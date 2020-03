El hombre imputado por el homicidio de Celeste Grippo Martínez asistió al ciclo del El PrecioJusto el pasado cuatro de marzo

"Los femicidas no son monstruos: salen en televisión", así fue la reacción que tuvieron Norma Martínez y su hija Ángeles luego de ver en el programa de Lizy Tagliani a Víctor Hugo Nosach, el presunto asesino de Celeste Grippo Martínez.

Nosach está imputado por "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género contra una mujer", pero eso no le impidió participar del programa ya que la producción de Telefé desconocía el caso y sus antecedentes.

El rechazo, la indignación y el dolor de la familia de la víctima quedó reflejado en un posteo de Facebook que hizo la madre de la víctima:

"Soy Martínez Norma, la madre de Celeste. Estoy indignada por el espacio que le brindó Telefé a un femicida. Parece una burla hacia nosotras y la justicia. ¿Hasta cuando tanto dolor y él divirtiéndose en un canal de tv? Ruego, suplico, que lo detengan en forma inmediata al imputado que se hace llamar "pola". Es Victor Hugo Nosach quien mato a mi hija. Estoy temblando de tantas llamadas".

Tras la publicación, el mensaje le llegó a la conductora Lizy Tagliani, quien se mostró "horrorizada" y "dolida".

"Ay, Dios mío. ¡Qué horror! Yo no conozco a las personas que juegan, pero ¿cómo la policía no lo fue a buscar? Estoy helada con este mensaje, lamento tanto lo de tu hermana".

Y continuó: "¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? ¿En qué nos hemos convertido los seres humanos? Ojalá se esclarezca pronto la causa y que vayan presos todos los asesinos. No tengo palabras, no me entra por la cabeza como puede adueñarse un ´HDM´ de la vida de alguien. ¿Por qué no está preso?".

La captura de la conversación se compartió decenas de veces y horas más tarde, la propia Lizy usó su cuenta de Facebook para dejar un mensaje en su propia voz.