“Látigo” Suárez, el maletero que tira “pasos prohibidos” y es furor en las redes

De Rodrigo y Jay Kay a Carlos “La Mona” Jiménez y Michael Jackson. Si alguien dijera que puede fusionar la destreza en la pista de esos cuatro artistas sería acusado inmediatamente de mentiroso. Sin embargo, en la ciudad de Salta hay alguien que a fuerza de creatividad y “pasos prohibidos” bien podría ser el resultado de dicha combinación.

Rolando “Látigo” Suárez se enciende cada vez que escucha un ritmo tropical. Él vive en el barrio Siglo XXI de la ciudad de Salta y desde hace 25 años trabaja como maletero en la terminal. En las últimas semanas, los videos de lo que él llama “pasos prohibidos”, se viralizaron.

Fue su hermano Oscar quien encendió la llama del éxito con un video. Mientras se encontraban reunidos en una celebración familiar por la virgen de Urkupiña, él lo grabó y subió el material a las redes sociales. En pocas horas el material batió récords de reproducciones, comentarios y Me Gusta.

“Siempre bailé en las fiestas, en los asados que hicimos en familia; domadito, como se dice. A los salteños les gusta destacarse bailando”, detalla “Látigo” Suárez en diálogo con Cuartetando, la sección especializada en cuarteto de El Doce.tv.

Fanático del Grupo Green y Daniel Agostini, Suárez vive su baile casi como un servicio a la comunidad, como un acto de altruismo. “Hago lo que le gusta a la gente”, sostiene.

"Látigo" Suárez, el maletero que la rompe con sus pasos prohibidos

Humilde, sencillo, pero con la picardía a flor de piel, “Látigo” Suárez vive con sus cuatro hijos, tres varones y una mujer, Macarena, que estudia para ser maestra. En diálogo con el portal cordobés, confiesa que está anonadado por el éxito que se generó a partir de su peculiar forma de bailar. “Ahora todos me saludan, antes no me conocía nadie”, bromea.

Sobre lo pegadizo de sus coreografías, los llamados “pasos prohibidos”, Suárez sostiene que no hay secreto, que lo hace con sentimiento. “Cuando bailo, siento la música en el corazón”, añade.

Mientras sus coterráneos lo proponen para La Academia, el nuevo formato ideado por Marcelo Tinelli para ShowMatch, Suárez prefiere ser cauto. Aunque no le cierra la puerta a nadie: “Esto fue una bendición de Dios. Vamos a ver hasta dónde llegamos”, concluye.

