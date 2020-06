La tensa entrevista entre Matías Kulfas y Marcelo Longobardi

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y el periodista Marcelo Longobardi se sacaron chispas esta mañana durante una extensa entrevista en radio Mitre Fuente: Archivo

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas , y el periodista Marcelo Longobardi se sacaron chispas durante una entrevista que duró poco más de 29 minutos y que giró en torno a la intervención y expropiación de Vicentin, la mayor cerealera del país.

Cuando el conductor de Cada mañana (Mitre) le dijo que "media Argentina se pregunta si las estatizaciones serán una herramienta" de cara hacia el futuro, el ministro lo negó de plano y afirmó que "no tenemos ningún mecanismo de herramientas de estatización".

"Somos un gobierno que actúa sin dogmatismos. Pensamos que lo estatal no es superior a lo privado. Pensamos que tiene que haber un sector privado pujante. Tampoco pensamos que el Estado no debe intervenir nunca. Sí pensamos que hay momentos puntuales donde hay que hacerlo como en este caso", agregó el funcionario, autor del libro "Los tres kirchnerismos" (SigloVeintiuno, 2016).

Luego, el ministro recordó que el Banco Nación le había otorgado créditos a Vicentin que "generó perjuicios al banco y a las pymes" y que era "plata que no se pudo prestar a otras empresas".

"Esa plata ahora la va a poner el Estado, que viene a ser lo mismo", le respondió Longobardi.

"No, la idea es que la empresa pueda volver a funcionar y pueda afrontar esos compromisos no correspondidos", respondió Kulfas y sostuvo que con la expropiación de Vicentin buscan crear una empresa "con una mirada estratégica desde el Estado, como YPF".

En este punto, Longobardi le dijo que con "la estatización de YPF terminamos pagando una fortuna: hoy no vale nada, Vaca Muerta no existe más y encima tenemos un juicio de por lo menos 3.000 millones de dólares".

- Si ese es el modelo mejor vaya pensando otro, le recomendó el conductor.

-. Usted está influenciado por una coyuntura adversa. El escenario está cambiando, replicó Kulfas.

- Usted sabrá que Argentina se encamina a una crisis energética de modo directo porque nadie produce gas, no se perfora un pozo hace meses y las empresas de Vaca Muerta están fritas.

- Si me permite, me parece que usted analiza una coyuntura que estamos de acuerdo en todo el mundo con precios negativos del petróleo. Le pido que no se deje llevar por la coyuntura.

- No me dejo llevar por nada. La Argentina se va a quedar sin gas. Esto no está en los diarios. Usted como yo sabe que vamos a una crisis energética significativa.

- Lo que dice de Vaca Muerta no es así. Sin duda ha tenido un parate. No es un problema argentino, es coyuntural, pero se va a recuperar. Lejos de pensar que no va más, es todo lo contrario. En ese marco YPF va valer lo que valía antes y Vaca Muerta va a volver a tener inversiones, va a ocurrir.

Luego, Kulfas agregó que habían elaborado un "plan de estímulo al gas con precios razonables para invertir y ganar plata", y que por eso difería de la visión del periodista, ya que "a mediano p lazo vamos a recuperar la actividad".

Entonces, Longobardi preguntó: "El presidente habló de "empresa testigo" y "soberanía alimentaria". ¿Nos podría explicar?"

- Es una empresa con mirada estatal, vinculada al desarrollo que nos permite tener previsibilidad en el mercado de granos. En la Argentina hay volatilidad por estar tan concentrada. En la última fase la actividad agropecuaria está muy concentrada.

- ¿Está concentrada ? Hay 320 mil productores ministro. ¿A que le llama concentrado?

- En la última fase le digo. Es un sector que tiene gran capacidad de intervención en el mercado y entendemos que un actor del Estado dará previsibilidad, donde el Estado oficia como productor testigo como el caso del petróleo con YPF. Como el Banco Nación, no es el único, no es mayoritario pero fija precios testigos.

- Pero si el precio de lo que vende Vicentin es fijado por los mercados internacionales, ¿qué clase de precio testigo puede poner Argentina?

- Pero hay políticas, mecanismos de incentivo, no es algo estático. Una empresa de mirada estatal va a tener que seguir las reglas del mercado pero tiene márgenes de acción del mismo modo que el Banco Nación que no puede ofrecer cualquier tasa de interés pero sí puede tener elementos diferenciadores.

- ¿Qué quiere decir soberanía alimentaria siendo que Vicentin produce harina de soja y biodiesel? Que yo sepa la gente no toma biodiesel ni come harina de soja, eso comen los chanchos.

- Lo que le decía antes, tener presencia en el mercado y en los insumos para poder fabricar esos alimentos, esto no tiene que nada que ver con la Junta Nacional de Granos que tenía que ver con el acopio, pero sí marcar precios testigos que serán en beneficio de la cadena agroindustrial.

Cuando el columnista económico Guillermo Kohan le pregunto por qué el gobierno no había armado una empresa y por qué el Estado se había metido en un concurso, el ministro sostuvo que "es una intervención virtuosa porque por un lado le da una solución al problema que iba a llegar a una quiebra, y permite pensar en esta alianza con YPF una mirada distinta", pero que no se trataba de un "modelo a futuro" y aseguró: "no tenemos una mirada dogmática en ningún sentido".

- No termino de entender. ¿El Estado va a poner plata?, preguntó Longobardi más adelante.

- Es un tema que habrá que analizar. En principio todo indicaría que no.

- Si van a salvar a los productores, ¿van a poner plata?

- Le vuelvo a decir... Vamos a generar una alianza con YPF que tome la conducción de la compañía para establecer la cadena productiva y obtener los recursos necesarios.

Luego le consultó cuál era la experiencia de YPF en el agro y el ministro sostuvo que "ha hecho canjes de fertilizantes".

- ¿A eso le llama expertise agropecuario? YPF tiene expertise haciendo nafta.

- No es que parte desde cero, tiene ya un expertise...

¿A qué llama usted expertise ministro Kulfas? ¿A hacer canjes con fertilizantes?

- Le digo que ya tiene un expertise, no digo que sea líder, por supuesto que no lo es en este momento pero tienen una base para arrancar y trabajar con el sector agropecuario. Me refiero a un modelo como el de YPF con un management profesional.

- ¿Cuánto calculan que Argentina va a caer este año en materia de producción, nivel de actividad y empleo?

- La verdad que todavía no lo conocemos la situación...

-¿El ministerio de producción no sabe cuánto va a caer la producción?

- A ver... No le he dicho eso... si me permite... Me está interrumpiendo permanentemente.

- ¿Le pregunto y me dice que no sabe?

- No le dije que no sé. Le dije que dada la situación, no se conoce cuál va ser la extensión de la pandemia, si es que termina en julio, en agosto o septiembre, o lleva más tiempo; usted sabe perfectamente que hay una vinculación directa de la pandemia con la producción. Le acabo de mencionar datos concretos, algunas provincias funcionan a pleno en su capacidad y en Buenos Aires está mucho más bajo.

- Eso lo sabemos, le preguntaba cuál es el cálculo sobre la base de esta información.

- Me parece imprudente en este momento hacer una proyección cuando todavía no tenemos claro cuál va a ser el escenario final de la pandemia.