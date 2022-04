Lo rescató en Ciudad Evita antes de un vuelo a Madrid, ahora busca reunirse con él y empezar una nueva vida

Fue amor a primera vista, de esas conexiones únicas que se dan pocas veces en la vida. Transcurrían las últimas horas del 28 de febrero de 2022 cuando Josefina y su novio Patricio encontraron a Tigre. Era una noche fría. Habían ido a cenar a la casa de los padres del joven en Ciudad Evita, Municipio de La Matanza, cuando lo vieron caminar sin rumbo por la vereda de la casa. Estaba flaco y su mirada denotaba una inusual tristeza.

“Se acercaba a nosotros para que le hiciéramos mimos. Después de un rato, se durmió en nuestros de pies. Tenía las patitas gastadas, parecía que había caminado mucho. Lo seguí acariciando mientras lo miraba a mi novio y fue un instante en que nuestros ojos se cruzaron y nos entendimos sin hablar. En casa teníamos un pequeño jardín donde el perro podría quedarse mientras le buscábamos una familia”.

Lo llevaron a la casa sin pensarlo dos veces. Tenían que trasladarse diez cuadras desde el lugar donde estaban y se organizaron para hacerlo de la mejor manera. Patricio manejaba el auto despacio mientras Tigre y Josefina caminaban en la misma dirección. “Se portó muy bien durante el trayecto. Me seguía pero se lo notaba confundido, creo que no entendía a dónde íbamos”.

Tigre, el día de su rescate camino a casa

“Ya no estaba asustado, se sentía en casa”

El primer día en su casa de tránsito Tigre se mostró cariñoso y tranquilo. Josefina y Patricio quedaron gratamente sorprendidos cuando vieron que el perro recién hizo pis cuando le abrieron la puerta a la mañana siguiente para que saliera al jardín. “¡Se había aguantado! Entendimos que era un perro educado y que quizás no había estado siempre en la calle. Se fue adaptando de a poco. Aunque recién el tercer día lo vimos mucho más contento: cuando bajamos las escaleras por la mañana y nos movió la cola por primera vez celebrando que nos habíamos levantado, nos dimos cuenta de que ya no estaba asustado, se sentía en casa”.

Durante la adaptación, los primeros días en casa y los controles veterinarios, Josefina estuvo acompañada por @ayuda_animal.ok, un grupo de vecinos de Ciudad Evita que se organiza para dar socorro a los animales que se encuentran en situación de calle. “Alejandra a quien conocí en la veterinaria me ayudó desde el primer momento. Hablamos todos los días y nos seguimos comunicando desde entonces”.

Tigre conoció Valeria del Mar, la ciudad natal de Josefina y donde viven sus padres.

Un perro en casa y un vuelo programado para Madrid

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la preocupación de Josefina y Patricio comenzaba a crecer. Es que tenían un vuelo programado para viajar a Madrid, España, el 30 de marzo de este año y necesitaban conseguir una familia que adoptara a Tigre antes de esa fecha. Patricio es ingeniero industrial y Josefina está estudiando para certificarse como profesora de español para estudiantes extranjeros. Decidieron viajar a España en búsqueda de oportunidades laborales.

El proceso no fue fácil. Tigre se mostraba tierno y tranquilo con ellos pero, en presencia de otros perros, surgía una comportamiento dominante: por momentos se asustaba y respondía mordiendo. “No conocemos su pasado (tiene tan solo un año), pero entendemos que es probable que muerda y gruña por miedo. Esas eran las principales razones por las que las familias se asustaban y desistían de adoptarlo”.

Tigre y el papá de Josefina en su casa de Valeria del Mar. Fue una visita sorpresa y muy bien recibida.

Algo no salió bien

Cada vez estaba más cerca el momento en que la joven pareja se subiera al avión con destino a Europa. Las despedidas se hicieron inminentes. “Lo despedí varias veces. Primero cuando pensamos que una familia de Ciudad Evita lo había adoptado. Lo dejamos en la casa. Yo me partí en llanto y Tigre también lloraba mientras me veía alejarme de la casa. A la vez yo estaba contenta de que le habíamos encontrado finalmente un lugar ideal: la casa de una pareja amiga de los papás de Patricio que tenía un pastor alemán y un jardín enorme para que jugaran”.

Josefina y Tigre: "fue un amor que apareció en el momento menos esperado".

Pero, esa misma noche, recibieron una llamada de la nueva familia. Los problemas no habían tardado en llegar. Tigre había mordido a Víctor y ese fue motivo suficiente para que el perro regresara con Josefina y Patricio. “Al día siguiente, que era además nuestro último día en Argentina, lo fuimos a buscar y lo dejamos en la casa donde habíamos estado viviendo y que ahora quedaría al cuidado de un amigo de Patricio, que además es adiestrador. Los papás de Pato se encargarían también de visitar a tigre para darle de comer y sacarlo a pasear mientras nosotros seguiríamos en búsqueda de una guardería con espacio disponible o una familia adoptiva. Pero ninguna de esas opciones finalmente llegó”.

Había llegado el día del vuelo. Tigre todavía estaba sin familia, sin guardería (no lo aceptaban por su personalidad) y sin escuela canina. En las que habían averiguado, no había vacante y en las que había lugar, los precios eran tan altos que no los podían costear. Fue un golpe al corazón tener que dejarlo en Argentina mientras ellos volaban hacia Madrid. Josefina lloró durante días hasta que entendió que había una solución. Tigre no volvería a la calle bajo ningún concepto y ella buscaría la forma de lograr que viaje a Madrid para adoptarlo y empezar una nueva vida.

Tigre con uno de sus juguetes favoritos.

“No vemos la hora de reunirnos con Tigre en España”

“Toda esta situación con Tigre nos pone muy tristes. Por eso empezamos a buscar formas de traerlo para Europa. Ya habíamos pensado en traerlo mientras estábamos en Argentina, pero no hacíamos a tiempo para que se acostumbrara al canil ni para preparar la documentación”.

En España, Josefina se contactó con varias agencias y personas que viajarían próximamente, pero lo que ella busca es un poco específico y difícil de encontrar. Alguien que viaje entre abril y mayo, idealmente en un vuelo directo a Madrid, por una aerolínea que acepte al perro en la bodega y tenga cupo. Otra opción es que Tigre viaje como carga viva. Ese servicio sale unos $2300 USD. Por eso, la pareja creó un GoFundMe donde recibe donaciones y ayuda económica para reunir el dinero necesario. También se puede ayudar a través de MercadoPago en estos links: $100 pesos o $500 pesos.

Pero todavía no es suficiente para cubrir todos los gastos. Josefina necesita:

— $1000 pesos por día para la persona que lo está cuidando y le enseña a usar el canil.

— $550 USD la agencia que se encarga de preparar todos los trámites

— $300 USD el lugar en la bodega si es que viaja con alguien en avión

— $200 USD destinados a la persona que viaje y ofrezca agregarlo en su vuelo.

"No vemos la hora de tener a Tigre con nosotros y empezar la vida juntos como la familia que siempre mereció tener".

Mientras, en Buenos Aires, Tigre hace la “tarea” para poder reunirse con su familia. Cada día se lleva mejor con los papás de Patricio. La relación fue mejorando a medida que pasó el tiempo. “El padre de mi novio es muy bueno con los perros en general ya que ha tenido varios. De hecho ahora él y su mujer tienen dos perros, uno de los cuales tiene 16 años, y por esta razón no pueden tener a Tigre en su casa”. Ya aprendió a tener confianza con el canil y quienes lo conocen aseguran que con educación y mucha paciencia, podrá aprender a comportarse mejor y perder esos miedos que lo hacen reaccionar agresivamente.

“Tigre fue un dulce desde el primer momento. Yo sentí una conexión inmediata que nunca antes había sentido por un perrito de la calle, por eso lo describo como un amor de esos que surgen cuando menos lo esperás. Fue muy cariñoso, se nos pegaba al cuerpo, quería atención y muchos mimos, no pude resistirme. Hoy sabemos que, cuando lo rescatamos, con el poco tiempo que contábamos en Argentina, quizás fue mucho estrés para Tigre tener que mudarse y cambiar de personas todo el tiempo, pero pensamos ¿mejor en la calle o con techo, amor y comida seguros? Acá nosotros lo esperamos y no vemos la hora de poder abrazarlo. Por eso estamos moviendo cielo y tierra para lograr que venga a España y que finalmente tenga la familia que siempre mereció”.

