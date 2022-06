Le decían “nerd”, la empujaron de un colectivo en movimiento pero eso la estimuló para perseguir su sueño

Mientras todos los adolescentes de su colegio veían las películas de moda en ese momento, ella sentía, cada vez más, una increíble fascinación por el mundo de las publicidades. De hecho, fue a la temprana edad de doce años que descubrió que la publicidad era una carrera que se podía estudiar. Y se propuso hacerlo. Su motivación crecía cuando escuchaba los jingles en la radio del auto de su papá y creía que tenía mucho para aportar desde su costado creativo.

Criada en la localidad en Ituzaingó, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y donde vivió hasta sus 25 años, tuvo una infancia que recuerda con alegría en el seno de una familia clase media. Vivía junto a su papá, su mamá y su hermana. “Me crio una mamá profesional que sacó adelante a nuestra familia a fuerza de mucho estudio y trabajo. Es profesora de Lengua y de Inglés, así que fue un gran modelo de mujer empoderada. Y, si bien siempre tuve mucha exigencia en el estudio, también su ejemplo me sirvió para aprender inglés desde chiquita, casi sin estudiar y no tener faltas de ortografía en español”.

Además, de mirar religiosamente cada emisión de El Show Creativo con Julio Lagos y Juan Gujis -que dialogaban con mucho talento sobre publicidades locales y del mundo-, Yanina disfrutaba de cada capítulo del programa para adolescentes ¡Jugate Conmigo! “Soñaba con conocer a Cris Morena, le parecía brillante todo lo que hacía. La tuvo como referente durante muchos años de su vida. La inspiraba su rol de creadora de contenidos y su talento para entender el lenguaje propio de las audiencias de sus productos, pero a la vez admiraba que seguía siendo ella, con sus particularidades más allá de la empresaria.

Yanina durante la difícil etapa escolar.

El bullying y las diferencias que dejaron huella

“En ese entonces comenzaron a notarse las diferencias. Mis compañeros querían salir a bailar y yo estaba muy enfocada en estudiar y en seguir una carrera después del secundario”, cuenta Yanina Duchowny. “Y, de pronto, tener intereses diferentes se tornó en un problema porque mis compañeros lo tomaban como algo negativo”.

Entonces comenzaron los problemas. Había una compañera en particular que insistía y no dejaba de recordarle a diario que la esperaría a la salida del colegio para “cagarla a piñas”. Los padres de Yanina sabían que ella no habría empezado algo así. Incluso ya habían hablado en el colegio por las amenazas que recibía su hija. “Recuerdo que el resto de las chicas y los chicos tomaban como algo divertido el hecho de que mi compañera me tirara del pelo o me arrinconara en los pasillos. No lo tomaban en serio. Nadie intentaba disuadir. Era algo común”.

Hasta que sucedió lo inesperado. O no... Una tarde, cuando Yanina se disponía a tomar el colectivo que la llevaría, como todos los días, a su casa, notó algo extraño. “Recuerdo ver subir a mi compañera, la que me quería pegar y quedar totalmente sorprendida, porque ella no tomaba ese colectivo habitualmente. El viaje en colectivo duraba unos 15 minutos hasta la parada en la que yo bajaba. Para mi subir al colectivo ya era territorio seguro, donde se terminaban las amenazas y después podía seguir con mi vida normal. Cuando estaba por llegar a la parada, una cuadra antes, me paré para tocar el timbre. El colectivero abrió la puerta y empezó a bajar la velocidad para acercarse a la vereda. Antes de llegar a la parada, sentí que me tiraban hacia atrás agarrándome de la mochila. Y de golpe me empujaron y salí despedida del colectivo. Por suerte caí en la vereda, que era de pasto y solo me ensucié y golpeé un poco. Caminé hasta mi casa una cuadra llorando de miedo y de impotencia. Yo no hacía nada para que me pasara eso. Y no me olvido más de la desesperación de mis padres. Hoy como mamá entiendo lo que sintieron, el miedo de no saber si tu hija mañana vuelve viva de la escuela. Al día siguiente fueron a la escuela a hablar y solo se amonestó a la agresora, de nombre Gisella. No era la primera vez y para ella era un logro, porque la hacía ver más rebelde”.

Seguir adelante, a pesar de...

Con su título

A pesar del dolor, de sentirse observada o juzgada, Yanina aprendió a seguir adelante. Y, a la distancia, reconoce que eso, de alguna manera, le dio una fortaleza que no todos tienen. “Te volvés resiliente, pero también un poco inmune a los golpes. Los primeros duelen muchísimo, más cuando tenés 13 o 14 años y estás definiendo tu identidad. Pero con los años se aprende a capitalizar esas experiencias dolorosas y se las transforma en parte del camino. Cuando ya sabés que te van a pegar, en sentido figurado, te enfocás en otras cosas y las agresiones ya no te toman por sorpresa”.

Nunca se alejó de sus objetivos. Tras finalizar la secundaria con un promedio de 9,85 cumplió, paso a paso, con lo que se había propuesto. Se recibió de Licenciada en Publicidad con especialización en Redacción Publicitaria; dio sus primeros pasos como Ejecutiva de Cuentas digitales en 2005, se enfocó en especializarse en negocios digitales con un posgrado y finalmente, con un MBA con orientación en dirección de proyectos digitales. Con los años y mucho esfuerzo se convirtió en Managing Director Chief Digital Officer de BBDO Argentina.

Junto a su equipo de trabajo

Sin embargo, los obstáculos continuaron a lo largo de su vida adulta. “Recuerdo que mi primer jefe en agencia de publicidad no me quería tomar porque la empresa quedaba en Microcentro y yo tenía que viajar desde Ituzaingó. Él consideraba que era muy lejos y que yo iba a faltar mucho. Por suerte hubo una persona con más corazón que le dijo: “Yo vengo de Ranelagh todos los días, ¿por qué no va a venir?”. Y me tomaron”.

El aspecto físico fue otro aspecto sobre el que tuvo que trabajar para poder “encajar” en un mundo dominado por hombres. “No soy muy alta y solía aparentar mucha menos edad que la que tengo. Eso hizo que fuera difícil que me tomaran en serio. Me acostumbré a mostrarme muy seria en algunas situaciones laborales y que la gente pensara que soy distante, cuando en realidad era una postura para que me escucharan más y me vieran menos”.

Eso no fue todo. Por su experiencia laboral y su formación posterior, Yanina tiene cierto conocimiento técnico y me ha tocado tener que validar mi opinión con hombres, cuando lo que yo estaba diciendo era correcto. O que por ser madre, supongan que prefería trabajar menos y quedarme en casa en vez de apostar a mi carrera, a seguir siendo competitiva en el mercado.

"Soy una tocada por la varita"

“Agradezco las experiencias que atravesé”

A poco de cumplir 40, Yanina repasa su vida con alegría. Asegura que trabaja de lo que siempre soñó, su familia está bien, tiene una hija increíble y amigos que son incondicionales. “Siento que soy una tocada por la varita mágica. Me siento muy afortunada”. Si bien es cierto que invirtió mucho tiempo, dinero y esfuerzo en capacitarse, también entiende que el resultado de ese esfuerzo no siempre fue lineal. “Irónicamente, hoy me pasa que me tratan de cheta en algunas situaciones, personas que no se imaginan cuántos años viajé parada en el furgón del tren Sarmiento, con todo lo que eso significa”.

Dice que, de alguna forma, agradece haber pasado por esas experiencias, porque realmente la ayudaron a ser la persona que es hoy, a definir su personalidad, a sentirse cómoda con ese resultado y a ser empática con las diferentes situaciones que se le pueden presentar a ella o a otros. “Principalmente me sirvieron mucho para formar mi carácter y para ganar en términos de templanza: no es fácil ser una mujer joven en un rol de liderazgo y seguir siendo suave y femenina. Pero lo hago con la firmeza suficiente como para llevar adelante a muchas personas que dependen de mis decisiones, sin morir en el intento”.

