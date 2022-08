Lo interceptó un ladrón, pero antes de robarle lo dejó atender un llamado de su novia por un motivo desopilante

Los hechos de inseguridad están a la orden del día en cualquier país. La desesperación del ladrón por culminar el hecho, y la desesperación de la víctima, pueden ser un cóctel letal en medio de una situación que obliga a pensar y reaccionar en cuestión de segundos. La duración de los mismos puede ser breve para no llamar la atención de otras personas, pero puede durar un tiempo más prolongado para el que lo padece.

Una vez que finalizan y el shock desaparece, temporalmente, quienes lo sufrieron suelen utilizar sus perfiles en las redes sociales para contar así su experiencia traumática y alertar de esta manera a otros usuarios, que serán precavidos al observar cómo se dieron los hechos. Un ejemplo de esta modalidad fue la que publicó la cuenta de @alancruzmx en TikTok, donde en uno de sus posteos relató, con un video, una circunstancia curiosa que vivió durante un asalto.

En medio del atraco, el damnificado comenzó a sentir incomodidad, no solo por el hecho de estar con cara a cara con el delincuente, sino que también porque su celular, que lo llevaba consigo, no paraba de sonar. Al no poder atender, las llamadas se volvieron recurrentes, lo que puso en alerta al ladrón, quien tomó la decisión de que Alan atendiera su smartphone.

A la hora de describir la situación, el tiktoker manifestó: “Cómo olvidar cuando en medio de un asalto mi novia estaba marcándome como loca y el ladrón me dijo: ‘Contestale, no vaya a pensar que estás con otra chica. No te quiero meter en un problema’”.

Debido a la repercusión del video en la plataforma digital, con 1.1 millones de reproducciones, los comentarios de los followers no demoraron en llegar con distintos puntos de vista que analizaron su relato: “Fuera de broma, me pasó algo similar: el asaltante me dio mi chip y me dijo que es para qué mi familia no se preocupara cuando quisieran comunicarse conmigo”; “A mí cuando me asaltaron trabajaba en una farmacia y el asaltante me dijo: ‘Agarrá plata para vos también’; “Estoy confundido: ¿es un final feliz o un final triste?” y “Me imagino una conversación del tipo: si amor, te llamo al llegar a casa que me están asaltando”.

Con una cuenta que tiene alrededor de 400 mil suscriptores, este usuario mexicano logró recolectar 168 mil me gusta en su publicación y cautivó al público con una historia de la cual aún se duda de su veracidad.

Una joven se volvió viral luego de explicar por qué no se besa con su novio

En la misma red social, otros temas también tiene la misma o más repercusión al bucear en la plataforma. En este caso, también retrata a una pareja, oriunda de Estados Unidos, quienes llevan dos años saliendo sin besarse. Al ser ambos influencer, decidieron explicar el llamativo motivo en sus cuentas personales, lo que generó una grieta entre las opiniones del público.

“Para todos los amigos que preguntan. Nos amamos mucho, pero el hecho de que no nos besemos no quiere decir que nuestra relación valga menos”, detalló Kaytlin O’Neall sobre su pareja Drewn.