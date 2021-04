“Siempre reprimí mi forma de pensar poco convencional por miedo al qué dirán, por miedo a no encajar. Para mi “salir del closet” como muchos le dicen, públicamente, respecto a lo que sentía y a cómo me quería ver fue algo que me cambió la perspectiva de vida totalmente”, asegura. Eso, se trasladó a un cambio de look. “Siempre quise el pelo corto, porque es mucho más cómodo, para empezar a hablar, y no me animaba a contármelo ¿por qué? Porque me decían que siendo mujer me tenía que dejar el pelo largo, que iba a afectar mi carrera cortarlo”, revela y agrega “Hasta que me animé a dejar atrás cualquier opinión ajena, y acá estoy. Con mi pelo corto hace años, feliz de haberme animado, de jugar con mil looks. Sigo siendo yo. Sigo siendo profesional. Pero sobretodo soy feliz”, resume resuelta.