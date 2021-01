Salieron a la luz una serie de correos electrónicos en los que se les recomendaba a William y a Kate no hacer la gira en tren debido a las restricciones por la pandemia. Los duques no hicieron caso a las advertencias. Vuelve la polémica Crédito: Instagram

Entre el 6 y el 8 de diciembre de 2020, William y Kate, duques de Cambridge, realizaron el Royal Train Tour, un recorrido en tren por todo el Reino Unido para agradecer a quienes están en la primera línea de la lucha contra el Covid-19. La gira fue cuestionada en su momento debido a que, dado el contexto, se recomendaba no moverse y quedarse en las casas.

Ahora, la polémica volvió a surgir después de que el periódico escocés, The National, publicara una serie de correos electrónicos en los que se evidencia que los asistentes de los duques hicieron caso omiso a las advertencias.

De acuerdo con Harper's Bazaar, que consultó directo a la fuente, el Palacio de Kensington asegura que la visita fue de trabajo, que cumplió con todas las reglas y cita que "fue planeada en consulta con los gobierno de Reino Unido, Escocia y Gales". Sin embargo, los correos publicados dicen lo contrario.

En principio, se reveló que los funcionarios del gobierno escocés habían enviado correos electrónicos a la casa real en varias ocasiones para advertir del gran impacto que tendría la gira durante un momento tan delicado.

Un e-mail del 12 de noviembre enviado a los asistentes de William y Kate por John Somers, secretario privado principal del primer ministro de Escocia, Nicola Sturgeon, expresó su preocupación por las paradas de tren de la pareja en el país, donde planeaban ser recibidos por un gaitero en la estación principal de trenes de Edimburgo y visitar el Servicio de Ambulancias.

"Sabrán que actualmente estamos pidiendo a las personas que eviten viajes innecesarios y que se mantengan dentro del área donde viven", escribió John Somers. "Desde un punto de vista personal, creo que la gira en tren significaría mucho para las personas que viven en todo el país. Sin embargo, mis inquietudes se refieren a los aspectos prácticos, más que nada a las conglomeraciones que puede provocar la presencia de los duques. Mi opinión es que, en este momento, las posibilidades de que la gira tenga que posponerse son potencialmente bastante altas".

Una semana después, James Hynd, jefe de gabinete, les advirtió que la prohibición de viajar a nivel nacional de Escocia afectaría los planes para la gira en tren. "Es probable que el gobierno escocés presente restricciones legales sobre los viajes no esenciales tanto dentro como fuera de Escocia", escribió Hynd el 19 de noviembre. "Estas reglas entrarán en vigor mañana a las 6 PM. No tendrán un punto de finalización establecido, pero se revisarán periódicamente. Obviamente, me temo que esto tendrá un gran impacto en los planes en los que están trabajando", agregó.

A pesar de las advertencias, la gira se inició el 6 de diciembre, una decisión que recibió muchas críticas de los lugareños que no habían podido ver a sus familiares debido a la imposibilidad de viajar. El primer ministro escocés dijo a los periodistas antes de la llegada de la pareja a Edimburgo: "Se informó al Gobierno escocés sobre la intención de visitar nuestro territorio y nos aseguramos de que la Casa Real estuviera al tanto de las restricciones vigentes en Escocia para que pudieran informar a los duques. Cualquier otra pregunta sobre eso debería dirigirse a ellos".

Un vocero de los duques respondió a los nuevos informes en un comunicado a directo a Harper's Bazaar. "El mismo recorrido que informamos el mes pasado antes de la gira sigue en pie", se lee antes de reiterar sus comentarios dados durante el viaje en diciembre pasado. "El duque y la duquesa viajaban por motivos de trabajo y se cumplieron todas las reglas. El viaje se planeó en consulta con los gobiernos de Reino Unido, Escocia y Gales", agregó.

Los casos y muertes en el Reino Unido alcanzaron recientemente nuevos máximos. Hasta el momento se registran 80 mil muertes, la peor cifra europea y la quinta del mundo.