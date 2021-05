Mamás y socias. En pandemia, renunciaron a lo seguro y armaron un proyecto para desafiar los límites

Al comienzo de la pandemia, Magdalena, Clara y Soledad coincidieron en una escuela de coaching. Buscaban atravesar un complicado momento personal. Y de esa búsqueda surgió un proyecto impensado.

En ese momento no lo imaginaron. Corría comienzos de 2019 y, cada una, desde su individualidad, estaba atravesando un proceso similar. Fue por esa simple -y a la vez compleja- razón que, aunque venían de lugares y situaciones diferentes, coincidieron en una escuela de coaching. Buscaban transitar un momento especial de sus vidas en el que la combinación de la maternidad, la carga laboral y el bienestar personal se había convertido en un laberinto difícil de sortear .

Luego de haber renunciado a su trabajo de años y de haber sido madre de dos hijas, Magdalena Delfino tenía el gran desafío de volver a equilibrar lo familiar con lo profesional, pero ya desde otro lugar. Con un título en Relaciones Internacionales, había trabajado por más de diez años en el sector público y emprendedor y en las áreas de cambio organizaciones, gestión de valores y otros proyectos sociales. La maternidad le había abierto la posibilidad de cuestionar su vocación y su propósito y comprender que el servicio, que siempre había sido su norte en lo laboral, se podía brindar de múltiples maneras. Así le dio lugar al estudio de temas que siempre la apasionaron: la transformación personal y la astrología. Lic. Relaciones Internacionales.

“Cuando vi la oportunidad de unir la Astrología y el Coaching en una misma conversación, no dudé en ponerlo al servicio de las personas, ya que con estas herramientas logré cambios impensados en mi vida. Me permitieron conocerme en profundidad y entrar en contacto con mi esencia, mas allá de los personajes que había creado a lo largo de mi vida para ser aceptada. Muchas veces la voracidad de mis días no me permitía frenar, reflexionar y entender desde dónde estaba actuando, qué me pasaba emocionalmente y cuáles eras mis propias posibilidades de crecimiento. Estas herramientas fueron claves para conectarme conmigo, vislumbrar y trabajar sobre aquellos pensamientos que me limitaban y me hacían sentir incómoda o insegura y entrar en contacto con toda mi potencialidad para empezar a desplegarla”, reflexiona.

"Decidí patear el tablero y comenzar un proceso de búsqueda para descubrir aquello que me hiciera feliz. Y, sin querer, encontré mi propósito".

Por su parte, los comienzos profesionales de Soledad Román habían sido en empresas multinacionales y luego trabajó durante 10 años en el Estado, dando lugar a su inquietud de desarrollo social y al servicio del bien público. “Si bien la política tiene mala prensa para algunos, para mí es la posibilidad de servir a los demás, de poder transformar y mejorar la vida de quienes más lo necesitan a través del desarrollo de políticas y acciones concretas”.

Licenciada en Administración de Empresas, en plena pandemia, decidió especializarse en neurociencias con el objetivo claro de profundizar en las fortalezas y debilidades de su mente y aplicar el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro a los distintos procesos cognitivos como modelos mentales, toma de decisiones, memoria, inteligencia, motivación y emociones. “Llegué a la escuela de coaching luego de largos años de trabajo con mucho estrés, con problemas de salud, sumado a la exigencia de ser madre de tres niños pequeños. Mi objetivo era poder lograr un equilibrio personal”, dice.

Finalmente, la Licenciada en Administración de Recursos Humanos Clara Oroná, había dejado su trabajo en una multinacional. “Fue un gran desafío tomar esta decisión después de 20 años en la comodidad de estar en relación de dependencia, pero lo que estaba haciendo no me hacía feliz así que me decidí a patear el tablero y comenzar un proceso de búsqueda para descubrir aquello que sí lo haría. Y sin querer, encontré mi propósito”.

Soledad, Magdalena y Clara, mamás, amigas y emprendedoras.

La suma de las partes

En realidad las tres encontraron su propósito. Y todo sucedió de forma orgánica cuando una tarde comenzaron a trabajar tímidamente en un proyecto que no imaginarían, sería el puntapié de su aventura juntas. “En ese momento nos dimos cuenta de que realmente nuestros diferentes puntos de vista y experiencias nos sumaban mucho. Y fue entonces que decidimos trabajar juntas. Habiendo tenido experiencias laborales tan diferentes, entendimos que nuestras frustraciones, desencantos, errores y logros los podíamos capitalizar para ofrecer una propuesta de bienestar integral, sin quitar el foco en el logro de objetivos, pero considerando que aceptar las imperfecciones propias y de los otros, trae mayor autenticidad y ayuda a generar líderes emocionalmente más desarrollados”.

Y así, sin demasiado preámbulo, se animaron a lanzar el proyecto propio en plena pandemia, con un objetivo ambicioso: llevar bienestar a las personas. “Nunca pensamos que lo haríamos desde nuestra historia, pensamos que era algo que se aprendería afuera, en un curso, una escuela, un MBA. Hoy c omprendimos que nuestro diferencial es poner nuestras vivencias al servicio de los otros, para acompañarlos en lo mismo que nosotras sentimos . Así generamos Fulfilment Consulting, nuestra propia consultora. ¿Por qué Fulfilment con una L y no con 2? Siempre nos preguntan, y la elección es totalmente consciente: con dos LL, significa sentir plenitud, mientras que, con una L, significa generar plenitud”.

Hoy aseguran que se sienten orgullosas del camino recorrido y entusiasmadas por lo que viene. Sí, reconocen que siguen haciendo malabares entre la crianza de los hijos, los horarios de colegio presencial y virtual, el supermercado, la familia y el emprendimiento. “Pero nos sentimos plenas de que cada día de nuestras vidas estamos aportando a otras personas desde nuestro propósito. Y qué mejor que disfrutarlo entre amigas. Porque al final, ¿a qué vinimos al mundo? Vinimos a ser felices. Y ayudar a otras personas a serlo también”, concluyen.

