Lavavajillas: mitos, verdades y beneficios de un electrodoméstico que facilita tu día a día

“Andá a lavar los platos” es una de esas expresiones que, sin importar el tiempo o lugar, siempre lleva aparejadas connotaciones negativas. A lo largo de la historia, esta tarea hogareña tan poco atractiva funcionó -por ejemplo- como evasión mental para escapar del estrés cotidiano (¿?), un momento de colaboración entre amigos o los miembros de la familia, un castigo para los más chicos y hasta un método de pago alternativo en restaurantes, cuando los comensales no tenían el dinero suficiente para pagar la comida (no, esto no es solo una leyenda urbana hollywoodense).