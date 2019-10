Luciana Salazar rompió la veda y encima le erró al pronóstico Crédito: Captura de pantalla

28 de octubre de 2019 • 11:44

En los últimos meses, Luciana Salazar comenzó a desarrollar un rol impensado como comentarista de la política argentina. La modelo, sobre todo desde su cuenta de Twitter, adelantó información sobre decisiones presidenciales, publicó trascendidos de internas en el oficialismo y, entre otras apreciaciones, opinó no sólo de la coyuntura local, si no también de la regional.

En consecuencia con su flamante costado de analista, durante el domingo electoral publicó datos de boca de urna que le daban una diferencia de más 16 puntos a Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. Teniendo en cuenta que el candidato ganador obtuvo una diferencia cercana al 8%, los usuarios de las redes sociales no le perdonaron su error, entre críticas y burlas.

"Y la proyección sigue en aumento, algunos están diciendo ahora 54% a 31%", publicó Salazar, luego del boca de urna. Después agregó: "Se viene un triunfazo a nivel nacional!!" y concluyó: "Habemus nuevo Presidente!!! Felicidades 53,2 a 32,9 @alferdez". Si bien luego posteó sin números, ni a que cargo se refería, que eran datos de las mesas de la Provincia de Buenos Aires, no tardaron en escribirle cuando se confirmó que la diferencia entre ambos candidatos fue mucho más exigua.

"Otra vez le pifiaste al copy paste de los mensajes lulita", le escribió una usuaria. Mientras que otra le reclamó: "Qué irresponsable sos". Luego siguieron muchos comentarios más que la descalificaban con claro tono agresivo por su estética, su pasado amoroso con Redrado o por sus preferencias políticas.

Con todo, Salazar salió aclarar: "Para los que señalan que me refería a los números nacionales y me adjudican un error, siempre aclare que hablaba del resultado Fernandez/Macri en PBA. Si se fijan, si bien aún no termina el recuento, se está llegando a los números que publique. Mis informantes no fallan".