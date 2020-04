Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de abril de 2020

La moda que conocemos, asociada, durante décadas, a nociones de privilegio tiene, entre otras funciones, la de poner precio y rango a los cuerpos que viste -o que no viste: ya que la exclusión es parte integral de su modo de disciplinamiento cultural y social. Al establecer arquetipos firmes y estrictos, pero pasajeros, de silueta, tez y peso, la moda elaborada en los salones de París tuvo por objetivo la adecuación de los cuerpos a los códigos de atractivo vigentes en cada época, sin renunciar a su pretensión de representar el gusto infalible y el bon ton.

Códigos de atractivo, subrayo, con su connotación de sensualidad, y no, como se acostumbra a creer, de belleza: lo que la moda administra y negocia no son las aspiraciones estéticas de una élite refinada sino la cuota de seducción eficaz pero aceptable en hombres y mujeres cuyo espacio social requiere y cuyos ingresos permiten el mantenimiento de una buena fachada. Como instrumento y representación viva del poder patriarcal, la moda de alto rango determina los modos correctos de vestir, con énfasis particular en la clara distinción de los géneros, varón y mujer y las edades, hoy en día joven y símil joven.

Cuando, en torno a los 50, la moda se vio forzada a seguir el ímpetu de la calle, o si prefiere del Zeitgeist tal como la calle lo reflejaba, incorporó a su repertorio los signos más obvios de la vestimenta de la movida joven. Pareció notable la acogida que hicieron las pasarelas primero y luego las revistas de alto vuelo.

La esbeltez, la gracia, el chic de las modelos africanas, afroamericanas, orientales o latinoamericanas transmitían a las prendas de lujo la vibración inesperada de lo desacostumbrado, un desconcierto placentero. Pero los perfiles estéticos de una Sayoko o una Iman o las otras bellezas, exóticas en Occidente, y emblemáticas en el contexto de la moda de los 70 y 80, no dejaban de aparecer como una meta inalcanzable. Prolongaban, si bien en clave inclusiva desde lo étnico, los ideales sofisticados de los 50, que poco o nada tenían que ver con la realidad común. Ni tampoco con las fantasías que permeaban ésa misma experiencia cotidiana, alimentadas por el cine y la televisión.

En ese espacio, la moda logró infiltrarse, y con gran impacto, cuando como puntapié a la nueva década, cinco supermodelos protagonizaron, haciendo playback, el video sexy de una canción de George Michael. Por cierto bonitas y armoniosas, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Tatjana Pajitz y Cindy Crawford aparecían posibles y abordables, quizá porque con ellas el maquillaje natural, los jeans y la camiseta ascendían al mismo tiempo a la tapa de Vogue.

No por ello dejaban de ser normativas. Sólo que la norma había cambiado, deslizándose hacia un nuevo paisaje del gusto, diseñado según las preferencias y los deseos de un público medio, indiferente, e incluso a menudo desconocedor, de las exquisitices del elitismo, pero afecto al populismo ostentoso de una diva como Madonna, criatura de la moda, y de diseñadores como Tom Ford, cuyas respectivas decorativas transgresiones no por estimulantes son liberadoras. Y allí estamos todavía. La única salida al mandato que pesa sobre los cuerpos viene de la moda alternativa, como veremos aquí próximamente. O de vos misma, claro está.