Licencia por paternidad y salud materna

15 de junio de 2019

NUEVA YORK.- Las semanas posteriores al parto son un período que siempre es vulnerable para la madre: ella se está recuperando física y mentalmente, mientras se enfrenta a la falta de sueño, a brindar cuidados continuos y, tal vez, a amamantar. Un nuevo estudio señala un factor que hace una diferencia significativa en la salud de las madres después del parto: dar al padre un permiso de trabajo pagado y la flexibilidad para usarlo en los días en los que la madre necesite apoyo adicional, incluso si solo significa un par de días en casa.

Las investigadoras Maya Rossin-Slater y Petra Persson, economistas de Stanford, estudiaron los efectos de una ley sueca de 2012 que permite a los padres tomarse hasta 30 días, según sea necesario, en el año posterior a un nacimiento, mientras la madre goza todavía del permiso por maternidad. Durante los seis primeros meses posteriores al parto, hubo una disminución del 26% en las recetas de medicamentos contra la ansiedad en comparación con las madres que dieron a luz antes de que la política entrara en vigor. Las investigadoras observaron una reducción del 14% en las hospitalizaciones o visitas al especialista y una disminución del 11% en las recetas de antibióticos.

"Nos hemos concentrado mucho en lo que podemos hacer en el hospital inmediatamente después del parto, pero menos en el entorno de las madres en el hogar, que es donde la mayoría de las mujeres pasan la mayor parte del tiempo posparto -explicó Rossin-Slater-. Lo que estamos diciendo es que un componente importante de ese entorno del hogar es la presencia del padre u otro cuidador adulto".

Estados Unidos es el único país desarrollado que no tiene un permiso por paternidad pagado obligatorio. La mortalidad materna en ese país -que incluye las muertes durante el año posterior al parto- ha aumentado un 50% en una generación.

Una buena inversión

El nuevo estudio demuestra cómo el tiempo pagado de licencia para los familiares puede mejorar los cuidados de los bebés y las madres, según dijeron expertos que no participaron en la investigación.

"En esos primeros meses, básicamente te sometes a una privación de sueño como la de los prisioneros de guerra", dijo Neel Shah, obstetra y profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. "En especial si se trata de tu primer bebé, tal vez te encuentres aterrada existencialmente", agregó.

En Suecia, la clave fue que la ley les permitió a los padres tomar días intermitentes no planeados de permisos con goce de sueldo. Las investigadoras pudieron ver que los padres comúnmente usaron sus permisos los días en los que las madres acudieron al médico. La presencia de los padres podría haber evitado la necesidad de atención médica más grave; por ejemplo, al permitir que las madres pudieran dormir, buscaran cuidados preventivos o antibióticos al inicio de una infección. Los efectos fueron más evidentes en las mujeres con antecedentes de problemas médicos.

Anteriormente, Suecia pedía que los permisos de las madres y los padres no se solaparan (con excepción de los diez días inmediatos al nacimiento). La meta, que otros países como Noruega y Canadá también buscaban alcanzar, era promover la creación del vínculo padre-hijo y la igualdad de género. Existen pruebas de que cuando los padres son los únicos responsables de un bebé, permanecen más involucrados con sus hijos y con las tareas del hogar durante los años siguientes.

No obstante, las investigadoras observaron una consecuencia que no tenían prevista. La salud de las madres empeora cuando no se permite que los padres estén en casa los meses posteriores al nacimiento.

La licencia por paternidad sueca se encuentra entre las más generosas que hay. Les otorga a los padres dieciséis meses de permiso que pueden dividirse entre los dos y que pueden usarse hasta que el niño tenga 12 años o para trabajar medio tiempo.

No obstante, incluso unos cuantos días de permiso por paternidad pueden hacer una enorme diferencia en la salud posparto de las madres, según demuestra el estudio sueco. Comúnmente, los padres suecos solo se toman un par de días adicionales. No fue la extensión lo que pareció importar más, sino la flexibilidad para tomarse el tiempo cuando la madre lo necesitaba.

"La cantidad de días adicionales que los padres se tomaron fue mucho menor y, sin embargo, parece tener efectos razonablemente importantes", comentó Emily Oster, autora de un libro de investigación sobre paternidad. "Solo hay algunos días en los que es muy importante que haya dos personas; si acabas de ser padre, es fácil saber cuáles son".