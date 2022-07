Llega la tercera edición del Festival Atlántico, liderada por Tato Giovannoni

Renato “Tato” Giovannoni acaba de ser reconocido como una de las 10 personas más influyentes del mundo en la industria de la hospitalidad. Es el “Padrino de la Coctelería Moderna” y un activo gestor de proyectos innovadores. Así las cosas, será el anfitrión de la tercera edición del esperado Festival Atlántico.

De esta manera, Giovannoni vuelve a convocar en Argentina a los mayores referentes globales de la Coctelería, la Gastronomía y categorías afines, a reunirse en el Festival Atlántico. En la cita se compartirán conocimientos del área y casos de innovación en sustentabilidad y reducción de la huella de carbono en la industria.

Este año el evento será en Jujuy, donde se celebrará a la Pachamama. De esta manera, llegarán desde todos los puntos cardinales al pueblo de Huacalera más de 20 de los mejores bartenders del mundo y líderes del mundo de la gastronomía.

Festival Atlántico es un evento abierto, de líderes del mundo de la gastronomía, que ofrece experiencias y charlas en impactantes escenarios naturales, con el propósito de inspirar y generar cambios concretos a favor de una mayor conciencia ambiental. A la vez, integra a los productores locales y rescata el valor de los productos, las recetas y los usos originarios en cada región.

Entre los cerros de la Quebrada de Humahuaca, las Salinas Grandes y el histórico pueblo de Huacalera, estos líderes mundiales de la industria de la hospitalidad se internarán a conocer productos y hierbas regionales, celebrarán la fiesta de la Pachamama. Allí probarán recetas ancestrales junto a productores de los cerros jujeños.

En esta tercera edición, el festival tendrá sede en Jujuy y en Buenos Aires Festival Atlántico

En Huacalera, estas figuras ofrecerán una serie de MasterClasses en una diversidad de temas como la sustentabilidad, los fermentos, la destilación, la identidad originaria, la vinificación en altura y la producción de agave. Además, como broche final se servirán creaciones inspiradas en el norte Argentino.

Las charlas y clases se inician el 1 y 2 de agosto desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas. Entre los moderadores, colaboradores y asistentes están Andy Kusnetzoff, el enólogo Matias Michelini, la bartender Inés de los Santos y Lele Cristóbal, de Café San Juan, estará a cargo de los almuerzos.

El 5 de Agosto, la cita es en Florería Atlántico con un menú de la chef boliviana Marcia Taha (reconocida en 2022 como La Mejor Chef Femenina de América Latina) y cocktails servidos por los mejores bartenders del mundo reunidos en una misma barra.

Entre las personalidades que asistirán, destacaron a Giacomo Giannotti, creador de Paradiso en Barcelona y actual Nº 3 del World’s 50 Best Bars; Nikos Bakoulis, la mente creativa y operativa de The Clumsies en Atenas, hoy en el puesto Nº 4 del World’s 50 Best Bars; Jose Luis León, alma mater de Limantour en México DF y quien hace años está arriba del podio de los World’s 50 Best Bars; Diego Cabrera de Salmón Gurú en Madrid, hoy Nº 24 World’s 50 Best Bars; y como gran la figura femenina anticiparon a Megs Miller, una creadora constante y la cabeza del Fam Bar en Londres.

Los interesados en participar del Festival pueden sacar su entrada en https://bit.ly/3uz9O9l.