Meghan y Harry: preocupa su salud mental tras el distanciamiento real

Una fuente cercana a Meghan Markle reveló a un diario británico que, al igual que Harry, la actriz se siente mal de ánimo y no encuentra a nadie en quien confiar Fuente: Archivo - Crédito: Getty

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de julio de 2020 • 17:37

Desde que tomaron la decisión de retirarse de la familia real, la vida de Meghan y Harry pareciera una suma de reveses que les impide proyectar con certeza la "vida normal" que tanto deseaban . A los comentarios sobre la nostalgia de Harry respecto de su familia y de sus actividades como miembro activo de la corona, ahora se les suman los rumores que aseguran que Markle tampoco la está pasando bien .

La información fue revelada por una fuente anónima cercana a los Sussex y publicada en el diario británico The Mirror : "Meghan está muy callada. Es probable que sienta mal de ánimo debido a las tantas dificultades que se le han interpuesto en el camino ", detalla el informante.

La pareja todavía feliz en su último compromiso real cuando todavía no se imaginaban el futuro actual Crédito: DPA

El último documento legal de la duquesa presentado a la justicia no solo sigue la batalla con el periódico The Mail on Sunday sino que también resulta una acusación implícita contra la familia real al declarar que durante su embarazo no se sintió protegida. Sobre este asunto, la fuente del Mirror señala que "el enfrentamiento legal y el aumento de la tensión que se está generando con la realeza debido a la información que se está conociendo ejerce mucha presión sobre la pareja".

La actriz se sentiría abrumada por los múltiples obstáculos que ha enfrentado desde su renuncia: la pandemia en primer lugar, la negativa de la reina a que usen el nombre Sussex en sus negocios, los conflictos para encontrar un hogar, los retrasos legales de sus iniciativas, el estado de ánimo de su esposo y la batalla judicial con los medios. " Se la ve mucho más distante e introvertida durante estas últimas semanas mientras que Harry parece sentirse atormentado por sus vínculos de familia quebrados. Estuvo muy triste el día del cumpleaños de su hermano William ", confirmó la fuente secreta al Mirror.

Al estar distanciada de su amiga íntima Jessica Mulroney, Markle siente que no cuenta con nadie en quien confiar Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Para terminar de completar el panorama, Meghan está distanciada de una de sus más íntimas amigas , la estilista Jessica Mulroney, que fue acusada de racista después de un conflicto con una influencer negra en redes sociales. El enfrentamiento ocurrió cuando Markle se pronunció con firmeza a favor de la lucha antirracista. "Ya no habla ni siquiera con sus amigos más cercanos. Lo de Jessica la afectó y ahora pareciera no tener a nadie en quién confiar ."