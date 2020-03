Las que nos hacen reír: seis ilustradoras que divierten y despabilan

Una de las tiras de Sara Jotabé.

La risa es poderosa: nos ayuda a relajar, a disfrutar, a vivir. Muchas veces la clave es aprender a reírnos de los problemas, mostrarles los dientes a los obstáculos y aprender a superarlos con una sonrisa bien grande. Este mes, elegimos a seis mujeres artistas que nos hacen reír a través de la ilustración. Ellas tiñen con humor situaciones cotidianas que nos afectan a todas, les ponen diversión a las complejidades, desdramatizan el día a día. Muchas veces se transforman en refugio, un espacio donde nos conectamos y dejamos de sentirnos solas para reírnos de esas cosas (¡a veces insólitas!) que nos toca atravesar. ¿Las conocías?

Sara Jotabé

Sara Jornet Blasco, autora de comics que firma como Sara Jotabé.

Sara Jornet Blasco (27) vive en Zaragoza, España. Es autora de cómics, ilustradora y presidenta de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic. Publicó los cómics Pajas mentales y Diario de una vida de mierda.

¿Qué te despierta ilustrar?

Para mí, es lo más bonito, divertido y puro que podría hacer. Es mi particular forma de participar con el mundo a través del dibujo y, sobre todo, del humor. La ilustración, como todas las demás artes, es un gran lenguaje universal, algo que nos une y nos acerca a todos sin importar nuestra lengua o nacionalidad. Es emoción y vida, tan sincera como directa. Siempre he dicho que no se puede hablar de aquello que se desconoce, y en mi caso no puedo ser más honesta de lo que soy con mis dibujos, y creo que eso se refleja en ellos. ¡O al menos, eso intento!

¿Cuál es el poder del humor?

Es universal e imparable. El humor es amor, y es que ¡a todos nos gusta reír! Nos permite avanzar, crecer y ver el mundo con una perspectiva más positiva. Una vida sin humor no tiene sentido.

¿Un mensaje para las mujeres?

Si la vida nos pilla por sorpresa, ¡mejor que sea riendo juntas!

El trabajo de Sara Jotabé

Doña Batata

María José Corbelle, ilustradora conocida como Doña Batata.

María José Corbelle (38), mejor conocida como Doña Batata, es argentina, ilustradora y creadora de contenidos digitales. ¿Qué hace? Habla de lo que le pasa en colores pasteles.

¿Qué te despierta ilustrar?

Para mí, es poner en imágenes lo que atravieso en mi día a día, es una manera de hacer terapia. Me remite a algo positivo porque es un recurso que me suele sacar de los momentos malos y me ayuda a reírme de mis desgracias. Es expresión y conexión.

¿Cuál es el poder del humor?

El humor es sanador. Reír nos hace bien y si nos reímos de nosotros, mucho mejor. Ayuda a atravesar momentos difíciles que de otra manera no podríamos procesar.

¿Un mensaje para las mujeres?

Como mujeres, tenemos que demostrar todo el tiempo que somos capaces, talentosas y que nos merecemos el lugar en donde estamos... Uff, es agotador. El poder femenino está justamente en tener la fuerza de atravesar estas cosas (y otras mucho peores) y entender que si nos bancamos entre nosotras y nos unimos, somos más fuertes. A veces les damos importancia a cosas que no se la merecen y perdemos energía en eso en vez de concentrarnos en las cosas buenas.

Brenda

Brenda Giselle Ruseler, diseñadora gráfica.

Brenda Giselle Ruseler (29) es argentina, diseñadora gráfica formada en la UBA. Trabajó para medios gráficos y editoriales, pero dice que lo que más ama son los libros infantiles.

¿Qué te despierta ilustrar?

Es mi forma de comunicar cosas que pienso, situaciones que me pasan y conductas que observo. También dibujo cosas que me gustan mucho, gente que admiro y a mi perra, Coca. Ah, y ventilo mucho mi vida. La ilustración es poderosísima. Es una herramienta que me ayudó en momentos difíciles. El año pasado me divorcié y mi catarsis dio como resultado un fanzine donde conté todo.

¿Cuál es el poder del humor?

Comunica con mucha más fuerza. Hace que la gente empatice inmediatamente. Te incluye, te hace formar parte. A todo el mundo le gusta sentir eso, que no estamos solos, que a todos nos pasan cosas malas. Reírse es desdramatizar.

¿Un mensaje para las mujeres?

El poder femenino es inmenso. Estamos despertando, entendiendo que mucho de lo que nos impusieron está mal, encontrando nuestra voz, priorizándonos y aprendiendo a querernos más. Nos cuidamos entre nosotras, nos escuchamos y aconsejamos. Eso es poder. Contar y compartir lo que nos pasa nos empodera.

Uno de los dibujos de Brenda.

Mey

Mey Clerici, creadora de Mujer Piñata.

Mey Clerici (34) es argentina y es la creadora de Mujer Piñata. Dibuja y escribe desde chica. Estudió Bellas Artes y es ilustradora y docente.

¿Qué te despierta ilustrar?

Cuando era chiquita hablaba muchísimo y dibujaba todo el tiempo. Ilustrar es la combinación de ambas cosas: dibujar para decir. Es el poder de la narración a través de la imagen que llega directo a los demás y provoca. Como una flecha a los ojos de quien lee el dibujo. En mí, es una necesidad vital.

¿Cuál es el poder del humor?

Es el poder de sublimar lo que duele, lo que no se entiende, lo que no fluye. El humor lo toma, lo amasa, lo aliviana y nos lo entrega para dejarlo flotando en la panza como una cosquilla. El humor nos cura adentro.

¿Un mensaje para las mujeres?

Cuando el feminismo aparece en nuestras vidas, nos incomoda, nos abre los ojos y, una vez que está dentro de nosotras, es una ola de energía que no se va más. Es revolución. El feminismo es el acto de honestidad y justicia más grande. A las compañeras les digo que ¡no estamos solas! Nos estamos riendo juntas de las cosas que nos duelen igual.

Carola

Carola Cara de Bola, quien vive en España.

Carola Cara de Bola (31) es ilustradora. En lo que ha sentido "como apenas un segundo", nació, creció, estudió, viajó, estudió, trabajó, estudió y volvió a trabajar. Vivió un tiempo en Irlanda huyendo un poco de la crisis. Luego dio un salto a Canadá, que no la terminó de seducir, así que prefirió volver a vivir precariamente, pero algo más feliz, en España, donde reside en la actualidad.

¿Qué te despierta ilustrar?

La ilustración me despierta, me permite expresar pensamientos y sentimientos que, de otra manera, no sabría expresar con tanta precisión. El poder de la ilustración es ir más allá de la palabra y lo real, lograr llegar a la abstracción de ideas, reflexiones, mediante la imagen.

¿Cuál es el poder del humor?

La crítica que permite hacer. Para mí, el humor es una herramienta muy útil en cuanto a que sirve para denunciar de una manera satírica situaciones injustas. Personalmente, empecé a usar el humor en algunas de mis viñetas como forma de mostrar la injusticia de ciertas situaciones a algunas amistades que no las consideraban como tales.

¿Un mensaje para las mujeres?

Me gusta saber que hay gente a la que hago feliz; es una sensación muy bonita. La femineidad es tan amplia y diversa como las mujeres, así como los poderes que pueden ostentar.

Ilustración de Carola Cara de Bola

Daniella Martí

Daniella Martí, ilustradora colombiana.

Daniella Martí (25) es colombiana, pero vive en España. Se considera creadora de contenido y su trabajo es generalmente crítico. Le gusta representar y reinterpretar

as relaciones interpersonales y el entorno tanto social como tecnológico.

¿Qué te despierta ilustrar?

Yo me distraigo mucho dibujando, me hace bien. Es algo que siempre he hecho, me siento rara si pasan días en los que no dibujo. Siento que es liberador, además de que es un constante aprendizaje, como cualquier otro tipo de expresión artística. Es poder mostrarles a los demás un poco de cada uno de nosotros, eso es lo que ve el mundo.

¿Cuál es el poder del humor? El humor tiene la cualidad de ponernos cara a cara con la desgracia, la tragedia y la frustración de la sociedad, para que te puedas reír de todo eso. Es como una tregua que tenés, por unos minutos, con el mundo. Pero también te hace pensar, hace mucha falta el pensamiento crítico. La comedia es el drama después de un tiempo.

¿Un mensaje para las mujeres?

Seamos cada vez más honestas con nosotras mismas y persigamos el que creemos que es nuestro lugar en el mundo.