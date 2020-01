Los Tinelli enamorados. Mica presentó en sociedad a su novio, Lisandro López

Domingo 29. Minutos antes de que un selectísimo grupo de invitados llegara a la comida que organizó con su socio, Luciano Abitboul, en el hotel Fasano, Mica posó en exclusiva para ¡HOLA! con el defensor de Boca Juniors, a quien conoció a través de las redes sociales. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Fue un año difícil, pero Micaela Tinelli (31) y su socio, Luciano Abitboul, encontraron razones suficientes para festejar. El domingo 29, los dueños de Ginebra invitaron a un pequeño grupo de seres queridos a despedir 2019, y celebrar los nuevos planes de la marca con una comida en el hotel Fasano. Y las revelaciones en torno al estado sentimental de la tribu Tinelli no tardaron en llegar. Amores consolidados, rupturas y reconciliaciones le dieron un tinte especial a esta cena para los very few, a la que a más de una celebridad que recaló este verano en Punta del Este le hubiese encantado ir.

AMOR CONSOLIDADO

Micaela y su novio, el futbolista Lisandro "Licha" López (30), llegaron a las nueve y media en punto, tal como sugería la invitación que la joven empresaria y su socio circularon entre sus íntimos. Dueños de un incipiente romance que comenzó hace cuatro meses, la joven empresaria y el defensor de Boca "aterrizaron" en el cóctel de la mano y muy sonrientes en su primera salida oficial como novios.

"Tenía ganas de terminar el año rodeada de la gente que quiero", dijo Micaela, mientras los mozos ofrecían un trago de pomelo, eucaliptus y gin diseñado para la ocasión y unos bocaditos. "Nos llevamos muy bien. Somos relajados y nos encanta compartir momentos con nuestras familias y amigos", dijo sobre su noviazgo con Lisandro, mientras la cámara de ¡HOLA! los retrataba juntos por primera vez. "Mi familia lo adora. Se llevan bien con él desde el primer momento en que lo conocieron. Licha ya está integrado", continuó Mica y reveló que con Lisandro se conocieron a través de las redes sociales.

DE RUPTURAS Y RECONCILIACIONES

Cerca de las diez, cuando DJ Mina "levantaba" la noche con un hitazo de The Alan Parsons Project, los hermanos de la anfitriona, Candelaria (29), Francisco (21) y Juana (17) -cuyo noviazgo con Mika Bonomi (20) marcha viento en popa- hicieron su entrada triunfal. Llamó la atención que Francisco asistiera sin Martina Villar, con quien se decía que había vuelto hace unos meses. "Ellos son de ir y venir", se escuchó decir a un guest. "La soltería le sienta muy bien. ¡Está espléndido!", exclamó una invitada.

Sin proponérselo, la comida se convirtió, además, en la noche en que Cande hizo pública su reconciliación con Luca Bonomi (22). Incómodos con la presencia de las cámaras, Lelé y su chico fueron soltándose y terminaron regalándonos imágenes cargadas de complicidad.

La presencia de Candelaria con Luca Bonomi, con quien había roto a fines de junio, bastó para confirmar que están reconciliados Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Ni Lelé ni Luca dieron detalles de su vuelta. Durante el transcurso de la velada fueron "aflojándose" y ya en la comida se mostraron muy cómplices y divertidos. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Juana tiene una gran relación con su suegra, Cynthia Kern, quien le propuso retratarla junto a Mika, su hijo y novio de Juani desde hace seis meses. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Fanática del estilo de Kylie y Kendall Jenner, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles accedió divertida a posar para la cámara de ¡HOLA! con su chico, a quien conoció a través de su cuñado, Luca. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

HABLA PAPÁ

Los últimos en llegar a la cena fueron Marcelo (59) y Guillermina Valdes (42), quienes prefirieron dejar a Lorenzo (5), su hijo menor, al cuidado de una niñera en "Guanahani". "Es muy fuerte ver a mis hijos grandes y bien plantados en lo que hacen. Me pone muy orgulloso que Mica haya hecho crecer su marca en momentos difíciles. Sobre todo, después de la crisis que sufrió estos últimos años la industria textil. Ella mantuvo su empresa, las fuentes de laburo y la calidad de los productos", le dijo a ¡HOLA! el flamante presidente de San Lorenzo.

El orgullo de Marcelo se extiende, por supuesto, al resto de sus herederos: "Cande está trabajando en su música, su show y se mata ensayando; Francisco está con el cine y la ficción; Juani todavía está en el colegio pero con muchas ganas de hacer cosas artísticas; y Lolo, a quien también veo muy grande, va a empezar primer grado", confió el conductor y manifestó lo mucho que disfruta su rol de padre. "Me encanta apoyarlos y seguirlos en lo que necesitan", confesó.

Cerca de las once de la noche, con todos los invitados en la mesa, Marcelo propuso un brindis por los anfitriones, que van a seguir expandiendo su marca en 2020, incluso en Estados Unidos.

Antes de que los mozos sirvieran la entrada -una burrata deliciosa, con tomates cherry y berenjenas asadas-, Marcelo propuso hacer un brindis por Ginebra. A la derecha de la imagen, con remera blanca, aparece Eduardo "Toto" Salvio, crack de Boca e íntimo de Licha López. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Todo indicaba que Francisco iba a dar su presente con Martina Villar, pero la ausencia de su ¿ex? novia puso en duda los rumores de reconciliación que circularon en septiembre pasado Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

El flamante presidente de San Lorenzo se mostró feliz durante el cóctel, al que asistió acompañado por su amor, Guillermina Valdes. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Sobre su rol de padre, dijo que le encanta a apoyar a sus hijos y "seguirlos en lo que necesitan". Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Mica posó con su socio, Luciano Abitboul. "Tenía ganas de terminar el año rodeada de la gente que quiero", dijo la joven empresaria. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones