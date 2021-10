La sombrerera del poder: “Mis clientas son locas, todas y encima fanáticas, saco un modelo nuevo y lo quieren”

Flor Tellado es sombrerera. Hace 30 sombreros por mes. Uno por día. Su primer sombrero famoso fue para una gigantografía en vía pública protagonizada por la española Rossy de Palma, la de la nariz distinta, una de las primeras actrices fetiche de Pedro Almodóvar. Ya entonces la recomendó el diseñador de moda Pablo Ramírez. Después le sugirió su nombre a Cristina Kirchner, para la asunción del Papa Francisco.

Florencia Tolledo, la sombrerera del poder

Y siguieron el cantante Marilyn Manson, y las locales Carla Peterson, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani. Y la primera dama Fabiola Yañez. La reina Máxima no, viste los sombreros de su maestra, Laura Noetinger. “Es que fueron compañeras de escuela”, aclara.

Fabiola Yañez, una de las clientas de Florencio Tolledo

“Trabajo como vestuarista en publicidad desde los 17 años. Después me metí a estudiar diseño de indumentaria, hacía ropa que ponía a la venta en un maniquí en Plaza Serrano en Palermo y con lo que ganaba me iba a bailar…Desde muy chica me las arreglé sola. Re laburante. Y tuve suerte, a los 23 años trabajaba con la vestuarista y diseñadora Carolina Aubele presentando su colección en Milán. Pero me pasaba que no me gustaba hacer cosas tan grandes como las prendas. Y entonces en terapia vi que tenía mucho tiempo libre entre trabajo y trabajo. “Inventá algo”, me dijo mi psicóloga de entonces. “Me gustaría hacer sombreros”, le dije. Así empecé”.

La primera de sus creaciones, un sombrero para una gráfica en la vía pública, que lució Rossy de Palma

La que habla, Flor, hoy tiene 38 años, está casada, tiene una nena de tres, y vive en el Barrio de Belgrano justo a la vuelta de la casa en que se crio. A lo sumo se corre hasta Palermo, Soler y Thames, su PH en el mundo, el lugar que oficia de taller de vestuario y producción de sombreros. “Siempre estuve acá. Soy muy arraigada a mi familia, mis amigos, mi barrio. Re argentina. Amo mi país. No me quiero ir a ningún otro lado. No me gusta sentir que no soy parte del lugar donde estoy”, dice, y suena a destiempo en un país donde son muchas las voces jóvenes y talentosas que se escuchan diciendo lo contrario.

Florencia luciendo sus propuestas: "No me quedo con ninguno"

-¿Cómo se te ocurrió hacer sombreros en un país donde muy poca gente los lleva puestos en la calle?

-Siempre me gustó hacer cosas con las manos, y si seguía en el camino de la indumentaria iba a terminar delegando, trabajando con talleres. No quería y no quiero convertirme en una empresa en la que deje de hacer. Si soy yo y mis materiales, ¿qué más necesito? El sombrero es algo muy especial, más tridimensional que la ropa. Podés hacerlo con lo que se te ocurra. Tiene mucha más personalidad. Y hay pocas sombrereras en la Argentina…

La actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, optó por uno de sus sombreros

Flor aprendió a hacer sombreros de la mano de una sombrerera del Teatro Colón: Hilda Juárez. “Me enseñaba en su casa, con Crónica TV de fondo, re bajón¨, recuerda entre risas y agrega: “Me faltaba esa cosa de la alta costura, ella era muy del teatro, de que todo se podía pegar”.

Otra de las creaciones que hizo Florencia para esta pandemia

Después llegó Laura Noetinger, quién la terminó recomendando a Pablo Ramírez, a quien reconoce como su gran padrino artístico. “Ya le había escrito diciéndole que quería trabajar para él, pero me había clavado el visto. Por suerte le dieron mi nombre”, dice y vuelve a reírse.

Marilyn Manson también usó sus sombreros

-¿Cómo son tus clientas?

-Son locas, todas. Encima son fanáticas. Saco uno y lo quieren. Son mujeres muy parecidas a mi, con mucha personalidad. Tienen ganas de ponerse todo. Hay de todas las edades, ninguna menos de 30 años. Tiene que ver con el poder adquisitivo. Si bien hay mujeres que lo asocian exclusivamente con el evento, a mi me gusta darle la vuelta al sombrero como para que se vuelva a usar. Y que no esté asociado a algo imposible de alcanzar sin que por ello deje de ser una pieza de colección.

Natalia Oreiro y su galera negra

-¿Y vos cuántos sombreros propios tenés?

-Muy pocos, nada te diría. Siempre uso la misma gorra, tengo un turbante. Cada cosa que voy haciendo me la sacan de las manos. El otro día fui a la fiesta de cumpleaños de una amiga, llegué con mi gorra y me la sacó y bueno…se la terminó quedando la cumpleañera. Re suelto mi trabajo. Me gusta que sea para otros.

Sus clientas son mayores de 30 por un tema de poder adquisitivo

-¿Y tu nena los usa para jugar?

-Ayer le robó el Piluso a mi sobrina. Horrible, y no se lo saca ni para dormir. ¡Qué vergüenza! Creo que le hice un sombrero solo en su vida. Tengo que hacerme tiempo.

Con viscera, una característica de la colección

-¿Te sentís más creativa ahora que a los 20?

-Me pegó la maternidad. Desde que llegó mi hija es como que salieron ideas más brillantes. Lo que hice con las máscaras para la pandemia lo hice con mi hija colgada de la pollera. Esos meses trasladé todo el taller a mi casa, y ella tenía un año y medio. Fue muy difícil pero creo que son las mejores cosas que hice en mi vida. Por lo menos las que más pegaron. Cuanto más tiempo pasa, aunque uno envejezca, la experiencia es mayor, y sabés lo que tu público quiere. Mi única meta es hacer algo que no se parezca a lo de nadie. Hoy estoy más afilada.