Las clásicas y las novedosas. Ocho heladerías para disfrutar en febrero

El helado desata pasiones a tal punto que genera acaloradas discusiones tanto en redes sociales como entre amigas y en la mesa familiar. Todos tienen un gusto preferido que no siempre es compartido, y hasta muchas veces confrontado. "Es mucho mejor el dulce de leche de."; "la crema del cielo no es un gusto"; " los quinotos al whisky pasaron de moda"... y así se escuchan un sinfín de frases que dividen a los fanáticos del helado. Pero como si esto fuera poco, la forma de pedirlo también divide aguas: ¿cucurucho o vasito? Lo que no se discute es nuestra pasión por el helado: el argentino es el mayor consumidor de Latinoamérica -con un promedio de 6,9 kilos al año cada uno- y en cada zona encontramos decenas de locales muy diferentes entre sí. Por eso, en esta temporada alta, nos subimos a la divertida y dulce aventura de conocer algunas de las heladerías que siguen escribiendo la historia del helado porteño.

Aunque abrió sus puertas hace apenas unos meses, es una de las nuevas propuestas que más ruido están haciendo. ¿La clave? Una estética súper "instagrameable" y helados hechos en el mismo día y a la vista de todos. De esta manera, la apuesta de la emprendedora gastronómica y publicista Gabriela Spanier fue reivindicar el concepto de heladería de barrio y que los clientes puedan ser testigos de todo el proceso detrás. El dato: ¡vale la pena guardarse un lugarcito para probar los postres!

Los más pedidos : chocolate blanco con nueces pecan.

: chocolate blanco con nueces pecan. Nuestro favorito : el Gianduia, que tiene "Findella", el Nutella casero de Finde.

: el Gianduia, que tiene "Findella", el Nutella casero de Finde. Cuánto : cucurucho a $180; $220 el ¼; $680 el kg.

: cucurucho a $180; $220 el ¼; $680 el kg. Dónde : Dr. Emilio Ravignani 1949, Palermo.

: Dr. Emilio Ravignani 1949, Palermo. IG: finde.heladeria.

Cadore

Elegida entre las 10 mejores heladerías del mundo por National Geographic, sus más de 62 años de historia la ubican como un ícono, tanto entre los argentinos como en el mundo. "Nuestro gran secreto es que hacemos lo mismo desde el primer día", afirma Gabriel Famá, uno de los dos dueños de este local que aún sigue en manos familiares y que siempre mantuvo la tradición artesanal: los helados se elaboran en el mismo lugar, todos los días y sin ningún tipo de colorantes o premezclas.

Los más pedidos : pistacho, dulce de leche y cioccolato speziato (con arándanos, nueces y mix de especias).

: pistacho, dulce de leche y cioccolato speziato (con arándanos, nueces y mix de especias). Nuestro favorito : helado de vainilla. Es una de las pocas heladerías de Buenos Aires que utilizan chaucha de vainilla natural para su elaboración.

: helado de vainilla. Es una de las pocas heladerías de Buenos Aires que utilizan chaucha de vainilla natural para su elaboración. Cuánto : cucurucho a $180; $200 el ¼; $720 el kg.

: cucurucho a $180; $200 el ¼; $720 el kg. Dónde : av. Corrientes 1695, Tribunales.

: av. Corrientes 1695, Tribunales. IG: heladeriacadore.

Podio, helado genuino

La cara detrás de esta cadena de heladerías fundada en 1981 es el maestro heladero (y de familia italiana) Maximiliano Maccarrone. Su padre, Francisco, es dueño de las heladerías El Ciervo y de él heredó la pasión por este producto. Además, es capitán del equipo argentino de helado artesanal, que participó en reiteradas ocasiones de la Coppa del Mondo della Gelateria, que se lleva a cabo cada dos años en Rimini, Italia.

El más pedido : chocolate.

: chocolate. Nuestro favorito : el mix de frutilla y banana, elaborado con fruta 100% natural.

: el mix de frutilla y banana, elaborado con fruta 100% natural. Cuánto : cucurucho a $180; $200 el ¼; $640 el kg.

: cucurucho a $180; $200 el ¼; $640 el kg. Dónde : sucursales en Almagro, Balvanera, Caballito y Microcentro.

: sucursales en Almagro, Balvanera, Caballito y Microcentro. IG: podio.helado_genuino.

Schock BA

Esta heladería abrió hace un año y sus fundadores -Alejandra Sarotto y Luciano Barosio- crearon una propuesta en la que el helado es tan importante como la experiencia de consumo: "Nuestro local es un shock de calidez porque queremos que te sientas como en tu casa". Sus helados son elaborados de manera artesanal en el lugar y cuentan con un sector al aire libre rodeado de verde, así como otros ambientes internos súper cálidos. Ideal para esos findes en los que necesitamos bajar un cambio.

El más pedido : Cremino a la Nocciola (helado de avellana con veteado de Nutella) y Marquise (chocolate, dulce de leche natural y merengue italiano).

: Cremino a la Nocciola (helado de avellana con veteado de Nutella) y Marquise (chocolate, dulce de leche natural y merengue italiano). Nuestro favorito : el multifruta, que tiene banana.

: el multifruta, que tiene banana. Cuánto : cucurucho a $190; $240 el ¼; $650 el kg.

: cucurucho a $190; $240 el ¼; $650 el kg. Dónde : Av. del Libertador 14.988, Acassuso.

: Av. del Libertador 14.988, Acassuso. IG: schock_ba.

Cimino R

Solo para entendidos, que se convierten en fanáticos. Con formación en cocina y pastelería, Belén Cimino comenzó a hacer pruebas en su casa con una meta bien clara: elaborar helados 100% artesanales, pero con recetas propias. Al principio todo fue de manera autodidacta y solo con buena bibliografía como sostén. En 2015 abrió su primer local en Belgrano R y ya cuenta con otra sucursal en Villa Urquiza, el barrio-pueblo. La producción es en el día, te garantiza sabores frescos, pero es muy común que algunos gustos se agoten rápido. Belén elabora todo en el mismo lugar y tiene sabores muy originales.

Los más pedidos : sabayón con sésamo garrapiñado, frutilla al agua y dulce de leche.

: sabayón con sésamo garrapiñado, frutilla al agua y dulce de leche. Nuestro favorito : el helado de limón con albahaca y jengibre.

: el helado de limón con albahaca y jengibre. Cuánto : cucurucho a $200; $250 el ¼; $750 el kg.

: cucurucho a $200; $250 el ¼; $750 el kg. Dónde : Rómulo Naón 2186, Belgrano R; Donado 1919, Villa Urquiza.

: Rómulo Naón 2186, Belgrano R; Donado 1919, Villa Urquiza. IG: cimino.cr.

Búffala

Con producción en el local y todos los sabores a la vista, abrió en 2013. Se caracteriza por ser una "heladería boutique" y por su propuesta versátil: cuentan con más de 20 gustos permanentes y otros 12 que van rotando cada semana. El objetivo de Ernesto Contreras, su fundador, es así poder ofrecer opciones diferentes que, si pasan la prueba del público, luego pueden llegar a quedar entre los sabores fijos.

El más pedido : Chocolino (la reversión de la chocotorta).

: Chocolino (la reversión de la chocotorta). Nuestro favorito : el chocolate Búffala. Es elaborado con chocolate belga y tiene crocante de avellanas.

: el chocolate Búffala. Es elaborado con chocolate belga y tiene crocante de avellanas. Cuánto : cucurucho a $225; $240 el ¼; $715 el kg.

: cucurucho a $225; $240 el ¼; $715 el kg. Dónde : av. Pueyrredón 2100, Recoleta.

: av. Pueyrredón 2100, Recoleta. IG: buffalahelados.

Antiche Tentazioni

Originaria de Padua, al norte de Italia, esta marca de "gelato d'autore" desembarcó en Argentina hace dos años, de la mano de Ivana Pasquini y Christian Fittipaldi, en una antigua casa porteña de inmigrantes. Por dentro construyeron "el laboratorio", donde se elaboran los helados totalmente a la vista y con un patio interno para sentirse como en La Toscana.

Los más pedidos : frutilla, pistacho y tiramisú.

: frutilla, pistacho y tiramisú. Nuestro favorito : dejate sorprender con "la tentación de la semana", sabor nuevo que anuncian en Instagram.

: dejate sorprender con "la tentación de la semana", sabor nuevo que anuncian en Instagram. Cuánto : cucurucho desde $120; $230 el ¼; $690 el kg.

: cucurucho desde $120; $230 el ¼; $690 el kg. Dónde : Honduras 4770, Palermo.

: Honduras 4770, Palermo. IG: anticheonline.

Occo helados

Franco Savino y Nicolás Ciampa, creadores de la heladería Occo, son amigos desde la secundaria. "A la noche agarrábamos la bicicleta, hacíamos recorridas nocturnas de heladerías y así fue que conocimos diferente sabores y texturas", recuerdan. En 2012 abrieron el primer local con la idea de hacer helados con una vuelta de rosca, jugando con productos como la zanahoria, el zapallo o diferentes tipos de quesos, que conviven en la pizarra con los sabores más tradicionales.

El más pedido : Cheese Limón (a base de queso con galletitas italianas de limón).

: Cheese Limón (a base de queso con galletitas italianas de limón). Nuestro favorito: el de naranja, zanahoria y jengibre.

el de naranja, zanahoria y jengibre. Cuánto : cucurucho a $170; $200 el ¼; $590 el kg.

: cucurucho a $170; $200 el ¼; $590 el kg. Dónde : sucursales en Villa Crespo, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Núñez, Palermo, Recoleta y Saavedra.

: sucursales en Villa Crespo, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Núñez, Palermo, Recoleta y Saavedra. IG: occohelados.

GPS Clásicos imperdibles

Helados Gruta, en Belgrano. Parada obligatoria si estás en el barrio. Desde 1977. (Mariscal Antonio José de Sucre 2356).

Via Maggiore, en Recoleta. Abrió sus puertas un ¡24 de diciembre! de 1981. (Av. Callao 777).

Scannapieco, en Colegiales. Fundada originalmente en 1938, desde 2013 está en esta locación. (Av. Álvarez Thomas 10).

Il Trovatore, en Caballito. Fue fundada en 1963 por el italiano Vito Diana. (Av. Rivadavia 5078).

Monte Olivia, en Villa Devoto. Presente desde hace 54 años en una de las esquinas de la plaza Arenales (Fernández de Enciso 3999).

Luisito, en Villa del Parque. Imposible resistirse a sus cucuruchos bañados en chocolate. ¡Bomba! (Santo Tomé 3811).

Via Flaminia, en Acassuso. La estrella es el cucurucho bañado en chocolate ¡de más de 60 centímetros! (Urquiza 919).

Una pasión nacional

6,9 kilos es el promedio de helado que consume cada argentino al año.

es el promedio de helado que consume cada argentino al año. En verano, alrededor del 80% de la población consume helado artesanal.

consume helado artesanal. Entre los consumidores, predominan los jóvenes de entre 18 y 24 años .

. 2 de cada 10 consumidores se declaran "fanáticos" y consumen helado todo el año.

y consumen helado todo el año. Dulce de leche, chocolate y frutilla son los gustos más pedidos.

Fuente: Asociación Fabricantes Artesanales de Helados (Afadhya).