Lo que se viene es el agnosticismo etario

La pandemia puso negro sobre blanco muchos de los desafíos y problemáticas de los senior. Nos dimos cuenta de que falta mucho por hacer a nivel sociedad, empresarial e individual. Pero también nos enseñó que este grupo, a pesar de haber sido a priori uno de los que mas sufrió, fue también el que mostró mayor capacidad de resiliencia. Especialistas de Ineco hicieron un estudio muy importante sobre salud mental durante la cuarentena, y se sorprendieron al observar que los mayores de 60, considerado el grupo de riesgo, habían mostrado más y mejores herramientas para sortear la pandemia que los adolescentes y jóvenes, en parte porque tienen sobre sus espaldas otras crisis, otras debacles. Pero también (agrego yo) porque tienen un mayor caudal creativo y otras habilidades que van mejorando con el paso de los años.

La creatividad es la unión de varios puntos (cada uno representado en experiencias vividas, libros leídos, cosas que estudiaste, películas que viste). Cuántos más puntos tenés para unir, más posibilidades hay de llegar a un resultado creativo extraordinario, eso está demostrado en muchos estudios de psicología y economía creativa. Y las personas más grandes, que tienen más cantidad de esos puntos por los años vividos, lo tienen como una fortaleza, que también ayudó a transitar esta pandemia.

Por otro lado, se está empezando a hablar de la ‘economía silver’ y eso es una buena noticia porque las marcas están tomando plena conciencia de este grupo. Basta entrar en la home de cualquier banco y advertir que los modelos que aparecen allí son personas de 50, 60, y 70. Esto era inimaginable hace un año, cuando todas las publicidades estaban protagonizadas por los millennials. Las empresas se están dando cuenta de que están dejando de lado la posibilidad de ganar dinero si no tienen en cuenta este sector, con sus especificidades.

De todas maneras a mí no me gusta hablar mucho de batalla generacional, o distinguir grupos por edades. De hecho, lo que se viene en todo el mundo es el agnosticismo etario, es decir: ser inclusivo con todas las edades. Esto consiste en hacer políticas, productos, servicios o artículos que incluyan a todos. Un ejemplo claro y concreto es lo que pasó con Apple: sus productos, en un principio fueron adoptados por la población adulta por ser muy simples e intuitivos para usar y después fueron utilizados masivamente por todos, desde chicos hasta personas de más de 90. Y mal no le fue: estamos hablando de la empresa más valiosa del mundo.

El autor es periodista, economista y autor del libro Revolución Senior

