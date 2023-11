¿Quién no ha querido sentir la adrenalina de surfear unas buenas olas en la Capital Nacional de este deporte? ¿O de aprender stand up paddle (SUP), una modalidad que consiste en deslizarse sobre tablas de mayor tamaño, propulsadas a remo? ¿O de hacer trekking en Sierra de los Padres, actividades náuticas en Laguna de los Padres o un vuelo de bautismo en parapente por los acantilados? Todo eso es posible en la ciudad que lo tiene todo.