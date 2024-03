Sedal volvió a sorprender con un mega stand que ofrece una experiencia de peinado y expone todas las virtudes de su nueva línea Care+.

El viernes 15 comenzó una nueva edición del Lollapalooza Argentina. Personas de todas partes del país y la región se acercaron al Hipódromo de San Isidro para disfrutar un fin de semana a pura música. Sedal, marca líder en cuidado de pelo, invitó a los presentes a terminar su look en su stand: un carrusel iluminado con estaciones de peinado, brillos y accesorios.

Desde temprano, cientos de personas se acercaron al stand de Sedal para conocer la crema de peinar Hialurónico y Vitamina A. En caso de querer probarla, tenían la oportunidad de elegir cuatro peinados realizados con el producto: Miranda, Fire, Blink y Meduza. Cada look está inspirado en un artista del line up para que los fanáticos se sumerjan por completo en la experiencia. A su vez, el espacio estaba repleto de photo opportunities para que cada persona que pase pueda registrar el momento para siempre en su carrete.

Si hablamos de sorpresas: ninguna marca se animó a tanto. Sedal realizó un sorteo para una persona del interior del país en el que regaló: pasajes, estadía, entradas y acceso rápido al stand. La ganadora del increíble premio fue María, oriunda de Córdoba. Muy simpática, vivió la full experience junto a un acompañante.

“Estoy chocha, la verdad no lo puedo creer. Me llamaron para avisarme y yo pensé que eran las entradas solamente y después me enteré todo lo que incluía”, contó María.

María, ganadora del sorteo, le dio un giro a su look.

La cordobesa es fanática del cuidado del pelo y, de las tres variedades de la nueva línea Care +, afirma que su favorita es la crema de peinar Hialurónico y Vitamina A. Los otros dos productos también se destacan por sus virtudes y contienen por un lado, Prebiótico y Biotina y por otro, Colágeno y Vitamina C.

Por qué Sedal dice presente en el LollaAr

La marca se destaca por la conexión con su público. ¿Y qué mejor manera que regalarle a sus consumidores la oportunidad de darle un giro sedalero a su look? La música y el entretenimiento ya son parte del ADN de la marca y los números lo comprueban: miles de personas eligieron pasar por el Carrusel de Sedal para terminar su look y disfrutar el LollaAr con toda la onda.

Diferentes influencers se acercaron al stand para disfrutar el evento a otro nivel. Entre ellos, se encontraron Juli Castro, Luli González, Dai Mendel, Goran Kaleniuk, Brenda Dialoy, Martu Ortiz y Domi Faena.

