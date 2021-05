Las razones por las que Meghan Markle no quiere un baby shower

A diferencia del nacimiento de Archie, Meghan Markle no tiene plan de celebrar un baby shower por la llegada de su hija, que nacerá en el verano del hemisferio norte. ¿Las razones? La duquesa de Sussex cree que, en las circunstancias que vive el mundo hoy, sería inapropiada una reunión festiva, además de la posibilidad de usar esos recursos para cuestiones más importantes.

Cuando estaba por nacer Archie -que cumplió dos años el pasado 6 de mayo-, una de las más íntimas amigas de Meghan, Serena Williams, organizó un baby shower en Nueva York, por el que la duquesa viajó en jet privado de Londres a Estados Unidos. Pero el contexto actual se presenta totalmente diferente.

La beba de los duques de Sussex nacerá en el verano del hemisferio norte. Photone

Una fuente cercana a los Sussex le dijo al US Weekly que la decisión actual fue tomada no solo por Meghan sino también por Harry. “La duquesa siente que no es un momento apropiado para un festejo considerando la cantidad de gente que está luchando por sobrevivir en el mundo hoy”, señaló. Y agregó: “Ella siente que su tiempo y sus recursos pueden ser usados para un propósito mejor pensando en cada una de las actividades humanitarias y filantrópicas que los duques auspician”.

El US Weekly informa también que la fuente cercana a la pareja dijo que a “Meghan no le parece que un gran baby shower con regalos sea un evento como para celebrar en estas circunstancias”.

LA NACION