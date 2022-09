Las cuatro reglas de Harvard para vestir correctamente en el trabajo en la vuelta a la presencialidad

Después de dos años de reuniones online donde lo único formal de nuestro atuendo era un blazer con joggings y pantuflas debajo, las reglas de vestimenta en la oficina parecen estar cambiando. Luego de la pandemia de Covid-19, la tolerancia a la incomodidad se ha modificado.

Así lo revela una columna del Harvard Business Review que asegura que lo que reina hoy en el código de vestimenta de los negocios es la confusión. Por eso, para los que están pensando un cambio de regreso a la oficina, el artículo propone cuatro consejos para que el outfit se renueve.

Observar, evaluar y experimentar son algunos de los consejos para crear un nuevo código de vestimenta en la oficina

Observar a los demás

“Si siente que es arriesgado hacer un cambio de vestuario de forma independiente, mire a otros en su oficina y observe cómo se visten”, sugiere la columna. Según una encuesta informal, la mayoría de los hombres habían dejado de usar corbata y pasaron de una vestimenta formal de negocios a lo que se denomina como “casual club de campo”. Otro acertado consejo propone buscar los matices y entender cuándo las personas tienden a vestirse de manera informal.

Experimentar y evaluar

Tomar la iniciativa es otra forma de iniciar un cambio. Por ejemplo, aparecer sin corbata o con zapatos planos en lugar de tacos altos. En estos casos, se debe observar cómo reaccionan las personas y cuál es su respuesta al experimento.

La columnista cuenta su propia experiencia con un par de zapatillas que usó en un escenario durante una conferencia de banqueros: “Me sucedieron dos cosas asombrosas. Primero, me sentí más poderosa en el escenario de lo que nunca me había sentido con tacos altos; en lugar de preocuparme por si mis tacos se enganchaban en alguna de las grietas del suelo, podía concentrarme en mi mensaje y en mi audiencia. En segundo lugar, me detenían constantemente para felicitarme por las zapatillas”, señala la autora del artículo.

Buscar las ventajas

Quienes teman que vestirse informales los haga parecer menos exitosos frente a sus compañeros o clientes, deben saber que la ciencia opina en dirección opuesta. Según una investigación citada en el artículo, “los comportamientos no conformes pueden actuar como una forma particular de consumo distinguido y conducir a inferencias positivas de estatus y competencia en los ojos de los demás”.

Ser auténticos

Una vez realizada la observación y la experimentación, es el momento de crear el propio código de vestimenta. De acuerdo con la columna de Harvard, en este punto lo más importante es la autenticidad más allá de la comodidad: “Se necesita energía para no ser uno mismo auténtico. Si puedo ser más auténtica, entonces, puedo usar mi energía para concentrarme en mis clientes y animar a las personas que me reportan”.