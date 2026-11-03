El legado de Michel de Nostredame, conocido mundialmente como Nostradamus, genera una vez más intensos debates entre expertos y entusiastas de lo oculto. Aunque el vidente murió en el siglo XVI, sus escritos conocidos como Centuries mantienen una vigencia sorprendente según sus intérpretes modernos. Ante la proximidad del año 2027, diversas fuentes especializadas en análisis histórico y paranormal, tales como Sky History, exploran las posibles conexiones entre sus crípticas estrofas y los desafíos del futuro cercano.

La interpretación de estas profecías se basa en la convicción de que la vigésima séptima estrofa de cada centenario apunta específicamente a hechos que ocurrirán en 2027. La advertencia sobre el clima es una de las más inquietantes. Según Sky History, la estrofa 27 del siglo XI menciona: “Fuego celestial desde el lado occidental; Y desde el sur, corriendo hacia el este; Gusanos medio muertos sin encontrar siquiera una raíz”. Esta visión sugiere un agravamiento de los incendios forestales a escala global, fenómeno que afecta al planeta bajo la presión del cambio climático actual. Las llamas consumirían recursos naturales esenciales, según la lectura de estas líneas.

Podría existir un agravamiento de los incendios forestales a escala global, según la predicción Emma Da Silva - AP

La economía constituye otro eje de preocupación central en los textos analizados: aunque algunos pasajes no pertenecen estrictamente a la serie numérica de las estrofas 27, los estudiosos encuentran señales de una catástrofe financiera inminente. El astrólogo escribió acerca de monedas de oro y plata infladas que sufren los efectos de la deuda masiva. Nostradamus anticipa que los títulos y bonos perderán todo su valor. La advertencia sobre el colapso de los mercados financieros y la pérdida de activos digitales o físicos suena como una señal de alerta para la estabilidad económica global en 2027.

En el plano geopolítico, las tensiones en Medio Oriente ocupan un lugar relevante. La estrofa 27 del Centenario V señala: “A través del fuego y las armas, no lejos del Mar Negro; Él vendrá de Persia para ocupar Trebisonda”. Expertos citados por Sky History vinculan estos nombres históricos con la realidad actual de Irán y la ciudad turca de Trabzon. Esta profecía podría representar un giro en las hostilidades entre potencias, donde Turquía quizás juegue un rol diplomático o estratégico clave en el tablero internacional.

Un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz estabilizaría la economía global y sentaría las bases para desescalar el conflicto con Irán - - The Visible Earth/NASA DPA

La política interna de Francia también figura en estas crónicas, ya que el texto sugiere una huelga contra el Delfín, figura que históricamente representaba al heredero al trono. Algunos analistas políticos sugieren que este apelativo alude a Marine Le Pen, quien competirá por la presidencia. Esta contienda electoral proyecta una incertidumbre política marcada por la posibilidad de resultados inesperados.

Finalmente, la búsqueda del tesoro de Oak Island integra este conjunto de vaticinios. La cuarteta vincula al “roble de Gienne” con la ubicación de riquezas ocultas. Sky History indica que la similitud fonética entre Gienne y el nombre Lagina, familia famosa por sus excavaciones, alimenta las especulaciones sobre un hallazgo inminente. No obstante, el texto incluye un presagio oscuro: “Un hombre morirá, con un ojo atravesado por un manantial”. Este detalle remite a la famosa leyenda local de las muertes trágicas en la isla.