpos sin vida y que mueren de a docenas a diario. Tus outfits son increíbles, sos una mujer que se viste impecable y con un gusto exquisito. ¡Agradezco leas mi mensaje, de verdad!".