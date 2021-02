Lección de vida: tras la muerte de su madre, encontró paz lejos de la ciudad

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Era el “alma” de la casa. Siempre alegre, bien predispuesta y atenta a las necesidades de los otros, se dedicaba a la decoración y organización de grandes eventos. A la vanguardia en cuanto a tendencias de moda, arte y géneros textiles, se aseguraba de que su casa siempre estuviera bien provista de revistas y libros que invitaban a su hija Celeste a explorar mundos diferentes de los que conocía. “Mi mamá tenía una mano mágica. Por ejemplo, convertía un pedazo de tela en un maravilloso y perfecto moño que, aunque te lo enseñara en detalle, era imposible de reproducir. El charme, era suyo”.

Criada entre la ciudad de Buenos Aires y una enorme casaquinta que, con el humor de siempre, su padre había bautizado “Casacuarta”, Celeste Benatti siempre amó el movimiento. “Además de inteligente, mi madre era muy graciosa y audaz: le pedía que me llevara a tomar clases de artes marciales, que era mi pasión, y me llevaba a danzas. Entonces tenía que canalizar mi energía por otro lado y buscaba las pruebas de fuerza y equilibrio de la acrobacia para desafiarme”.

Para los noventa, se había convertido en un “bicho fit”. Tenía una obsesión con el cuerpo y las infinitas posibilidades que existían para explorar sus límites. Entonces sintió que necesitaba transitar ese camino de autodescubrimiento. “Cuando me di cuenta que mis padres no veían mi necesidad de explorar lo que me apasionaba, tuve la epifanía de comenzar a estudiar de manera autodidacta por mi corta edad y a aprender todo lo que deseaba y me daba curiosidad. Así, en cuanto comencé a practicar diferentes artes marciales y a conectar con la respiración y el movimiento, mi cuerpo empezó a hablarme y entendí que el combustible que debía brindarle debía ser de calidad si deseaba el máximo rendimiento . Introduje alimentos en mi casa a los que los demás no estaban acostumbrados y saqué de mi lista un montón de hábitos cotidianos sin ningún esfuerzo. Así contagiaba a los demás hacia un mejor estilo de vida y una mayor conciencia de que lo que ponemos en nuestro plato es un acto de soberanía cada día”.

Celeste es una apasionada por el movimiento. Su búsqueda personal la llevó a encontrar en el Yoga la disciplina para inspirarse y hacer un cambio de vida.

Entonces comenzó a investigar también sobre la alimentación natural, la macrobiótica, la cocina raw, el vegetarianismo puro, el veganismo, el Ayurveda y otras formas de alimentación. Y, aunque la disciplina de Full Contact había sido su primer y gran amor, fue cuando descubrió el Yoga Ashtanga que realmente su vida dio un vuelco. “Había tenido varios intentos fallidos, nunca había dado con la práctica correcta. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece y puedo asegurar que es así. Mis primeras prácticas a las que les dediqué tiempo y pasión fueron de Ashtanga Yoga, realmente en ese momento me enamoré del Yoga y con el tiempo descubrí que Yoga es un estilo de vida y la práctica física solo una pequeña porción y tal vez, una puerta de entrada muy grata al bienestar y la profundización del conocimiento del nuestro ser interior y el universo . Con el tiempo y la práctica sostenida me convertí en Maestra y decidí que enseñar y expandir es lo mío”.

Enfermedad y lección de vida

El Yoga fue un camino de descubrimiento personal.

Fue en ese contexto de búsqueda personal que su madre enfermó y, aunque nunca supo con certeza cuál era la dolencia que la aquejaba, con el tiempo entendió que un proceso interno había endurecido su alma. “Ella era una mujer superpoderosa, muy solícita y de un gran corazón, pero algunas vueltas de la vida hicieron que se cerrara. Creo que en algún momento comenzó a perderse de gran parte del disfrute y el amor que los demás tienen para ofrecer y eso la enfermó. En sus últimos días entendió que ella era amor y que todos así la veían y que no hay nada más preciado que estar presente y soltar el pasado”.

Celeste la acompañó con todo lo que había aprendido en sus años de exploración y con todo lo que era en ese momento. Alimentación, cuidados, diferentes terapias, apoyo, charlas, medicina Antroposófica , hierbas, meditación, masajes. “Recuerdo que le acomodaba la almohada y suspiraba y me decía: ¡qué calidad! Luego entendí que todos hacemos lo mejor que podemos todo el tiempo y lo que uno no hace por uno mismo, nadie puede hacerlo....entonces solo le di mi amor y mi tiempo hasta que su luz finalmente se apagó ”.

“La partida de mi madre me permitió comprender que ella finalmente había descubierto el significado de la vida, eso calmó mi corazón".

La muerte de su madre le abrió los ojos y dio paso a un intenso trabajo interno: “empecé a mirar mucho hacia adentro, a vivir más en el presente, a ser menos pretenciosa, a desestimar mi ego, a amarme incondicionalmente y a ser más creativa”. Y en medio de ese proceso, de la mano de su pareja y su hija Esmeralda, soltaron todo lo que los ataba a la ciudad de Buenos Aires y se mudaron a Pinamar, para estar cerca del mar y conectar con la naturaleza.

Crecer cerca del mar

“Pusimos fecha y convertimos nuestro sueño en plan. En aquel entonces teníamos un mercado Orgánico en Villa Devoto, nuestros clientes se habían convertido en amigos y habíamos armado una pequeña comunidad. El plan era venir a Pinamar y brindar bienestar y salud. Y con ese objetivo en mente fundé, con muchísimo esfuerzo, un centro de yoga y salud, que comenzó hace dos años de forma humilde y a pequeños pasos. Hoy brindamos Prácticas de Hatha Yoga, Hatha Vinyasa, masaje Zen Shiatsu, medicina china tradicional, masaje tailandés, terapia Neural, terapia Floral y Osteopatía. Nos reservan desde Buenos Aires y muchísimo público local. La pandemia me dio la oportunidad de profundizar mis conocimientos sobre plantas silvestres comestibles y Fitomedicina. Mi familia siempre pregunta qué es lo que estamos comiendo....ya que muchas tardes y mañanas salgo a recolectar con mi hija plantas del bosque para convertirlas en una deliciosa tarta o alguna exótica preparación. Me encanta poder transmitirle estas herramientas tan valiosas para sobrevivir en cualquier situación y tener la libre elección de lo que ponés en tu plato”.

Esmeralda, su hija de 6 años, con quien sale a recolectar hierbas y frutos típicos del bosque de Pinamar.

Hoy su alimentación incluye fermentados, como el kéfir, pan de masa madre, quesos vegetales, frutas, clorofila, hojas silvestres que recolecta en el bosque y verduras de su huerta, legumbres, semillas, Chucrut y papas silvestres. Tampoco pueden faltar el té de hierbas, las trufas y los frutos típicos de la zona como Lili brush o Aljabas.

“La partida de mi madre me permitió comprender que ella finalmente había descubierto el significado de la vida, eso calmó mi corazón y me despertó más aún. Me hizo completamente consciente de que debemos disfrutar de nuestro presente. El aquí y ahora son todo. Sin lugar a dudas mi mamá me guió para convertir mis sueños en realidad”.

Compartí tu experiencia

Si viviste alguna experiencia que mejoró tu bienestar y calidad de vida (puede ser médica, alimenticia, deportiva, un viaje, sentimental, profesional o de otra índole), y querés compartirla en esta columna, escribí a bienestarlanacion@gmail.com

Conforme a los criterios de Más información