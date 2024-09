Los argentinos y el dulce: en helado y chocolates, cuáles son las nuevas tendencias y los gustos clásicos que preferimos

En el Día Internacional del Chocolate, los expertos hablan del paladar de los argentinos y las nuevas propuestas

Escuchar

Hace varios años atrás las heladerías abrían solo en verano, conseguir helado en invierno no era tarea sencilla y tampoco había mucha gente interesada en su búsqueda. Sin embargo, hoy en Argentina el helado es el postre asegurado para cualquier asado y juntada con amigos en cualquier momento del año. Por su parte las chocolaterías que tenían su exclusividad en el sur del país y eran el obsequio de quienes volvían de vacaciones, empezaron a tener competencia en todas las ciudades del país.

En Argentina hay una debilidad, tanto a la hora de comer chocolate o tomar helado, por el dulce de leche, “Cualquier producto que tenga dulce de leche es el más solicitado”, asegura una de las personas que más puede hablar en estos tiempos de las debilidades dulces de los argentinos, Leticia Fenoglio, co-fundadora de Rapanuí. Y así como ella también ve otro ingrediente emergente, el chocolatier Rodrigo Bauni, fundador de Purocacao no deja dudas: “El pistacho es la nueva estrella, estos se venden todo el tiempo” aclara con las dos opciones que elaboran de tabletas de chocolate y pistacho en sus manos.

Cuando de helado se trata

Somos el tercer país con mayo consumo anual de helado

Los estudios demuestran que casi la mitad de los argentinos consumen helado dos veces por semana. Para llevar a una reunión familiar o de amigos se opta por comprar el pote de un kilo, pero el 62% de los encuestados asegura que cuando se come helado de a dos prefieren comprar de a un cuarto así cada uno puede elegir sus propios sabores. Todos los años AFADHYA (Asociación Fabricantes Helados Artesanales y Afines) realiza un estudio junto a la consultora D´Alessio IROL y los números no han sufrido grandes modificaciones respecto al año pasado.

En Argentina el helado se consume los 365 días del año, en verano se venden 10 kilos per cápita mientras que en invierno se venden 7 kilos per cápita. Somos uno de los países que más helado consumen en Latinoamérica. El primer puesto lo encabeza Brasil, luego México y tercero nosotros.

El Franuí fue una revolución cuando surgió y hoy sigue renovándose, como explica Leticia Fenoglio.

Cuando de innovar se trata llegó sin perder estacionalidad las frambuesas bañadas en chocolate. Hoy las encontramos en supermercados, heladerías y chocolaterías. Su creación vino de la mano de Rapanuí con la creación del famoso Franuí que se comercializa en 35 países. “Mi padre es una persona que está constantemente pensando como mejorar el servicio, qué producto nuevo sacar al mercado, cómo innovar. Un día vino a la fábrica y me dijo “tengo una idea”, y estuvo haciendo pruebas durante cuatro días hasta que me dijo “cerrá los ojos y abrí la boca”. Y así probé mi primer franuí, enseguida supimos que iba a ser un éxito”, rememora Leticia. “Tenés la fruta fresca, jugosa, fría, se puede sentir todo el sabor del chocolate”, explica el secreto del sabor que es tendencia en nuestro país. Ahora subieron la apuesta con la línea Pink donde con el polvo de frambuesa lograron potenciar el sabor.

Sobre el chocolate

Por supuesto que Suiza es el país de mayor consumo de chocolate con 8,8 kilos anuales per cápita, el segundo puesto lo ocupa Austria con 8,1 kilos y luego Alemania con 7.0 kilos. Argentina está bastante más abajo con un consumo anual de 2 kilos per cápita siendo en invierno su pico de ventas.

Hoy el chocolate amargo se vende más que hace 10 años, sin embargo, el ganador indiscutible sigue siendo el chocolate con leche que es el más vendido. “Pero el negro al no contener leche y al tener menos azúcar está siendo cada vez más elegido por la gente”, asegura Leticia Fenoglio.

Según un estudio realizado por Puratos el 65% de los consumidores buscan alimentos que beneficien su bienestar emocional y los sabores con ingredientes botánicos como flores y hojas van en aumento.

En esa tendencia Rodrigo Bauni es testigo de la evolución del mercado del chocolate. En Purocacao han creado chocolates que incluyen alianzas con enólogos, como Alejandro Vigil, para obtener sabores con vino que responden a los distintos terruños (los bombones se rellenan con ganache de chocolate y vino) o los que contienen roquefort, frutas (una colección con ganache frutales como pistacho, rosas y praliné de almendras, maracuyá) entre otros sabores todos con cacaos orgánicos o agroecológicos de origen 100% americano.

El chocolatier Rodrigo Bauni es testigo de los cambios de sabores de los bombones y chocolates desde que creó Purocacao hace 19 años.

“La gente no come cualquier cosa”

El estudio de Puratos también ha demostrado que hoy los consumidores quieren saber de dónde proceden los alimentos, incluso en nuestro país el 37% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por productos con ingredientes beneficiosos para la salud.

Desde Rapanuí Leticia también coincide con que hoy el foco está puesto en la salud: “hay productos sin azúcar porque la gente busca el bienestar, no come cualquier cosa, mira más los ingredientes, la escala nutricional. El mercado va por ahí y por suerte, porque es bueno para la salud y para todos. También tenemos algunos sabores sin lácteos, el vegano dejó de ser un nicho para convertirse en tendencia, la gente lo busca ya sea por alergia, convicción, intolerancia. Aún no tiene la misma fuerza que en Europa pero está creciendo”. Y en Purocacao también tienen identificados los que por sus propiedades eligen los corredores o deportistas de alto rendimiento de diferentes disciplinas. Hay opciones hasta 94% de cacao, si azúcar que, contrario a lo que se puede pensar, se han elaborado reduciendo la acidez del chocolate amargo. Esta edición, por el momento, la hacen en microtandas de 2kgs.

Suiza es el país con mayor consumo per cápita de chocolate

La mezcla de sabores es algo buscado por la gente, así como dijimos de la fruta con el chocolate, hoy es posible encontrar por ejemplo una garrapiñada con pistacho, sal y chocolate blanco, “cuando contrastás la sal y el azúcar queda muy bueno, hemos puesto sal a varios productos porque la sal lo que produce en las papilas gustativas es que potencia el sabor, te dan ganas de comer más”, explica Leticia que, por supuesto, hay que hacerlo en su medida justa para no lograr un efecto contrario.

Todo esto es posible también porque el paladar de los argentinos fue cambiando. Leticia cuenta la anécdota de que hace 25 años su padre había sacado un mouse de pimienta que era espectacular pero no tuvo éxito entonces la discontinuaron. Unos años más tarde volvieron a ponerla en el mercado y ahí sí se vendió.

Hoy la gente busca que los sorprendan, cuando vamos a una heladería la oferta es amplia, no hay un solo chocolate, hay diez variedades, el mercado propone, innova y los consumidores nos animamos a probar. Y hoy, en el Día Internacional del Chocolate, un recorrido para probar las nuevas versiones es una buena manera de celebrar.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project