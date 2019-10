Madrid. Programas y toda la data para un viaje en familia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 13:24

Pensar y planificar viajar a Europa con niños suele ser controversial, hasta me atrevería a decir que hay mucho fantasma de "¡viajar a Europa con niños es una locura!". Este es un simple diario de viaje para compartir, donde pude desmitificar todo eso que me daba miedo e, incluso, dudas de hacerlo.

Madrid es una ciudad que tiene mucho de nosotros, nuestra historia, nuestra cultura, que nos remonta a los ancestros y que podemos compartir perfectamente con nuestros hijos. Viajamos cuando estaba llegando el calorcito y Madrid en verano es hermosa. Tanto en la capital como en sus alrededores, hay muchísimos planes de vacaciones divertidos, para poder disfrutar en familia. Actividades al aire libre, recorrida adaptada para ellos en museos, poder sumergirse en la cultura, en sus sabores, visitar los estadios de fútbol donde las estrellas mundiales entrenan y juegan, atreverse a los parques acuáticos, visitar las plazas y centros urbanos y pasear en los transportes públicos, que tienen otra dinámica, fueron parte de esta experiencia que empezó con dudas y terminó siendo megarrecomendada a mamás y papás amigos y ahora acá con vos. ¡Espero que sea una ayuda y un impulso!

Volver a Madrid

En plan familiar era todo un desafío. Era volver con otros ojos y con otros tiempos. Me había hecho la idea de experimentarlo en "otro mood". Confiaba en que, si me entregaba al ritmo de ellos y no me lo tomaba como una carrera de postas, tachando lugares por conocer, iba a estar todo bien.

Los jardines con laberintos vegetales frente al palacio son ideales para descargar energía.

Viajamos de noche, clave para no tener tanto jet lag y que no les resulte a ellos un cambio de rutina tan grande. Llegamos al mediodía (hora de España), veníamos de días frescos y aterrizamos al calor. La muda de ropa y vestirnos al estilo "cebolla" nos ayudó a no sentir tanto el cambio de clima. Enseguida el calorcito nos alentó a salir a caminar. Nos hospedamos entre Plaza Mayor y Puertas del Sol. Cerca de los puntos más interesantes por conocer y de transportes públicos.

Día 1

El primer día almorzamos en Plaza Mayor, caminamos hacia Puertas del Sol y llegamos hasta la plaza de San Andrés, pasamos toda la tarde ahí.

Día 2

Ya con energías renovadas y un poco más recuperados, fuimos al Parque del Retiro. Plan para todo un día o más. Es tan grande y tiene tantas opciones dentro que con niños es preferible hacerlo en 2 días (si quieren recorrerlo todo).

Palacio Real. Atenti al cambio de guardia que se realiza todos los miércoles del año (excepto en julio, agosto y septiembre) en la Puerta del Príncipe (calle Bailén) de 11 a 14.

Hay teatro de títeres y cuentacuentos (ir con tiempo, hay cupos limitados). El paseo en barquito con remos se alquila en el embarcadero y se puede pasar un rato muy divertido en familia. Cerca de este estanque suelen estar los artistas callejeros, con miniobras. El Palacio de Cristal es parada obligada. La actividad deportiva es un clásico. Nosotros llevamos pelota e hicimos pícnic. Hay canchas de fútbol, espacios de yoga para niños y ¡un ajedrez gigante!

Día 3

Los parques acuáticos son una buena opción para sobrevivir a los días de calor y disfrutar del sol de Madrid en familia. En el Aquópolis Villanueva de la Cañada, un parque con megapiletas de olas, toboganes y zigzags, entre otras atracciones, hay una gran playa de arena blanca y ambientada al estilo hawaiano.

Alquiler de barcos. El embarcadero está en el paseo de Colombia y el precio de los barquitos es ?6 (de lunes a viernes) y ?8 (Sábados, domingos y feriados).

Día 4

El cuarto día visitamos el estadio Santiago Bernabéu. Es un recorrido para destinar más de medio día, es clave ir por la mañana, porque hay que caminar mucho. Otro hermoso plan es visitar el Planetario (en Parque Tierno Galván): tiene una sala de proyección, con una cúpula de casi 18 metros de diámetro, y hace posible la visión de hasta 9000 estrellas, planetas y constelaciones; realmente vale el tiempo ir, es casi mágico.

Museos

Visitar museos con mis hijos es habitual, así que hicimos un listado colaborativo, para recorrer juntos y que ellos pudieran elegir a cuáles ir. Listamos: el Museo de Cera, el de Ciencias Naturales, el del Aire y, por supuesto, el Museo del Prado y Reina Sofía. Logramos tachar de la lista cuatro: el Museo del Prado fue el primero, donde usamos el plano familiar, para movernos libres e interactuar frente a las obras con información adaptada a ellos. También se puede prearmar el recorrido desde el sitio y seleccionar una guía para visitarlo en 1, 2 o 3 horas, según tu interés. Un dato a saber: con el abono Paseo del Arte se puede acceder de manera gratuita al Museo Reina Sofía y al Thyssen-Bornemisza. ¡Los menores de 12 años no pagan!

En el Museo de Cera hay personajes locales reconocidos por los chicos, como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Messi o Rafael Nadal. Y se pueden hacer la típica foto fake junto con sus ídolos.

En el Museo de Ciencias Naturales los dinosaurios o el esqueleto de una ballena rorcual de más de 20 metros se llevan todas las miradas.

Un plan diferente

En el medio del viaje caía mi cumpleaños, así que fuimos a festejarlo al mediodía a la azotea del Círculo de Bellas Artes; almorzamos con una de las mejores y más espectaculares vistas de Madrid, donde se puede ver toda la ciudad. Es una opción diferente para recuperar el gasto de energía de los niños (pueden ver la increíble vista en la foto de apertura de esta nota). El ticket cuesta ?4 por adulto y los niños entran gratis.

Madrid con niños fue pensado con dudas y planificado con bajas expectativas, pero cada día vivido ahí fue desterrando cualquier idea de no volver con ellos. La pasamos tan bien y nos quedó tanto por hacer y conocer que ellos ya me preguntan: ¿cuándo volvemos?

Compartir el arte con niños

Las visitas a los museos con niños no deben ser muy largas. Es mejor ir varios días y ver cosas diferentes cada vez a que terminen agotados, ¡así lo pueden disfrutar más!

La oferta artística en Madrid es infinita: los museos estatales, las pinacotecas del Paseo del Arte y los centros culturales suelen organizar a lo largo del año talleres y actividades para los más pequeños, totalmente gratuitas. Se llenan, por eso, es clave poder reservar.

Más info

Tour Santiago Bernabéu. ¿Son fans del Real Madrid? No se pierdan la visita en la que podrán recorrer todos los rincones del estadio: palco presidencial, vestuarios, túnel, bancos, sala de prensa y el campo de juego. Abierto de 10 a 19:30 de lunes a sábado y de 10:30 a 18.30 los domingos y feriados. ¡Ojo, que los días que hay partido está disponible hasta 5 horas antes del comienzo y no incluye acceso al vestidor.

Gastronomía fabulosa

Entre todo lo que ofrece Madrid, la oferta gastronómica, para mí, es una de las más completas que puedan existir en cualquier capital del mundo. Su oferta es accesible a todos los bolsillos y para todos los gustos. Por ejemplo, uno de los lugares que reúne tantas opciones es el Mercado de San Miguel, visita obligada para el típico tapeo. En las tabernas podemos encontrar platos regionales típicos de España. La chocolatería de San Ginés es una opción para ir con niños y probar los mejores churros con chocolate. La oferta saludable y consciente crece cada día más y eso hace que Madrid sea un perfecto destino para que los niños incorporen nuevos sabores.

Fotos y texto gentileza de Yan De Simone.