El joven estudiante fue suspendido de su escuela por pintarse las uñas de colores Crédito: USA Today

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 13:46

Un estudiante de 17 años de una secundaria de Estados Unidos fue suspendido por haber llevado las uñas pintadas. La situación fue denunciada por el joven a través de las redes sociales y rápidamente miles de personas repudiaron el accionar del colegio.

Se trata de Trevor Wilkinson, quien asiste a la escuela Clyde High School en Clyde, Texas, según informó el portal USA Today. De acuerdo al código de vestimenta del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Clyde, está prohibido que los hombres utilicen esmalte de uñas y maquillaje facial, algo que a Trevor le resulta discriminatorio.

Trevor explicó que pintarse las uñas es su forma de expresarse Crédito: USA Today

"Me encantan mis uñas. Creo que son geniales. Las uso para expresarme, y creo que todos deberían tener esa libertad de expresión", exclamó el joven. Ante la situación, Trevor decidió realizar una petición online en la plataforma Change.org, con el objetivo de reclamar por el código de vestimenta del distrito escolar.

La publicación ya tiene más de 70.000 firmas de personas que decidieron mostrar su apoyo al joven. "No pensé que tendría tantos seguidores", indicó Trevor. "Estoy abrumado por los que me apoyan. Realmente quiero ser el cambio para la gente. Odio que haya tenido que llegar a esto para mostrar lo mal que está mi escuela".

Todo comenzó hace unos días, cuando Trevor volvió de los feriados por Acción de Gracias y fue suspendido. En esa oportunidad, por política de la escuela, se le dio la opción de quitarse el esmalte de uñas, pero él se negó. Al día siguiente, martes, volvió a clases y nuevamente fue suspendido dentro de la escuela.

El miércoles se reportó como enfermo y no asistió, pero el jueves, cuando volvió, sucedió lo mismo y fue suspendido de la escuela. Ese día se le dio la posibilidad de quitarse el esmalte y volver a clases o mantenerlo y continuar en suspensión. La situación lo enfureció y decidió hacer público su malestar.

El jueves pasado, Trevor contó que continuaba suspendido e invitó a la comunidad a difundir su historia. "Sigan firmando para poder mostrarles a estas personas de mente cerrada que la discriminación no está bien y no debe tolerarse. Muchas gracias a todos por el apoyo, significa el mundo y me niego a dar marcha atrás", escribió.

El episodio generó una declaración protocolar por parte del superintendente de distrito, Kenny Berry. "El distrito lleva a cabo una revisión diligente y reflexiva del código de vestimenta anualmente. Ese proceso de revisión da como resultado el desarrollo de un código de vestimenta final que se implementa y hace cumplir consistentemente durante el siguiente año escolar".

A su vez, Berry añadió: "Las preguntas o inquietudes sobre el código de vestimenta se revisan individualmente y el distrito no puede compartir ninguna información con respecto a un estudiante específico. El distrito aprecia los comentarios y opiniones sobre este tema recibidos de los miembros de la comunidad, y lo tomará en cuenta cuando lleve su revisión anual a finales de este año escolar ".