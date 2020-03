Virginia Gandola SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020

NEO MINT

Texturas . El color del helado de menta tiñe la lana, el algodón, el cuero, el vinilo, la gasa y la gamuza. No hay textura que se salve de este tono , que se verá este invierno brillante o mate.

Furor verde . Sí al total look en el color del invierno. Monoprendas , vestidos largos, pantalones y chaquetas a las que solo tendrás que agregarles una vincha, un par de aros o unos buenos anteojos de sol, porque el color ya es todo. ¿Te parece mucho? Sí también al detalle de un tote, unas zapatillas, un gorro de ecopiel o un abrigo largo.

DAMERO

Texturas . Cuadros chicos, medianos y grandes. Pied de poule y cuadrillé. Paño, gabardinas, texturas stretch, vinilo, lana y cuero. Todo en blanco y negro como un gran tablero de ajedrez.

Black & white . Chanel nos tiene acostumbradas a la lana buclé con este juego, pero este invierno el pied de poule invadió también las pasarelas de Balmain, Dior y Alexander Wang, entre otros. El black & white la rompe y se combina entre sí como nunca. Los abrigos largos y las chquetas crop son un must. Sombreros, carteras y botas altas también se damerizan.

HOMBROS POWER

Texturas . Paño, denim, lana y cuero son los géneros estrella de esta tendencia que no es nueva, pero sí vuelve con todo. Mayormente en negro y gris, pero presente en una amplia variedad de colores que varían según la textura de la prenda.

Espalda oversize . No dudes, las prendas de este invierno son con hombreras, frunces y recortes a la altura de los hombros. Todo lo que genere el efecto visual de torso amplio y power es lo correcto. Los blazers y abrigos encabezan la tendencia, pero los suéteres, cárdigans, chaquetas de cuero y camperas de denim no se quedan afuera. ¿Solo hombreras? No, los sacos XXL o los abrigos de hombre encajan perfecto.

PREPPY

Texturas . Lana, paño, gabardina y algodón son los géneros y texturas preferidos de esta tendencia. Cuadrillés, rombos, rayas y colores plenos como azul, verde y marrón se encuentran en prendas con escudos e insignias.

Vuelta al college . Un clásico que este invierno se ve muy fortalecido. Camisas abotonadas, poleras, vestiditos con corte clásico, suéter con escote en V, chombas y prendas con siglas de universidades; un estilo prolijo y retro que se usa con mocasines o zapatos de taco ancho. ¿Con zapatillas también? ¡Obvio! Pantalones y faldas plisadas a la cintura, si es con un cinturón que ayuda a marcarla, aún mejor.

DARK ROMANCE

Texturas . La estética romántica se usa en colores dark. Negro, gris y bordó invaden las transparencias, encajes, tules y bordados. Floreados en gasas, paños y otros géneros gruesos como el brocato se tiñen de una paleta punk power.

Punk love . Flores de invierno, estampas grandes en una paleta oscura que se llevan en vestidos vaporosos, monos, blazers, abrigos y trajes. Camisas y tops de encaje bordado y tules negros que se combinan con denim o raso. Chokers, chatas, cadenas tipo industriales y borcegos son los accesorios que completan esta tendencia llena de rock.

Por Vir Gándola. Ilustraciones de Ariel Escalante.