El Portobello Road Market abre todos los días, menos los domingos. Si querés caminarlo tranquila, evitá los sábados porque explota de gente. Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Nada de té ni caballeros ingleses, lo que realmente abunda en la capital inglesa son los mercados. Hay uno en cada barrio y punto icónico de la ciudad y recorrerlos es una forma de acercarse más al Londres de local. Es un lugar al que los vecinos van en busca de ingredientes frescos y cosas para la casa, mientras que para los productores y artesanos es la forma más fácil de mostrar y vender lo que hacen. Así, los markets londinenses son también un semillero de emprendedores. Todos valen la pena y tienen su encanto, pero si de aplicar un filtro se trata, acá te contamos los que son un must.

Portobello Road Market

Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Sí, todos queremos conocer al amor de nuestra vida mientras hojeamos algo en una librería -y mejor si, oh casualidad, es una superstar-. No puedo prometer que eso pasará, pero sí que te vas a sentir igual. Caminar por Notting Hill es como estar en una película y las casas color pastel son tan lindas que te dan ganas de volver a la tuya y pintarla de lila.

Aquí queda Portobello Road Market, un mercado de antigüedades en el que, además, podés comprar todo tipo de souvenirs. De nuevo, lo más lindo es perderte por el barrio y entrar a todos los locales que te llamen la atención. Hay lugares que venden ollas estampadas, muñecas de la Reina y casas de muebles que te van a inspirar. Por supuesto, la librería en la que William Tacker y Anna Scott se enamoraron es una parada obligada.

Otro imperdible de Notting Hill es Biscuiteers, una confitería y casa de galletitas artesanales dibujadas a mano. Son tan, pero tan perfectas que si no te acercás a preguntar, pensás que son adornos. El eslogan de este lugar es "¿Por qué mandar flores cuando podés regalar cookies?"; y el producto le hace honor. Cada galleta es única y en la cocina trabajan artistas, diseñadores y pasteleros que se encargan de asegurarse de que cada pieza sea única. De hecho, las cookies están pensadas "por colección", igual que en el mundo de la moda. Las posibilidades son infinitas: hay galletitas con formas de frutas, de animales, de flores y de destinos turísticos. La fachada del café está dibujada igual que las galletitas ¡y es furor en Instagram!

The Notting Hill Bookshop es la librería icónica de este mercado. Pero no te confundas: ¡No te va a atender Hugh Grant, eh! Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Te recomiendo no ir un sábado porque es el día que más turistas hay y es posible que no puedas ni caminar. El market más cinematográfico de Londres queda en 06 Portobello Rd, London W10 5TA.

Consejo de viajera: a solo media hora en colectivo de aquí está el Palacio de Kensington, donde viven el príncipe Harry y Meghan Markle. Es un planazo sentarse a esperar el atardecer en este rincón exclusivo del Hyde Park, al frente del lago.

Borough Market

Es un buen plan ir un rato antes del mediodía, aprovechar para comer en sus puestos y después hacer compras. Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Es el market foodie por excelencia de Londres y pasear por ahí es -literal- como recorrer el planeta con el paladar. Hay productos de todas partes del mundo, desde especias de Medio Oriente hasta quesos suizos y jamón español.

Este es uno de los mercados más antiguos y tradicionales de la ciudad: absolutamente TODO lo que venden es de primera calidad. Para los comerciantes, lograr un espacio ahí significa que su producto es el mejor que se consigue en la ciudad porque es muy difícil acceder a la licencia para tener un stand.

Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Borough Market queda cerca del London Bridge y está dividido en dos: hay una parte para comer y otra para comprar ingredientes. Caminarlo es una aventura en sí y una oportunidad para ver, oler y degustar sabores desconocidos. Hay un puesto de mieles en el que venden productos de una decena de países (podés probar todas y están ordenadas según la intensidad de su sabor) y un local que prepara pancakes sin harina a base de coco. No te pierdas el curry tailandés (es una réplica exacta del que sirven en Phi Phi, la isla más famosa del sudeste asiático) ni las tortas veganas.

Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Si estás de vacaciones lo mejor es visitarlo durante la semana y llegar antes del mediodía, cuando hay menos gente.

¿Un bonus track? Un paseo cerca es cruzar el London Bridge y llegar a pie hasta Leadenhall Market, una galería cerrada del siglo XIV donde se filmó una parte de Harry Potter. Imperdible. Está abierto de lunes a sábado de 10 a 17 y queda en 8 Southwark St, London SE1 1TL.

Columbia Road Flower Market

Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Rosas negras, ananás rosados, orquídeas gigantes y peonías de todos los colores son algunas de las plantas excéntricas que vas a encontrar en Columbia Road Market, el mercado de las flores. Lejos de ser comercial, esta es una feria de vendedores que despliegan su magia en la vereda de esta calle del barrio de Bethnal Green, en el este de la ciudad. Cada domingo a la mañana los productores llegan con sus camionetas cargadas de flores: el objetivo es quedarse sin nada al final de la jornada.

Vale la pena ir así seas una fanática de las plantas o solo quieras hacer un paseo novedoso. También es un lugar romántico: hay músicos que tocan canciones de amor y la zona está llena de cafecitos para sentarse a tomar algo y tiendas de diseño. Además de respirar aire perfumado y disfrutar de un brunch de fin de semana, el plan es descubrir los callejones a su alrededor.

Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Funciona solo los domingos de 8 a 16 y es clave llegar cerca de las 9, antes de que se llene. Datazo: cerca del cierre los dueños de los stands empiezan a subastar.

Otro dato: no dejes de entrar a Nelly Duff, una galería de arte moderno que exhibe piezas originales de artistas callejeros y del mundo del tattoo y del diseño gráfico. Si te gusta el arte urbano, tomate el tiempo de recorrer el área y descubrir los grafitis y murales en las calles.

Brick Lane

Este market hipster y canchero es uno de los menos conocidos por los turistas. Aquí conviven casi todas las comunidades de la ciudad, lo que lo convierte en una de las zonas más multiculturales de Londres. Actualmente es el corazón de la comunidad bangladesí, por lo que también es conocido como Banglatown.

En esta calle icónica del este podés encontrar lo que sea: desde artesanías, antigüedades y muebles de segunda mano hasta vinilos y bicicletas. Para visitarlo, hay que estar dispuesta a descubrir. Una de las mejores cosas es ir de compras vintage: hay una infinidad de lugares que venden prendas customizadas por diseñadores locales.

Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Aquí también está el viejo edificio de la cervecería Truman, que llegó a ser la más grande de la capital inglesa y donde ahora funciona un multiespacio en el que hay galerías de arte, bares y negocios de moda.

Una de las formas más emocionantes de descubrir Brick Lane es a través de su comida callejera. Detrás de la vieja cervecería Truman está Ely's Yard, un patio antiguo con decenas de foodtrucks y mesas de pícnic para sentarse a disfrutar. También a lo largo de la calle hay decenas de puestos de comida, sobre todo india y bengalí.

Brick Lane Market está pensado para cubrir las necesidades y los gustos de la gente de Londres, sea de la cultura que sea. Y eso es lo que lo hace tan auténtico y un lugar ideal si te gusta hacer paseos fuera del radar turístico. El día que más vida tiene son los domingos al mediodía y está abierto entre las 10 y las 17. Queda en Brick Ln, Spitalfields, London E1 6QR.

Alerta chocolate lovers: un súper descubrimiento fue Dark Sugars, una fábrica de chocolates gourmet que vende trufas de gustos exóticos hechas con cacao premium. Mis favoritos: las trufas de miel y jengibre y las rodajas de mango con chocolate amargo, una fiesta. Queda en 141 Brick Ln, Shoreditch, London E1 6SB.

Old Spitalfields

En Old Spitalfields conviven lo vintage y lo más moderno del diseño en total armonía. aprovechá para almorzar en su patio de comidas... ¡es divino! Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

A unas cuadras de Brick Lane está Old Spitalfields, un mercado cubierto que combina marcas de lujo con artistas y artesanos locales. Este market funciona en un edificio victoriano y su ambiente típicamente londinense hace que sea imprescindible ir. Al ser un lugar cerrado, es una gran opción para los días en los que el clima no acompaña. Aquí también se hacen torneos de ajedrez y de otros juegos de mesa además de la actividad comercial.

Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

En Old Spitalfields conviven la historia y las tendencias. En el siglo XVII fue uno de los mercados de fruta más importantes de la ciudad y actualmente hay desde ópticas hasta peluquerías y marcas como Mac, & Other Stories, TAG Heuer y Dr. Martens. No te pierdas In Spitalfields, una casa de decoración que te va a sorprender más y más con cada paso que des. Este sí es -literal- un lugar que está a la vanguardia del diseño local y donde hay objetos originales que solo vas a ver aquí. Otros recomendados son Hamam Square, una marca de ropa de cama turca, y Verivert & Co, un stand de productos naturales para el cuidado de la piel hechos a base de aceites esenciales y extractos de plantas.

Crédito: Ángeles Cardozo Traillou.

Este mercado top está a cinco minutos a pie desde la estación de subte de Liverpool Street, en la misma zona que Brick Lane. Durante la semana abre de 10 a 20; los sábados, hasta las 18, y los domingos, hasta las 17. Dirección: 16 Horner Square London, E1 6EW.

Un bonus: a solo dos paradas de subte está el Sky Garden, un paseo divino que -como muchas atracciones de esta ciudad- es gratis. Es un jardín de tres plantas en el 35° piso del 20 Fenchurch Street, uno de los rascacielos más famosos de Londres, más conocido como "el Walkie-Talkie" por su forma. Para ir, tenés que reservar un lugar en su página web: skygarden.london.