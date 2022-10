Un material sustentable

Las puertas y ventanas de PVC son absolutamente amigables con el medio ambiente. Elegir aberturas de este material suma a la estrategia de crear un hogar inteligente que no derroche energía. Es un producto de larga duración que no se deforma, no se pudre ni sufre corrosiones. En relación con el medioambiente, es de bajo impacto medioambiental ya que reduce las emisiones de Co2. Es hermético y altamente aislante: por eso ahorra energía y reduce considerablemente el ruido.