La casa de Ravi Hongal, un fotógrafo de 49 años que construyó una casa con forma de cámara para vivir con su esposa y sus hijos: Canon, Nikon y Epson. Crédito: Twitter: @NirmalGanguly

Ravi Hongal, un fotógrafo de 49 años que vive en la ciudad de Belgaum -ubicado en el estado Karnataka de la India- cumplió su sueño de construir una casa que tuviera la forma del objeto que más ama: una cámara de fotos. El hombre además tuvo tres hijos con su esposa Krupa, a los que nombró de una forma muy particular: Nikon, Cannon, y Epson.

Hace un par de meses terminó de construir su flamante casa, y desde que compartió algunas postales de su singular hogar, es toda una sensación en las redes. A pesar de que tomó relevancia en el mundo virtual, Ravi aclaró en entrevistas con medios locales que no creó el lugar "por publicidad" ni para obtener dinero, sino que se trató de un proyecto personal.

En diálogo con The Indian Express el hombre contó cómo fue el proceso: "Soy fotógrafo desde 1986, me encanta la fotografía, las cámaras y todo lo relacionado con eso. Este era mi sueño largamente deseado, pero no sabía cómo construirla, tanto en términos de ejecución como monetariamente".

El apasionado fotógrafo aseguró que fue recién después de ahorrar durante años, y pedirle ayuda a sus amigos, que habló con ingenieros y arquitectos que lo ayudaron a pensar cómo sería el diseño: "Ciertamente hubo desafíos, pero estaban abiertos a mis ideas y sugerencias. Traté de ayudarlos con información para hacerla tal como la había imaginado en mi cabeza".

Aquél diseño que Ravi imaginaba pudo hacerse realidad: la fachada de su casa imita una cámara reflex digital gigante y tiene muchas pequeñas piezas pensadas por un fotógrafo enamorado de su profesión. Las icónicas marcas que inspiraron los nombres de sus hijos -Canon, Nikon y Epson- están grabadas en la pared de la casa en cada uno de los pisos.

En la parte superior se luce un lente de cámara, y un flash, que sirven a su vez como ventanas para la entrada de luz natural. También hay una tarjeta de memoria, un rollo de película en las paredes, y un obturador de cámara en la puerta principal. Además, por la noche tienen un sistema de iluminación que hace destacar cada pequeño detalle.

Canon tiene 20 años, Nikon 18, y Epson 13: los tres le explicaron al mismo medio local que cuando eran pequeños no entendían por qué sus padres los habían nombrado como cámaras de fotos, pero que al ir creciendo entendieron la pasión de Ravi por la fotografía: "Mi padre nos explicó que nos puso el nombre de las cosas que más ama y ahora estamos orgullosos de él".

Krupa, la esposa de Ravi, también demostró la admiración que siente por su marido: "Sentimos que estamos viviendo dentro de un mundo diferente, dentro de una cámara. Estoy impresionada con lo que logró mi esposo".

En Twitter, un habitante de la zona que pasó por el lugar quedó asombrado con la infraestructura de la casa, y comentó: "¡Un fotógrafo de la India obsesionado con las cámaras construyó una casa con forma de cámara! Ravi Hongal gastó más de 95.000 dólares en la construcción de la casa de tres pisos".