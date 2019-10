Las razones por las que Greta Thunberg rechazó un importante premio de US$ 51.000

La activista por el clima de 16 años hizo un potente posteo exigiéndole a los políticos y las personas de poder que escuchen a la ciencia Crédito: Instagram

Para muchos, la activista por el medio ambiente de 16 años Greta Thunberg era la candidata favorita para ganar el Nobel de la Paz. Pero, de haberlo recibido, la creadora de Fridays for Future lo hubiera rechazado. Al menos eso podemos adivinar luego de que hoy rechazara el Nordic Council's environmental award (un premio de los países nórdicos que se entrega a organizaciones e individuos por sus acciones ecológicas).

Greta publicó un sentido posteo en el que explica por qué no va a ir a aceptarlo: "Actualmente estoy viajando por Calfornia y por eso no puedo estar presente ahí hoy. Quiero agradecerle al Consejo Nórdico por este premio. Es un enorme orgullo. Pero el movimiento por el clima no necesita más premios. Lo que necesitamos es que los políticos y la gente con poder empiece a escuchar la ciencia, la más nueva y disponible".

Se refirió luego a la gran reputación de los países nórdicos en relación a la ecología, sin quitarle peso, pero resaltó que todavía tienen un gran camino por recorrer en relación a sus emisiones y su huella de carbono. Detalló: " En Suecia vivimos como si tuviéramos cuatro planetas, según la Fundación Vida Silvestre y la Globa Footprint Network".

Resaltó también la necesidad de que los países más ricos sean los pioneros en cambiar la manera en que producen y consumen, una columna fundamental del Acuerdo de París.

" Pertenecemos a los países que tienen la posibilidad de hacer el mayor esfuerzo. Y aún así nuestros países hacen casi nada. Así que hasta que no empiecen a actuar en relación con lo que dice la ciencia para disminuir la temperatura global, yo - y Viernes por el Cambio de Suecia -elijo no aceptar el premio". Remató con un saludo afectuoso y remarcó que no aceptará tampoco las 500.000 coronas suecas que venían con el premio, algo así como US$ 51.537,45.