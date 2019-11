Le dieron de propina un boleto de lotería y ganó U$D 50.000

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2019 • 12:59

Una camarera de Missouri, Estados Unidos, recibió la propina de su vida cuando un cliente le dio un boleto de lotería con el que terminó ganando U$D 50.000.

Taylor Russey tiene 33 años y trabaja como mesera en la cantina Bleacher's de la ciudad de O'Fallon, al este del condado de San Carlos. Hace dos semanas un cliente le dio de propina un ticket de Poweball, uno de los juegos de lotería más populares de los Estados Unidos que cuenta con importantes premios y dos sorteos semanales.

"Él hace esto de vez en cuando", dijo Russey sobre el caballero de las propinas diferentes y que ha pedido permanecer en el anonimato. "Es algo lindo que hace por nosotros", contó al New York Post. Al día siguiente, Russey escaneó el boleto en la terminal de lotería del bar y enseguida supo que algo estaba pasando.

"Me dijo que no podía cobrarlo, que tenía que reclamar el premio en una oficina de lotería porque había ganado U$D 50,000", dijo Russey. "Me quedé allí por un segundo, miré al cocinero y luego miré el boleto antes de empezar a reír y luego comencé a llorar", recordó.

La camarera dijo que no tenía planes importantes para su pequeña e inesperada fortuna. Lo primero que hará es ir al dentista.

Russey dijo que no piensa comprar nada extravagante y mucho menos renunciar a su trabajo de casi tres años en el Bleacher's Bar, una taberna donde se sirve comida a toda hora y en la que los clientes pueden mirar deportes en una de sus cinco pantallas y jugar al KENO, una especie de Bingo.

Antes de comenzar su primer turno en el bar, ella dice que, a pesar del premio "todavía tengo que trabajar" y cuenta que sus compañeros no están celosos de suerte.

"Honestamente, nadie me dijo nada negativo", sostuvo. "Todos me han apoyado y felicitado. Se ha convertido en una noticia muy pública".