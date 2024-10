Ludovica Squirru: “Nunca fui astróloga de la farándula, que se hagan cargo de su karma, y cómo y para qué arman sus parejas”

Anticipándose al año de la Serpiente de Madera, que comienza el 29 de enero de 2025, Ludovica reflexiona sobre el rol de la espiritualidad en tiempos de desconcierto y cambios vertiginosos en todo el mundo

En los albores del Año de la Serpiente y concluyendo el Año del Dragón, en esta nueva entrevista con LA NACION Ludovica revela sus predicciones para el año entrante y comparte una reflexión profunda sobre los cambios vertiginosos que están ocurriendo en el campo de la geopolítica, las guerras y la irrupción de la inteligencia artificial: “Observo un gran desamparo. Estamos ante un antes y después en la evolución de la humanidad.”

“Estamos en una crisis humana”

- A la luz de todas las cosas que pasaron, ¿como dirías que concluirá el año del Dragón en lo que queda desde octubre a febrero?

- El año del Dragón, como bien está escrito por los chinos y por mí, marca un antes y después en la evolución de la humanidad. De hecho, este año están ocurriendo cambios muy fuertes, lo estamos viendo en toda la geopolítica, la guerra y en cómo se está expandiendo la inteligencia artificial.

- ¿Qué augurás acerca de este avance de la inteligencia artificial?

- En muchos casos será a favor y en otros creo que no ayudará para la evolución, sino que alentará la involución humana. Yo creo que no vamos a pasar de ser seres pensantes con propia conciencia a que nos vayan a reemplazar máquinas, pero también veo que la inteligencia artificial podría llegar a manipular a miles de seres humanos que todavía no florecieron, que no saben qué quieren, cuál es su identidad, cuál es su rumbo, anulando el crecimiento. Con esa parte de la inteligencia artificial yo no comulgo. Estamos en una crisis humana.

- ¿Pero hay alguna forma de prevenir esos riesgos?

- Creo que se necesitan menos máquinas y más maestros o más gente comprometida para que el ser humano pueda encontrar su identidad y su sentido de la vida en esta etapa que nos toca vivir.

- ¿Qué nos tocará vivir, según el horóscopo chino?

- El mundo no está dando nuevos instrumentos humanos para poder transitar lo que queda del año del dragón, por eso tenemos que buscarlos y eso es una oportunidad que trae la Serpiente de Madera, con su cambio de piel. Lo que pasa en el mundo no podrá solucionarse ni con las computadoras, ni con la tecnología, que en estos momentos está desbocada, yendo más adelantada que el crecimiento espiritual. Es muy difícil y contradictorio este momento de la humanidad. Por un lado están los que se detienen a ver cómo empieza a crecer el tallito de una flor y por el otro el que le manda un dron que la fumiga y la mata. Así va a ser el año de la Serpiente, en esa tensión constante.

Ludovica Squirru Gentileza Claudio Herdener

- ¿Qué podemos esperar para el año de la Serpiente?

- Va a ser un año de grandes contradicciones en lo personal, en lo humano, por ese rasgo que tiene la serpiente muy de astucia y de doble mensaje; y, también, de decir una cosa por un lado y por otro lado hacer otra. La serpiente es un signo muy dual, odiado y temido. Sin embargo, en todas las religiones es venerada por su sabiduría.

-¿Qué se destaca del signo de la Serpiente en el horóscopo?

- La Serpiente también es un signo de mucha clarividencia, hay mucha gente de este signo que tiene poderes esotéricos, en el plano simbólico y místico, por supuesto. No es nada divertido, para mí, que vivo en Córdoba que se te aparezca una víbora, en el verano por ahí salen un montón de víboras, aparecen y aparecen y yo camino con un palo tipo bastón siempre por si se me cruza alguna. Cuando me sucede no las provoco, yo me quedo quieta, la serpiente si te quedas quieta se mueve sola, empieza a deslizarse. Ahora, si la atacás, te ataca.

“Son tiempos para reinventarnos todos los días y estar con gente afín”

- ¿Y en términos simbólicos el signo de la Serpiente también puede ser peligroso?

- Claro, la serpiente te da clarividencia y te desafía al mismo tiempo. Por eso yo recomiendo que todo el mundo tenga suero antiofídico el año que viene como prevención. ¿Y cuál sería el suero antiofídico? El suero antiofídico es conocer la esencia, primero la propia, primero la de cada signo del horóscopo chino, porque todos tenemos formas de defendernos a través de la astrología china, o sea formas preventivas. Yo siempre digo que tanto la astrología como la medicina china son preventivas; si vos empezás a descubrir cuáles son tus partes débiles, podes crear una especie de protección frente a lo inesperado. Usar piedras, cuarzos, y cuidar los pensamientos ayuda.

-¿Alcanzará?

- No quiero ser alarmista pero todo esto que está pasando a nivel mundial, ya no está en manos nuestras ni humanas. Está escrito también en grandes profecías, ya hay amenazas de gente que está manejando la mitad del planeta, viene la guerra santa, la gente no entiende que ahora es oriente contra occidente. Pero tenemos el poder de cambiar el destino si hacemos las cosas bien, por supuesto.

- ¿Tenés algunas recomendaciones para cerrar el año que termina?

- Siempre es bueno aprovechar este tiempo para hacer orden en tu vida, en tu casa y en tus relaciones. Desde el feng shui, sacar todo lo que no sirve, tirar lo viejo, arreglar tu hábitat lo mejor que puedas. En tus relaciones, si estás peleada con alguien, tratar de amigarte; si debes plata, pagarla, no dejar deudas, no llevar como una bola de nieve tus asignaturas pendientes al año siguiente. Todo eso te lleva a empezar el nuevo ciclo con el pie derecho. En cuanto a lo particular del año del Dragón que termina, te puedo decir que es el hermano kármico de la Serpiente y entre ambos tienen la misión de venir a purificar todo a su alrededor. Por eso, en estos dos años se van a dejar sentadas las bases para el futuro del mundo y del planeta.

- Teniendo en cuenta el contexto social y económico actual de Argentina, ¿qué sugerencias o consejos les darías a los argentinos para enfrentar este nuevo ciclo del horóscopo chino?

- Nos tocó nacer y reencarnar en la Argentina, entonces cada uno deberá estar atento a qué quiere mejorar de su vida dentro de las posibilidades de un país que a lo mejor no le da lo que uno tendrías que tener para sentirse satisfecho y en cambio está sofocado por pagar impuestos, la inestabilidad económica y la necesidad de reinventarse continuamente. En Buenos Aires y las grandes ciudades, noto que ese simple hecho de compartir tiempo con los amigos y la familia es algo que se vuelve cada vez más dificultoso. ¡Es tremendo lo que cuesta juntarse! Hay como una entropía, que si no hay un motivo muy específico para salir, ya sea médico o ver a algún familiar, la gente ya se acaracoló en sus casas. Pero es muy necesario: son tiempos para reinventarnos todos los días y juntarnos con gente afín.

“Menos los radicales, todos me pidieron ser diputada”

Ludovica no solo es conocida por sus libros. Sus presentaciones de cada nueva edición del Horóscopo Chino suelen ser espectáculos que incluyen música, vestuario, bailes y artistas invitados. Poeta, guionista y actriz, trabajó junto a grandes figuras del cine y la televisión argentina, como Tato Bores y Charly García, con quienes participó en videoclips, obras teatrales y performances.

Desde hace veinte años Ludovica vive con su pareja y fotógrafo personal, Claudio Herdener, en la serenidad de Traslasierra, Córdoba. Allí, hasta el mes de octubre, se preserva de la exposición mediática, para vivir según lo que predica: una vida en contacto con la naturaleza, con ese sentido de pertenencia que cultiva al participar activamente de una comunidad cercana de vecinos y lugareños. Rodeada de poetas, filósofos y activistas que participan en sus convocatorias anuales pasa los días gestando una movida cultural que convoca a “la refundación espiritual de la Argentina”, donde el arte y la naturaleza se encuentran. Para ella, la preservación de la tierra y el cuidado del entorno son temas centrales en su vida y su obra.

-Te lo preguntaron cientos de veces pero con los años uno va descubriendo distintas facetas... ¿Qué te llevó a mudarte de la ciudad a las sierras?

- Yo creo que eso son decisiones personales de vida, que cada uno, elige o no. Tengo 68 años, voy a cumplir, si llego, 69, y después de dos, 70. Si me preguntas, ¿qué se siente? Es un número que ya sos considerada vieja, no sé cuánto más puede quedarnos de vida, pero mi energía no está pensando en eso, sino en todo lo que tengo por hacer en mi lugar en el mundo, que es Traslasierra. Cuando vengo a Buenos Aires y salgo a la calle, por Recoleta, el barrio donde vivo, muchas veces veo mujeres que pueden tener mi edad, que caminan lento, que tienen que ir del brazo y yo digo, qué suerte que vivo en contacto con la naturaleza.

- ¿Cómo se hace para mantenerse vigente en un mundo que constantemente busca nuevas tendencias y aparecen nuevas voces?

- A lo largo de mi vida dije muchas veces que no a propuestas que no me interesaban, aunque las promesas eran grandes. Creo que ser fiel a mí misma es lo que me trajo hasta acá. Porque la gente se da cuenta. Además, yo no transé con nadie. ¿Vos te crees que no tuve propuestas de presidentes y gobernadores para meterme en política? me han pedido que sea diputada. Pero ¿cómo voy a hacer una cosa para la que no estoy preparada?

- ¿Quienes te pidieron que seas diputada?

- Menos los radicales, todos. Pero ese no es mi lugar. Y no es que no me han criticado. Han llegado a decir que “Ludovica se fue a vivir a Córdoba para hacerse la mística y vender más libros”. Entonces, imaginate qué puedo yo pensar, más allá de lo feo que fue cuando me enteré que alguien muy querido decía eso. Seguir por mi camino: doy charlas a beneficio en Córdoba, seminarios, exposiciones con Claudio Herdener. Son cosas que por ahí la gente no sabe que estoy haciendo pero que a mí me hacen, no solamente feliz, me llenan, viene gente receptiva, viene gente que viene a escuchar, que busca crecer espiritualmente.

- ¿Y cómo es eso de decir que “no”, más que “sí”?

- ¿Vos sabés lo agradecida que estoy de todo lo que me sigue pasando? Pero también, ¿sabés por qué me va bien? Porque hay una pregunta, ¿qué pensás? Porque he dicho que no más veces de las que dije que sí a las propuestas indecentes que me han hecho.

- ¿Propuestas indecentes... cómo qué?

- No importa, no, no, pero digo, a mí vos te crees que no me han invitado cien mil veces a los paneles de la tarde, de chimentos y de cosas, pero yo no voy porque siento que no es para mí.

- Justo quería preguntarte por la conmoción que está provocando el divorcio de Pampita y Moritán, de la pelea de la familia de Jorge Lanata o de la pareja de Milei y Yuyito...

- No comulgo con esas frivolidades. Yo nunca fui una astróloga de la farándula, por eso no me interesa hablar de los famosos. Que se hagan cargo de su karma todos, de cómo arman sus parejas y para qué las hacen.

- ¿No hay un costo cuando decís que no?

- Es que yo no quiero estar por estar, menos salir en televisión y no decir nada de lo que yo tengo para decir por miedo a desaparecer de la cabeza de la gente. Yo creo lo contrario, el público conmigo ya sabe que aparezco poco, una vez por año, que es en esta época cuando salen el libro y la agenda, trato de elegir los medios. No es un costo, creo que gané en seguir escribiendo sobre lo que escribo y en seguir siendo quien soy. Yo estoy abocada a mi actividad de la refundación espiritual de la Argentina desde hace veinte años y esa es la Ludovica que me interesa dar a conocer.

Horóscopo chino 2025 signo por signo

Ludovica Squirru, autora de Horóscopo Chino 2025, Año de la Serpiente de Madera (Pengüin Random House Grupo Editorial) Gentileza Claudio Herdener

¿Qué energías traerá consigo el año de la Serpiente de Madera según el Horóscopo Chino de Ludovica Squirru? La clave del año será aprender metafóricamente a “cambiar la piel”, es decir, renovar distintos aspectos de la propia vida, de la forma de pensar y actuar, así como las serpientes mutan su capa exterior, en una suerte de renacer que les provee vitalidad. En esu nuevo libro Horóscopo chino 2025 (Pengüin Random House Grupo Editorial) Ludovica Squirru realiza las predicciones generales para el año de la Serpiente de Madera que comienza el 29 de enero de 2025 y previene, signo por signo, los caminos más favorables para cada uno y pueden consultarse acá.

El desafío de cada signo

Rata: lo mejor que puede hacer es ir con calma, no confiar demasiado en el criterio ajeno.

lo mejor que puede hacer es ir con calma, no confiar demasiado en el criterio ajeno. Búfalo: su reto kármico este año será no caer en la culpa, en el “hubiera.

su reto kármico este año será no caer en la culpa, en el “hubiera. Tigre: tendrá que llenar su corazón de amor para poder revaluar su vida

tendrá que llenar su corazón de amor para poder revaluar su vida Conejo: buscará demostrar su independencia emocional.

buscará demostrar su independencia emocional. Dragón: dejando su año, estará agotado y deberá evaluar lo que hizo y dejó de hacer.

dejando su año, estará agotado y deberá evaluar lo que hizo y dejó de hacer. Serpiente: crearán alianzas maestro-discípulo.

crearán alianzas maestro-discípulo. Caballo: necesitarán amor propio, terapia y mejores rutinas de salud.

necesitarán amor propio, terapia y mejores rutinas de salud. Cabra: se enfrentarán a cambios de vida radicales, algunos irreversibles.

se enfrentarán a cambios de vida radicales, algunos irreversibles. Mono: ejerzan el perdón, la generosidad y controlen sus niveles de narcisismo.

ejerzan el perdón, la generosidad y controlen sus niveles de narcisismo. Gallo: solo les interesará lo que tenga que ver con su proyecto de vida

solo les interesará lo que tenga que ver con su proyecto de vida Perro: atraen amor, sexo y mucha atención por parte de otros.

atraen amor, sexo y mucha atención por parte de otros. Chancho: mientras su cuerpo esté fuerte, su mente permanecerá intacta.

Cómo nació el furor por el horóscopo chino

Desde que irrumpió con fuerza con su versión del horóscopo chino en la Argentina hace más de treinta y cinco años, Ludovica conquistó el corazón de miles de lectores. Sus libros, publicados estratégicamente antes de las Fiestas, son best sellers en toda América Latina. En ellos combina relatos sobre su vida personal, viajes y aprendizajes, además de perfiles detallados de cada signo del zodíaco chino, todo acompañado por los poemas firmados con sus iniciales, LSD (Ludovica Squirru Dari).

Nacida en Buenos Aires en 1956, la conexión de Ludovica con la sabiduría oriental no fue casual: su padre, Eduardo Squirru, fue el primer embajador argentino en China. Fue así como desde niña entró en contacto con el I-Ching, Confucio y Lao Tsé, elementos que formaron la base de su particular cosmogonía, que fue enriqueciendo a lo largo de los años con estudios de constelaciones familiares, algo que ahora está en pleno auge gracias a la serie turca Mi Otra Yo. “La autora de la serie se formó en el Centro Hellinger de México y mi amiga Angélica fue su maestra. Esa serie de Netflix es reveladora para tanta gente que es escéptica o que dice que tiene mala suerte. Pero todo tiene una causa, todo tiene un porqué, todo tiene un origen. Y cuando te metés en tu árbol genealógico, lo podés ver y te liberás de los karmas de otras generaciones.”.

Para agendar: Ludovica presenta su libro Horóscopo Chino 2025, el jueves 24 de octubre a las 18:00 en El Ateneo Grand Splendid. (Av. Santa Fe 1860, CABA).

