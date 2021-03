Legado Mítico, el hotel boutique de Palermo que homenajea a Evita, Gardel y Borges lleva un año cerrado

La ausencia de europeos golpeó a este coqueto establecimiento elegido por el turismo de lujo

Pablo Mascareño LA NACION

Ni bien se atraviesa el portal que da a la calle Gurruchaga al 1800, la calidez del hotel boutique Legado Mítico es tan poderosa que aún en soledad se percibe cierto clima de hogar. La pandemia del coronavirus obligó al cierre de sus puertas aquel aciago 19 de marzo de 2020. Con los pasajeros escapando hacia sus lugares de residencia, el movimiento turístico se frenó de golpe, convirtiéndose en unas de las actividades más afectadas por los confinamientos. En consecuencia, el rubro hotelero se vio sacudido como nunca antes y a nivel global.

En parte por la ausencia de huéspedes, nada indicaría que se trata del lobby de un hotel, aunque lo es. Define el espacio la imponente biblioteca de madera, que contiene varios volúmenes de esos que se convierten, más allá de las palabras, en bellos objetos. Ingresar a este universo es aventurarse en una experiencia que inmediatamente vinculará con la esencia de la raíz de la argentinidad. Es que las once suites que se ofrecen para habitar están tematizadas con buena parte de aquellos nombres que hacen ese patrimonio histórico y cultural del país.

“Dado que somos arquitectos, nos surgió la idea de hacer un hotel con nuestro propio sello. En principio, lo pensamos como una aventura inmobiliaria, pero nos terminamos quedando con el proyecto y como nos interesaba hacer algo diferente, nació la idea de gestarlo temáticamente. Al pensar en torno a posibles opciones de interés, y luego de trabajar mucho en el tema, surgió la idea de vincularlo a personajes míticos argentinos”, explica Javier Figueroa, uno de los hacedores de este rincón de Palermo Soho que nació en 2007 como un hotel superior definido en lo exquisito de su ambientación.

Los dueños Javier Figueroa y Horacio Menéndez Hernan Zenteno - LA NACION

Sin embargo, las arbitrariedades de la peste contemporánea frenaron el incesante movimiento de visitantes y sumó a Legado Mítico en la absoluta y desgarradora soledad, como le sucede a un alto porcentaje de los hoteles porteños acorralados y, muchos de ellos, sentenciados al cierre definitivo.

A puerta cerrada

“Hasta el 15 de marzo del año pasado teníamos el hotel completo, pero, de pronto, comenzaron a caerse las reservas”, rememora Horacio Menéndez, el otro socio de esta aventura con muy buen gusto. Debido a que la actividad se frenó abruptamente y el rubro no estaba habilitado a trabajar, los propietarios no tuvieron otra opción que bajar la persiana hasta que la tormenta amainase. Tal cosa aún no aconteció. Desde ya, la temporada baja de invierno, que suele ser invadida por los turistas brasileños, no se concretó.

Tanto Figueroa como Menéndez reconocen lo angustiante que fue detener totalmente las actividades, aunque conservaron los once puestos de trabajo que forman parte de la planta permanente del establecimiento: “La incertidumbre es muy complicada de llevar, por eso fue una gran ayuda la ATP que dio el Gobierno para atenuar la tragedia”, se sincera Figueroa.

En paralelo al agujero financiero, ver los pasillos del hotel vacíos, las camas tendidas sin que nadie las vaya a desordenar, el bar en modo mute y los teléfonos totalmente silenciados generaba una sensación apocalíptica como en tantas otras actividades atravesadas por la cuarentena y los confinamientos. A la industria del cine y el teatro no les fue mejor, aunque transitan una lenta reapertura. Algunos hoteles están funcionando desde hace varias semanas, en el caso de Legado Mítico como sus huéspedes son extranjeros, la ausencia casi total de turistas en Argentina complica el regreso al trabajo. “Fue muy angustiante ver el hotel sin gente, sin vida. En Europa, este invierno se cerró todo y próximamente nosotros tendremos una segunda ola que no sabemos bien cómo afectará, así que estamos resistiendo”, confiesa Menéndez.

Según los responsables de Legado Mítico, aún más del sesenta por ciento de los hoteles porteños están cerrados y los que ya están trabajando lo hacen a un tercio de su capacidad. Con optimismo, Javier Figueroa cree que “se despertará todo en el segundo semestre de este año, gracias a una vacunación más avanzada en todo el mundo”. En el sector del turismo comparten la mirada entendiendo que cuando gran parte de la población internacional con posibilidades de hacer turismo esté vacunada, no dudará en volver al placentero rito de viajar por placer. Nuestro país cuenta con una ventaja insoslayable: el tipo de cambio beneficia al extranjero. Alojarse, comer y comprar ropa en Buenos Aires, para un norteamericano o un europeo es más que accesible. De hecho, para fin de año Legado Mítico tiene sus reservas casi agotadas. La llegada de esos turistas dependerá de la vacunación mundial y la posibilidad de permear las fronteras argentinas.

Para fin de año Legado Mítico tiene sus reservas casi agotadas, la llegada de turistas dependerá de la vacunación mundial y las fronteras argentinas.

Con todo, a pesar de una posible mejora sanitaria, el sector turístico seguirá aplicando medidas de cuidado. En ese sentido, este hotel boutique ya había implementado durante el verano 2020 algunas medidas como la supresión del desayuno americano para reemplazarlo por otro personalizado y empleados atendiendo con barbijo, cuando este hábito estaba más cercano a una película apocalíptica en un mundo atacado por alienígenas.

Identidad nacional

Cuando reabra sus puertas a su exclusiva clientela, Legado Mítico volverá a ofrecer ese acervo temático que lo define. “Cuando uno viaja, siempre quiere conocer sobre la cultura del lugar que se visita, es una forma de entender más sobre ese sitio. Poder mostrarlo desde el hotel nos pareció que era un gol a favor para el extranjero”, reconoce Horacio Menéndez, la otra pata gestora de Legado Mítico.

Tematizar cada suite en torno a una figura reconocida implicó el desafío de una elección precisa y no arbitraria. Sumando y descartando nombres, se llegó al listado final de personalidades que le confieren identidad al lugar. Cada suite responde al ideario en torno a la figura a la que está dedicada. Fotografías y objetos de época intervienen para recrear el universo de la celebridad homenajeada.

Javier Figueroa justifica la selección de cada nombre debido a la trascendencia que puede cosechar en el mundo: “Buscamos a los personajes que son conocidos afuera o temáticas que son muy valoradas por el turista de otro país. Así fuimos eligiendo a Evita, el tango o el Che Guevara. Pueden ser amados u odiados, pero todos son mitos. Para que nadie se quede afuera de la historia, en cada habitación dispusimos un dossier donde se cuenta por qué cada personaje se convirtió en mito”.

Nombres con historia

En pleno Palermo Soho, las habitaciones llevan nombre de bautismo y una figura que les regala su identidad. La Primera Dama (Eva Perón), El Idealista (Ernesto Che Guevara), El Tanguero (Carlos Gardel), El Pintor (Benito Quinquela Martín), El Escritor (Jorge Luis Borges), El Libertador (José de San Martín), El Héroe (Manuel Belgrano), La Arrabalera (Tita Merello), La Mecenas (Victoria Ocampo), El Gaucho (Martín Fierro) y La Contestataria (Mafalda) son las suites con sus respectivas celebridades homenajeadas.

“La decoración de cada habitación se concretó con elementos y pinturas que representan la época del personaje. Por eso definimos al hotel como clásico y moderno”, dice Figueroa, quien junto con su socio también manejan la versión salteña de Legado Mítico. Para Menéndez, la ambientación personalizada “es una forma válida para que el turista conozca al personaje y también a los barrios porteños que están asociados a esa figura. Quinquela Martín los transporta a La Boca y Carlos Gardel al Abasto”.

Hoy, las calles de Palermo lucen desiertas de turistas, esos que le conferían una identidad vertiginosa al barrio. Algunos de esos transeúntes ocasionales llegaban hasta esas callecitas empedradas en busca de una periferia que no es tal. Algo así le sucedió a una mujer europea que se alojaba en el Hotel Alvear y decidió pasar una noche en Legado Mítico, a modo de aventura en lo que ella intuía, erróneamente, que se trataba de los confines de la ciudad. “Les atrae la zona por sus pocos edificios, las casas de época”, enumeran los dueños del hotel, quienes recuerdan con agrado la visita de la hermana del Rey de Jordania.

Como tantos establecimientos de su rubro, Legado Mítico permanece cerrado. El aura de Tita, el Zorzal o el Che sobrevuela los silenciados pasillos esperando el reencuentro con los visitantes que eligen mayoritariamente a Evita y Borges, pero que no desprecian las otras opciones, esas que significan un acercamiento a la cultura de un país remoto en el fin del mundo.