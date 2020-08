Luis Novaresio: "Sería hora de decir que se terminó la cuarentena"

"En vez del miedo, me parece que es tiempo de asumir la responsabilidad de que todos los ciudadanos argentinos estamos dispuestos a cuidarnos", pidió Luis Novaresio Fuente: Archivo

Luis Novaresio criticó la posible nueva extensión de la cuarentena cuando se cumplen 150 días del inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para frenar el avance del coronavirus Covid-19 y realizó un enfático pedido: "asumir la responsabilidad de que todos los ciudadanos argentinos estamos dispuestos a cuidarnos".

"Sería hora de tomar la decisión adulta y sincera de decir 'se terminó la cuarentena'. Lo que tenemos que hacer ahora es un rígido control sanitario basado en lo que hemos aprendido en 5 meses y la responsabilidad social", consideró el conductor de Novaresio 910 (La Red) durante el pase de su programa con Fabián Domán.

"Seguir emitiendo decretos del presidente [Alberto Fernández], que dicen que van a llevar preso a quien reciba en su casa a un familiar, que nadie controla y nadie cumple, me parece que desmerece la autoridad presidencial", analizó.

"Era una situación previsible que en el peor momento de la pandemia íbamos a estar agotados de la cuarentena", agregó Doman. "Cuanto más se necesita la cuarentena, que es ahora, en el momento más crítico, menos chance de ser cumplida, porque pasaron 150 días", exclamó Novaresio.

En ese sentido, citó al neurocientífico Facundo Manes, que fue entrevistado en el programa de Facundo Pastor. "Manes estuvo estupendo para los pavos que siguen creyendo que meter miedo con el tema de los respiradores de personas muertas es el modo de hacer campaña", criticó el abogado y periodista rosarino, y agregó: "He ligado los insultos más infames por decir esto. Manes sabe más que yo y habló de cómo funciona el miedo en el cerebro y en las conductas sociales, y lo desaconsejable que es".

"En vez del miedo, me parece que es tiempo de asumir la responsabilidad de que todos los ciudadanos argentinos estamos dispuestos a cuidarnos, a no romper los dos metros de distancia, el barbijo y la cantidad de gente. Todo con convicción, con una ayuda del Estado, y no con una persecución desde el Estado", finalizó.